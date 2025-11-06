FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
Sulakshana Pandit dies: नहीं रहीं मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित, 71 साल की उम्र दुनिया को कहा अलविदा

'जिन्हें बनाया मताधिकार का पहरेदार, वही बन गए चोरी के साझेदार', राहुल गांधी का Gen Z को संदेश, बताए 3 नाम

Anunay Sood Death Reason: कैसे हुई Travel Influencer अनुनय सूद की मौत? रिपोर्ट्स में बताई जा रही ये वजह

PM Kisan 21st Installment: अगर खाते में चाहिए पीएम किसान योजना की ₹2000 की किस्त, आधार से जुड़ा तुरंत कर लें ये काम

टैक्सी ड्राइवर के काम आया रिस्क, इस बिजनेस से बना डाली 20 करोड़ से भी ज्यादा रुपये की कंपनी

Best E-Bike For Women: महिलाओं के लिए परफेक्ट, 65000 से कम कीमत में घर ले आएं ये पावरफुल ई-स्कूटर

डीएनए मनी

PM Kisan 21st Installment: अगर खाते में चाहिए पीएम किसान योजना की ₹2000 की किस्त, आधार से जुड़ा तुरंत कर लें ये काम

PM Kisan 21st Installment: केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है. यह पैसा हर चार महीने के अंतराल में तीन किस्तों में 2-2 हजार रुपये उनके बैंक खाते में भेजा जाता है.

रईश खान | Nov 06, 2025, 10:28 PM IST

1.किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार

किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार
1

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी होने वाली है. जिसका किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन कुछ किसानों की शिकायत है कि उनके खाते में पैसा नहीं पहुंच रहा है. दरअसल, इसकी वजह Aadhaar से e-KYC या बैंक लिंकिंग अधूरी होना है.
 

2.क्यों e-KYC जरूरी?

क्यों e-KYC जरूरी?
2

सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जिन लाभार्तियों का  e-KYC या Aadhaar-बैंक लिंकिंग नहीं होगा, उनकी किस्त होल्ड पर रखी जाएगी. ई-केवाईसी के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करती है कि योजना का पैसा असली किसान के खाते में ही ट्रांसफर हो.
 

3.इन किसानों को मिलेगा लाभ

इन किसानों को मिलेगा लाभ
3

पिछले कुछ समय से शिकायत मिल रही थी कि पीएम किसान योजना का पैसा कुछ फर्जी खातों में जा रहा है. असली किसान को उसका लाभ नहीं मिल रहा है. इस वजह से सरकार ने Electronic Know Your Customer यानी e-KYC और आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया.
 

4.21वीं किस्त पाने के लिए क्या-क्या जरूरी?

21वीं किस्त पाने के लिए क्या-क्या जरूरी?
4

किसानों को अपनी e-KYC और भूमि सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी, बैंक खाते को आधार से लिंक करना होगा. जिसमें IFSC कोड सही होना चाहिए. आवेदन के दौरान दी गई जानकारी सही और पूर्ण होनी चाहिए.
 

5.कैसे चेक करें स्टेटस?

कैसे चेक करें स्टेटस?
5

स्टेटस चेक करने के लिए पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम डालना होगा, आपके नाम की पूरी जानकारी सामन आ जाएगी.
 

6.इन जगहों से ले सकते हैं हेल्प

इन जगहों से ले सकते हैं हेल्प
6

पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर-155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर जाकर संपर्क कर कते हैं.
 

