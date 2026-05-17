हर महीने चाहिए 9000 रुपये की पक्की कमाई? जानिए कितना और कहां करना होगा निवेश

6 . कुछ ऐसा है 9,250 रुपये महीने का गणित

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अगर आप और आपकी पत्नी मिलकर जॉइंट अकाउंट में अधिकतम सीमा यानी 15 लाख रुपये एक साथ जमा करते हैं, तो 7.4% की दर से सालाना ब्याज 1,11,000 रुपये बनता है. जब आप इस राशि को 12 महीनों में बांटते हैं, तो यह 9,250 रुपये प्रति माह होती है. यह पैसा हर महीने सीधे आपके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है.