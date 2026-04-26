पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बनी पहली पसंद! सिर्फ ब्याज से हो जाएगी 18 लाख की कमाई

3 . शानदार ब्याज और टैक्स की बचत

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वर्तमान में सरकार पीपीएफ खाते पर 7.1% सालाना ब्याज दे रही है. इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका EEE स्टेटस है. इसका मतलब है कि आप जो पैसा जमा करते हैं उस पर टैक्स छूट मिलती है, मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता और मैच्योरिटी के समय मिलने वाली पूरी रकम भी टैक्स फ्री होती है. आयकर की धारा 80C के तहत आप सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं.

