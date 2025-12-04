सोना-चांदी नहीं... इस धातु से बने गहने बिकते हैं सबसे महंगे

बिजनेस
सुमित तिवारी | Dec 04, 2025, 12:19 PM IST
1.सोने के आभूषण
अक्सर आपने देखा होगा कि ज्यादतर लोग सोने के आभूषण पहनना पंसद करते है. शादियों में तो ज्यातार सोने और चांदी के आभूषण खरीदे जाते हैं. इसलिए हर समय लोग इन धातुओं की कीमतों पर नजरे बनाएं रखते हैं.
2.सोने से ज्यादा कीमत
लेकिन एक धातु ऐसी भी है जिसकी कीमत सोने और चांदी से कहीं ज़्यादा है. इसका नाम है प्लेटिनम (platinum). बहुत से लोग प्लेटिनम में निवेश करना और इसके गहने बनवाते हैं.
3.रिटर्न देने के मामले में आगे
प्लेटिनम की मांग का लगभग 70% हिस्सा इंडस्ट्रियल उपयोगों से आता है. इनता ही नहीं प्लेटिनम (Platinum) ने रिटर्न देने के मामले में सोने-चांदी को बहुत पीछे छोड़ दिया है.
4.क्यों बढ़ रही कीमतें कीमतों
प्लेटिनम के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्लेटिनम की कीमतों में इस उछाल के पीछे सबसे बड़ी वजह इसकी सप्लाई में भारी कमी आना है.
5.सबसे बड़ा प्लैटिनम उत्पादक देश
दक्षिण अफ्रीका दुनिया का सबसे बड़ा प्लैटिनम उत्पादक देश है, लेकिन वहां भारी बारिश, बिजली संकट और पानी की कमी से उत्पादन में 24% की गिरावट आई है.