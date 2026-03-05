इस बैंक से अब नहीं निकाल सकेंगे ₹50,000 से ज्यादा, ATM की कैश लिमिट घटाई, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

बिजनेस
रईश खान | Mar 05, 2026, 07:53 PM IST
1.बैंक ने क्यों उठाया ये कदम?
पीएनबी के डेबिट कार्ड्स से अभी तक रोजाना 1 लाख रुपये निकाले जा सकते थे, लेकिन बैंक ने अब घटाकर मात्र 50 हजार रुपये कर दिया है. बैंक ने बयान जारी कर कहा कि रिस्क कंट्रोल को मजबूत करने और ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है.
2.दो कैटेगरी में किया रिवाइज
पीएनबी ने अपने डेबिट कार्ड्स को दो कैटेगरी में बांटकर कैश लिमिट को रिवाइज किया है. जिन कार्ड्स की लिमिट 1 लाख रुपये थी, उसे 50 हजार रुपये और जिनकी 1.5 लाख रुपये थी, उनको घटाकर 75 हजार रुपये कर दिया है.
3.इन कार्ड्स पर लिमिट हुई ₹50,000
4.इन प्रीमियम कार्ड्स पर ₹75,000
5.ग्राहक सेट कर सकते हैं डेली लिमिट
इसके अलावा पीएनबी बैंक ने किसी भी कार्ड्स की लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया है. कार्ड स्वाइप और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की लिमिट भी वही रखी है. बैंक ने संशोधित लिमिट में बदलाव करने के विकल्प भी दिए हैं. ग्राहक PNBOne, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और Whatsapp या IVR कॉल के जरिए भी डेली लिमिट सेट कर सकते हैं.