इंग्लैंड को जीत के लिए 254 रनों का लक्ष्य, भारत का स्कोर- 253/7 (20 ओवर), संजू सैमसन-89 रन, शिवम दुबे-43 रन, सूर्यकुमार- 11 रन, अभिषेक शर्मा- 9 रन, तिलक वर्मा- 21 रन, अक्षर पटेल- 2 रन, भारत ने इंग्लैंड को 254 रनों का लक्ष्य दिया

Childhood Obesity: चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा बच्चे मोटापे के शिकार, क्या सिर्फ लाइफस्टाइल है जिम्मेदार? 

Childhood Obesity: चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा बच्चे मोटापे के शिकार, क्या सिर्फ लाइफस्टाइल है जिम्मेदार?

ISBT के पास मोनेस्ट्री मार्केट को मिली बड़ी सौगात, CM रेखा गुप्ता ने रखी फुट ओवर ब्रिज बनाने की नींव

ISBT के पास मोनेस्ट्री मार्केट को मिली बड़ी सौगात, CM रेखा गुप्ता ने रखी फुट ओवर ब्रिज बनाने की नींव

RRB JE Answer Key 2026: आरआरबी ने जारी की जूनियर इंजीनियर परीक्षा की आंसर की, जानें कब तक खुली रहेगी ऑब्जेक्शन विंडो

RRB JE Answer Key 2026: आरआरबी ने जारी की जूनियर इंजीनियर परीक्षा की आंसर की, जानें कब तक खुली रहेगी ऑब्जेक्शन विंडो

इस बैंक से अब नहीं निकाल सकेंगे ₹50,000 से ज्यादा, ATM की कैश लिमिट घटाई, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

इस बैंक से अब नहीं निकाल सकेंगे ₹50,000 से ज्यादा, ATM की कैश लिमिट घटाई, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

दोस्ती से प्यार में बदला रिश्ता, सानिया चंडोक से कैसे मिले थे अर्जुन तेंदुलकर, क्या है 'Love Story' 

दोस्ती से प्यार में बदला रिश्ता, सानिया चंडोक से कैसे मिले थे अर्जुन तेंदुलकर, क्या है 'Love Story'

सचिन तेंदुलकर के बेटे-बहू में से डिग्रियों की रेस में कौन है आगे? जानें अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की एजुकेशन का पूरा ब्यौरा

सचिन तेंदुलकर के बेटे-बहू में से डिग्रियों की रेस में कौन है आगे? जानें अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की एजुकेशन का पूरा ब्यौरा

बिजनेस

इस बैंक से अब नहीं निकाल सकेंगे ₹50,000 से ज्यादा, ATM की कैश लिमिट घटाई, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने कुछ डेबिट कार्ड्स (ATM Card) से रोजाना कैश निकालने की लिमिट में बदलाव किया है. PNB ने डेबिट कार्ड से कैश निकालने की लिमिट को 50% कम कर दिया है. नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे.

रईश खान | Mar 05, 2026, 07:53 PM IST

1.बैंक ने क्यों उठाया ये कदम?

बैंक ने क्यों उठाया ये कदम?
1

पीएनबी के डेबिट कार्ड्स से अभी तक रोजाना 1 लाख रुपये निकाले जा सकते थे, लेकिन बैंक ने अब घटाकर मात्र 50 हजार रुपये कर दिया है. बैंक ने बयान जारी कर कहा कि रिस्क कंट्रोल को मजबूत करने और ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है. 
 

2.दो कैटेगरी में किया रिवाइज

दो कैटेगरी में किया रिवाइज
2

पीएनबी ने अपने डेबिट कार्ड्स को दो कैटेगरी में बांटकर कैश लिमिट को रिवाइज किया है. जिन कार्ड्स की लिमिट 1 लाख रुपये थी, उसे 50 हजार रुपये और जिनकी 1.5 लाख रुपये थी, उनको घटाकर 75 हजार रुपये कर दिया है.
 

3.इन कार्ड्स पर लिमिट हुई ₹50,000

इन कार्ड्स पर लिमिट हुई ₹50,000
3

  • RuPay NCMC प्लेटिनम डोमेस्टिक डेबिट कार्ड 
  • RuPay वुमेन पावर प्लेटिनम डेबिट कार्ड
  • MasterCard Platinum डेबिट कार्ड
  • PNB MasterCard प्लेटिनम राइज
  • वीजा गोल्ड डेबिट कार्ड
  • RuPay PNB पलाश डेबिट कार्ड
  • RuPay बिजनेस प्लेटिनम एनसीएमसी डेबिट कार्ड 

4.इन प्रीमियम कार्ड्स पर ₹75,000

इन प्रीमियम कार्ड्स पर ₹75,000
4

  • RuPay सेलेक्ट डेबिट कार्ड
  • PNB RuPay सेलेक्ट नियो
  • Visa सिग्नेचर डेबिट कार्ड 
  • पीएनबी RuPay सेलेक्ट एक्सेल
  • मास्टरकार्ड बिजनेस डेबिट कार्ड

5.ग्राहक सेट कर सकते हैं डेली लिमिट

ग्राहक सेट कर सकते हैं डेली लिमिट
5

इसके अलावा पीएनबी बैंक ने किसी भी कार्ड्स की लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया है. कार्ड स्वाइप और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की लिमिट भी वही रखी है. बैंक ने संशोधित लिमिट में बदलाव करने के विकल्प भी दिए हैं. ग्राहक PNBOne, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और Whatsapp या IVR कॉल के जरिए भी डेली लिमिट सेट कर सकते हैं.
 

