PM Kisan Yojana: किस महीने खाते में आएंगे 2000 रु? कब खत्म होगा किसानों का इंतजार, जानिए लेटेस्ट अपडेट

4 . सटीक तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ

4

चूंकि 22वीं किस्त मार्च के महीने में जारी की गई थी, तो गणित के हिसाब से अगली किस्त चार महीने बाद यानी जुलाई 2026 में आने की पूरी संभावना है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक किसी सटीक तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले ट्रेंड्स को देखें तो जुलाई का महीना किसानों के लिए खुशियां लेकर आ सकता है.