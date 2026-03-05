इस बैंक से अब नहीं निकाल सकेंगे ₹50,000 से ज्यादा, ATM की कैश लिमिट घटाई, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

5 . ग्राहक सेट कर सकते हैं डेली लिमिट

5

इसके अलावा पीएनबी बैंक ने किसी भी कार्ड्स की लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया है. कार्ड स्वाइप और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की लिमिट भी वही रखी है. बैंक ने संशोधित लिमिट में बदलाव करने के विकल्प भी दिए हैं. ग्राहक PNBOne, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और Whatsapp या IVR कॉल के जरिए भी डेली लिमिट सेट कर सकते हैं.

