FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

SIR के काम के दबाव के चलते ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स की आत्महत्याओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती करें राज्य | जम्मू में श्राइन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन, माता वैष्णो देवी कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर बवाल, फैसले का हिंदू संगठन कर रहे हैं विरोध

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'वो विराट-रोहित का भविष्य तय करेंगे...' पूर्व भारतीय दिग्गज ने रो-को को लेकर दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

'वो विराट-रोहित का भविष्य तय करेंगे...' पूर्व भारतीय दिग्गज ने रो-को को लेकर दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

Ayurvedic Remedies For Stress: तनाव से हैं परेशान तो अपना लें आयुर्वेद के उपाय, कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगा मनरोग

तनाव से हैं परेशान तो अपना लें आयुर्वेद के उपाय, कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगा मनरोग

दिल्ली में नई शराब नीति का मसौदा तैयार, अब मॉल और मेट्रो स्टेशनों पर भी मिलेंगी प्रीमियम शराब

दिल्ली में नई शराब नीति का मसौदा तैयार, अब मॉल और मेट्रो स्टेशनों पर भी मिलेंगी प्रीमियम शराब

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Dukku Marriage: लिव-इन का देसी वर्जन है 'ढुकु प्रथा', जिसमें शादी से पहले एक-साथ रहते हैं लड़का-लड़की 

Dukku Marriage: लिव-इन का देसी वर्जन है 'ढुकु प्रथा', जिसमें शादी से पहले एक-साथ रहते हैं लड़का-लड़की

ODI में Virat Kohli के शतक लगाने के बाद कब-कब हारी टीम इंडिया? जानें 53 सेंचुरी में कितनी बार हुआ ऐसा

ODI में Virat Kohli के शतक लगाने के बाद कब-कब हारी टीम इंडिया? जानें 53 सेंचुरी में कितनी बार हुआ ऐसा

कितने पढ़े-लिखे हैं रूस में भारतीय मूल के विधायक अभय सिंह? भारत से खास अपील कर फिर से चर्चा में आए

कितने पढ़े-लिखे हैं रूस में भारतीय मूल के विधायक अभय सिंह? भारत से खास अपील कर फिर से चर्चा में आए

HomePhotos

बिजनेस

सोना-चांदी नहीं... इस धातु से बने गहने बिकते हैं सबसे महंगे

ज्यादातर लोग सोने और चांदी की कीमतों पर नजर रखते हैं क्योंकि गहनों में, निवेश में या शादी-ब्याह में इनका खूब इस्तेमाल खूब होता है. लेकिन क्या आप जातने है कि एक धातु ऐसी भी है जिसके गहने सोने व चांदी से महंगे बिकते हैं.

सुमित तिवारी | Dec 04, 2025, 12:19 PM IST

1.सोने के आभूषण

सोने के आभूषण
1

अक्सर आपने देखा होगा कि ज्यादतर लोग सोने के आभूषण पहनना पंसद करते है. शादियों में तो ज्यातार सोने और चांदी के आभूषण खरीदे जाते हैं. इसलिए हर समय लोग इन धातुओं की कीमतों पर नजरे बनाएं रखते हैं. 
 

Advertisement

2.सोने से ज्यादा कीमत

सोने से ज्यादा कीमत
2

लेकिन एक धातु ऐसी भी है जिसकी कीमत सोने और चांदी से कहीं ज़्यादा है. इसका नाम है प्लेटिनम (platinum). बहुत से लोग प्लेटिनम में निवेश करना और इसके गहने बनवाते हैं. 

3.रिटर्न देने के मामले में आगे

रिटर्न देने के मामले में आगे
3

प्लेटिनम की मांग का लगभग 70% हिस्सा इंडस्ट्रियल उपयोगों से आता है. इनता ही नहीं प्लेटिनम (Platinum) ने रिटर्न देने के मामले में सोने-चांदी को बहुत पीछे छोड़ दिया है. 

4.क्यों बढ़ रही कीमतें कीमतों 

क्यों बढ़ रही कीमतें कीमतों 
4

प्लेटिनम के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्लेटिनम की कीमतों में इस उछाल के पीछे सबसे बड़ी वजह इसकी सप्लाई में भारी कमी आना है. 

TRENDING NOW

5.सबसे बड़ा प्लैटिनम उत्पादक देश

सबसे बड़ा प्लैटिनम उत्पादक देश
5

दक्षिण अफ्रीका दुनिया का सबसे बड़ा प्लैटिनम उत्पादक देश है, लेकिन वहां भारी बारिश, बिजली संकट और पानी की कमी से उत्पादन में 24% की गिरावट आई है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Dukku Marriage: लिव-इन का देसी वर्जन है 'ढुकु प्रथा', जिसमें शादी से पहले एक-साथ रहते हैं लड़का-लड़की 
Dukku Marriage: लिव-इन का देसी वर्जन है 'ढुकु प्रथा', जिसमें शादी से पहले एक-साथ रहते हैं लड़का-लड़की
ODI में Virat Kohli के शतक लगाने के बाद कब-कब हारी टीम इंडिया? जानें 53 सेंचुरी में कितनी बार हुआ ऐसा
ODI में Virat Kohli के शतक लगाने के बाद कब-कब हारी टीम इंडिया? जानें 53 सेंचुरी में कितनी बार हुआ ऐसा
कितने पढ़े-लिखे हैं रूस में भारतीय मूल के विधायक अभय सिंह? भारत से खास अपील कर फिर से चर्चा में आए
कितने पढ़े-लिखे हैं रूस में भारतीय मूल के विधायक अभय सिंह? भारत से खास अपील कर फिर से चर्चा में आए
सोना-चांदी नहीं... इस धातु से बने गहने बिकते हैं सबसे महंगे
सोना-चांदी नहीं... इस धातु से बने गहने बिकते हैं सबसे महंगे
Mangal Dosh: क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हो सकते हैं मांगलिक दोष, जानिए क्या कहता है ज्योतिष
क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हो सकते हैं मांगलिक दोष, जानिए क्या कहता है ज्योतिष
MORE
Advertisement
धर्म
Jayfal Remedies For Money: धन और समृद्धि को आकर्षित करता है जयफल का ये उपाय, दूर हो जाती है नकारात्मकता और गरीबी
धन और समृद्धि को आकर्षित करता है जयफल का ये उपाय, दूर हो जाती है नकारात्मकता और गरीबी
Rashifal 03 December 2025: तुला वालों की आय में होगी वृद्धि, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला वालों की आय में होगी वृद्धि, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: मास्टरमाइंड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, गलत दिशा में दिमाग घूम जाए तो हो जाते हैं लॉरेन्स बिश्नोई जैसे बदनाम
मास्टरमाइंड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, गलत दिशा में दिमाग घूम जाए तो हो जाते हैं लॉरेन्स बिश्नोई जैसे बदनाम
Longest Solar Eclipse: इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 
इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र
MORE
Advertisement