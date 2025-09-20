जन धन अकाउंट धारक ध्यान दें! 30 सितंबर तक निपटाएं ये काम, वरना खाता हो सकता है बंद

1 . 56 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते

1

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 56 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं. इनमें से करीब 10 करोड़ खाते ऐसे हैं जो 2014-15 में खोले गए थे और अब 10 साल पूरे कर रहे हैं.

