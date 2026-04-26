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पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बनी पहली पसंद! सिर्फ ब्याज से हो जाएगी 18 लाख की कमाई

पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बनी पहली पसंद! सिर्फ ब्याज से हो जाएगी 18 लाख की कमाई

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पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बनी पहली पसंद! सिर्फ ब्याज से हो जाएगी 18 लाख की कमाई

अगर आप सुरक्षित निवेश के साथ करोड़पति बनने का सपना देखते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है.

Gaurav Barar | Apr 26, 2026, 01:23 PM IST

1.सुरक्षित निवेश मतलब पोस्ट ऑफिस!

सुरक्षित निवेश मतलब पोस्ट ऑफिस!
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बचत और सुरक्षित निवेश की बात जब भी आती है, तो भारतीय डाकघर (Post Office) की योजनाओं पर लोगों का भरोसा सबसे ज्यादा होता है. इसका सबसे बड़ा कारण है सरकारी गारंटी और मिलने वाला शानदार रिटर्न. इन्हीं योजनाओं में से एक सबसे लोकप्रिय विकल्प है- पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF).

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2.पीपीएफ साबित हो सकती है गेम चेंजर

पीपीएफ साबित हो सकती है गेम चेंजर
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अगर आप अपने भविष्य या रिटायरमेंट के लिए एक ऐसा फंड बनाना चाहते हैं जो पूरी तरह सुरक्षित हो और जिस पर टैक्स का बोझ भी न पड़े, तो पीपीएफ आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है. जानिए कैसे यह स्कीम आपको केवल ब्याज से ही लखपति बना सकती है.

3.शानदार ब्याज और टैक्स की बचत

शानदार ब्याज और टैक्स की बचत
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वर्तमान में सरकार पीपीएफ खाते पर 7.1% सालाना ब्याज दे रही है. इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका EEE स्टेटस है. इसका मतलब है कि आप जो पैसा जमा करते हैं उस पर टैक्स छूट मिलती है, मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता और मैच्योरिटी के समय मिलने वाली पूरी रकम भी टैक्स फ्री होती है. आयकर की धारा 80C के तहत आप सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं.
 

4.निवेश की शर्तें 

निवेश की शर्तें 
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पीपीएफ में निवेश करना बहुत आसान है. आप साल में न्यूनतम 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं और अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. यह योजना 15 साल के लॉक-इन पीरियड के साथ आती है. कोई भी भारतीय नागरिक अपना खाता खुलवा सकता है. नाबालिगों के नाम पर भी उनके माता-पिता खाता खोल सकते हैं, हालांकि इसमें जॉइंट अकाउंट की सुविधा नहीं मिलती.

TRENDING NOW

5.ब्याज से 18 लाख की कमाई का गणित

ब्याज से 18 लाख की कमाई का गणित
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पीपीएफ की असली ताकत कंपाउंडिंग (चक्रवृद्धि ब्याज) में छिपी है. अगर आप इस योजना में हर साल अधिकतम सीमा यानी 1.5 लाख रुपये निवेश करते हैं, तो गणना कुछ इस प्रकार होगी. 15 साल में कुल निवेश 22,50,000 रुपये, 7.1% की दर से कुल ब्याज 18,18,209 रुपये, मैच्योरिटी पर कुल फंड 40,68,209 रुपये. यानी आपने जितना पैसा जमा किया, उससे लगभग 18 लाख रुपये ज्यादा आपको केवल ब्याज के रूप में वापस मिलेंगे.

6.करोड़पति बनने का फॉर्मूला

करोड़पति बनने का फॉर्मूला
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पीपीएफ आपको करोड़पति बनने का मौका भी देता है. 15 साल की मैच्योरिटी के बाद आप अपने खाते को 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ा सकते हैं. पहला एक्सटेंशन (20 साल)- यदि आप 5 साल और निवेश जारी रखते हैं, तो आपका फंड बढ़कर लगभग 66.58 लाख रुपये हो जाएगा.

7.मिल सकता है 65 लाख तक का ब्याज

मिल सकता है 65 लाख तक का ब्याज
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दूसरा एक्सटेंशन (25 साल)- यदि आप इसे 25 साल तक ले जाते हैं, तो आपका कुल निवेश 37.50 लाख रुपये होगा, जबकि मिलने वाला ब्याज 65.58 लाख रुपये हो जाएगा. इस तरह आपकी कुल मैच्योरिटी वैल्यू 1.03 करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाएगी. 

8.किन लोगों के लिए बेस्ट है ये स्कीम?

किन लोगों के लिए बेस्ट है ये स्कीम?
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पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बाजार के जोखिम से दूर रहकर एक बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं. चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, उनकी शादी या आपका अपना रिटायरमेंट, यह योजना लंबी अवधि में आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की क्षमता रखती है.
 

9.डिस्क्लेमर-

डिस्क्लेमर-
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यह लेख केवल सामान्य जानकारी को प्रदान करता है. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है. कृपया किसी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें.

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