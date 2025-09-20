FacebookTwitterYoutubeInstagram
जानवरों के लिए नई पहल से दवा और वैक्सीनेशन होगा आसान, पशुओं की देखभाल से ह्यूमन हेल्थ भी होगी बेहतर 

पिंडदान के बाद गया जी के तीर्थ पुरोहितों को Mukesh Ambani ने किया इन चीजों का दान, जानें पूजा में किन सामग्रियों का हुआ इस्तेमाल?

Bigg Boss 19: क्या Tanya Mittal हैं सबसे महंगी कंटेस्टेंट? जानिए किसे मिल रही कितनी फीस!

दिल्ली पुलिस ने रोहिणी में मुठभेड़ के बाद गोगी गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, 2 घायल, यहां देखें वीडियो

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि शुरू होने से पहले करें ये एक काम, कृपा बरसाएंगी मां दुर्गा, बनेंगे बिगड़े काम

Navratri Akhand Jyot Niyam: नवरात्रि पर अखंड ज्योति प्रज्जवलित करने के ये 8 नियम जानते हैं, दीया बुझ जाए तो क्या करें?

जन धन अकाउंट धारक ध्यान दें! 30 सितंबर तक निपटाएं ये काम, वरना खाता हो सकता है बंद

कल सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का सूतक, फिर किस समय करें पिंडदान? जानिए तर्पण का सही मुहूर्त क्या है

कल्कि 2898एडी के सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone, 8 घंटे की शिफ्ट या 5 स्टार ट्रीटमेंट? जानिए क्या रही वजह

Delhi News: दिल्ली में स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, DPS द्वारका समेत कई कैंपस खाली कराए गए

डीएनए मनी

जन धन अकाउंट धारक ध्यान दें! 30 सितंबर तक निपटाएं ये काम, वरना खाता हो सकता है बंद

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के 10 साल पूरे हो चुके हैं. अब जिन खातों की अवधि 10 साल पूरी हो रही है, उनके लिए Re-KYC यानी फिर से KYC अपडेट कराना जरूरी हो गया है. अगर आप समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो आपका खाता इनएक्टिव हो सकता है.

Sep 20, 2025, 10:23 AM IST

1.56 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते

56 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते
1

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 56 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं. इनमें से करीब 10 करोड़ खाते ऐसे हैं जो 2014-15 में खोले गए थे और अब 10 साल पूरे कर रहे हैं. 
 

2.30 सितंबर 2025 तक पूरा करना होगा

30 सितंबर 2025 तक पूरा करना होगा
2

बैंकिंग नियमों के मुताबिक, ऐसे सभी खातों के लिए Re-KYC अनिवार्य कर दी गई है. यह प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है और इसे 30 सितंबर 2025 तक पूरा करना होगा. 
 

3.विशेष कैंप शुरू किए हैं

विशेष कैंप शुरू किए हैं
3

आरबीआई ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंचायत स्तर पर विशेष कैंप शुरू किए हैं. इन कैंप्स में खाता धारक आसानी से Re-KYC करा सकते हैं और नए खाते भी खुलवा सकते हैं. 

4.ट्रांजैक्शन रुक जाएंगे

ट्रांजैक्शन रुक जाएंगे
4

आरबीआई गवर्नर ने साफ कहा है कि समय पर Re-KYC नहीं कराने पर खाते इनएक्टिव हो जाएंगे और ट्रांजैक्शन रुक जाएंगे.
 

5.सरकारी योजनाओं का पैसा

सरकारी योजनाओं का पैसा
5

ऐसे में सरकारी योजनाओं का पैसा, सब्सिडी और पीएम किसान जैसी स्कीम की किस्तें भी खाते में नहीं आ पाएंगी. 

6.पेंशन योजनाओं से जुड़ने का भी अवसर

पेंशन योजनाओं से जुड़ने का भी अवसर
6

इसके अलावा, इन कैंप्स में ग्राहकों को बीमा और पेंशन योजनाओं से जुड़ने का भी अवसर दिया जा रहा है. 
 

7.अभी भी करोड़ों खाते लंबित

अभी भी करोड़ों खाते लंबित
7

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 15 सितंबर 2025 तक 2.32 करोड़ खातों की Re-KYC पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी करोड़ों खाते लंबित हैं. 
 

8.वरना खाता बंद या इनएक्टिव हो सकता है

वरना खाता बंद या इनएक्टिव हो सकता है
8

इसलिए अगर आपका जन धन खाता 10 साल पुराना है, तो 30 सितंबर से पहले Re-KYC जरूर करा लें, वरना खाता बंद या इनएक्टिव हो सकता है. 

