PM Kisan Yojana: किस महीने खाते में आएंगे 2000 रु? कब खत्म होगा किसानों का इंतजार, जानिए लेटेस्ट अपडेट

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Gaurav Barar | Apr 28, 2026, 05:23 PM IST
1.मार्च में आई थी पिछली किस्त
देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) किसी वरदान से कम नहीं है. हाल ही में, 13 मार्च 2026 को सरकार ने योजना की 22वीं किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर की थी.
2.किसानों को अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार
होली के आसपास आई इस किस्त ने किसानों को बड़ी राहत दी थी, लेकिन अब चर्चा शुरू हो गई है अगली यानी 23वीं किस्त की. किसान भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनके खाते में अगली ₹2000 की राशि कब जमा होगी.
3.कब आ सकती है 23वीं किस्त?
पीएम किसान योजना के नियमों के मुताबिक, सरकार किसानों को साल भर में कुल ₹6000 की आर्थिक सहायता देती है. यह राशि ₹2000 की तीन समान किस्तों में हर चार महीने के अंतराल पर दी जाती है.
4.सटीक तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ
चूंकि 22वीं किस्त मार्च के महीने में जारी की गई थी, तो गणित के हिसाब से अगली किस्त चार महीने बाद यानी जुलाई 2026 में आने की पूरी संभावना है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक किसी सटीक तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले ट्रेंड्स को देखें तो जुलाई का महीना किसानों के लिए खुशियां लेकर आ सकता है.
5.कहीं आप भी तो नहीं हैं 'अपात्र' की लिस्ट में?
अक्सर कई किसान शिकायत करते हैं कि उनके खाते में पैसे नहीं आए. इसका कारण सिर्फ ई-केवाईसी की कमी नहीं होता, बल्कि कई बार लोग अनजाने में इस योजना की पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते.
6.सरकारी कर्मचारी और संवैधानिक पद
अगर कोई किसान वर्तमान में या पहले किसी संवैधानिक पद (जैसे मंत्री, सांसद, विधायक) पर रहा है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता. इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी भी इसके पात्र नहीं हैं. मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS), चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप-डी कर्मचारियों को इस नियम से छूट दी गई है, वे लाभ ले सकते हैं.
7.पेंशनभोगी, इनकम टैक्स पेयर
अगर किसी किसान को हर महीने ₹10,000 से अधिक की पेंशन मिलती है, तो वे इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते. अगर आप पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर भर चुके हैं, तो आप योजना की लिस्ट से बाहर हो जाएंगे.
8.प्रोफेशनल काम तो भी पात्र नहीं
किसान होने के साथ-साथ यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल काम से जुड़ा है, तो उन्हें भी यह आर्थिक मदद नहीं दी जाती.
9.किस्त पाने के लिए क्या करें?
अगर आप पात्र हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आपका e-KYC पूरा हो चुका हो. बिना ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग (जमीन का सत्यापन) के सरकार किस्तें रोक देती है. आप पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं.