PF निकासी हुई आसान, EPFO सदस्य अब सीधे UPI से निकाल सकेंगे पैसा, जानें पूरी डिटेल

5 . ज्यादा सेवाएं बिना कागजी कामकाज के उपलब्ध कराई जाएं

ईपीएफओ पहले ही पीएफ निकासी से जुड़े कई नियमों को आसान बना चुका है. स्वचालित निपटान की सीमा बढ़ने से बड़ी रकम भी कम समय में मिल रही है. महामारी के दौरान ऑनलाइन अग्रिम सुविधा के अच्छे अनुभव के बाद अब इसे और मजबूत किया जा रहा है. संगठन का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा सेवाएं बिना कागजी कामकाज के उपलब्ध कराई जाएं.