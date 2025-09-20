जन धन अकाउंट धारक ध्यान दें! 30 सितंबर तक निपटाएं ये काम, वरना खाता हो सकता है बंद

जानवरों के लिए नई पहल से दवा और वैक्सीनेशन होगा आसान, पशुओं की देखभाल से ह्यूमन हेल्थ भी होगी बेहतर
राजा राम | Sep 20, 2025, 10:23 AM IST
1.56 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 56 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं. इनमें से करीब 10 करोड़ खाते ऐसे हैं जो 2014-15 में खोले गए थे और अब 10 साल पूरे कर रहे हैं.
2.30 सितंबर 2025 तक पूरा करना होगा
बैंकिंग नियमों के मुताबिक, ऐसे सभी खातों के लिए Re-KYC अनिवार्य कर दी गई है. यह प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है और इसे 30 सितंबर 2025 तक पूरा करना होगा.
3.विशेष कैंप शुरू किए हैं
आरबीआई ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंचायत स्तर पर विशेष कैंप शुरू किए हैं. इन कैंप्स में खाता धारक आसानी से Re-KYC करा सकते हैं और नए खाते भी खुलवा सकते हैं.
4.ट्रांजैक्शन रुक जाएंगे
आरबीआई गवर्नर ने साफ कहा है कि समय पर Re-KYC नहीं कराने पर खाते इनएक्टिव हो जाएंगे और ट्रांजैक्शन रुक जाएंगे.
5.सरकारी योजनाओं का पैसा
ऐसे में सरकारी योजनाओं का पैसा, सब्सिडी और पीएम किसान जैसी स्कीम की किस्तें भी खाते में नहीं आ पाएंगी.
6.पेंशन योजनाओं से जुड़ने का भी अवसर
इसके अलावा, इन कैंप्स में ग्राहकों को बीमा और पेंशन योजनाओं से जुड़ने का भी अवसर दिया जा रहा है.
7.अभी भी करोड़ों खाते लंबित
ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 15 सितंबर 2025 तक 2.32 करोड़ खातों की Re-KYC पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी करोड़ों खाते लंबित हैं.
8.वरना खाता बंद या इनएक्टिव हो सकता है
इसलिए अगर आपका जन धन खाता 10 साल पुराना है, तो 30 सितंबर से पहले Re-KYC जरूर करा लें, वरना खाता बंद या इनएक्टिव हो सकता है.