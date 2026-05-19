Petrol Pump पर फ्री में मिलती हैं ये 5 सुविधाएं, पैसे मांगें तो तुरंत करें शिकायत

6 . पैसे मांगे जाने पर कहां करें शिकायत?

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सबसे पहले तो हर पेट्रोल पंप संचालक के लिए ज़रूरी है कि वो सुझाव और शिकायत के लिए एक रजिस्टर रखे. ग्राहकों को ये उपलब्ध कराए. पेट्रोल पंप में इस संबंध में पोस्टर डिस्प्ले करके रखे. इसके साथ ही पेट्रोल पंप में डीलर का नाम और फोन नंबर डिस्प्ले में लगा होना ज़रूरी है. वहीं, पेट्रोल पंप में असुविधा होने पर तेल कंपनी के जिस ऑफिशियल से संपर्क करना हो, उनका भी नाम, फोन नंबर डिस्प्ले पर लगा होना चाहिए.

इसके अलावा, पेट्रोलियम मंत्रालय ने हर पेट्रोल पंप में टॉयलेट के बाहर दर्पण QR कोड लगाना अनिवार्य किया है. जिसकी मदद से आप फ्री एयर, साफ-सफाई और टॉयलेट फेसिलिटी को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके साथ ही आप केंद्र सरकार के पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल (pgportal.gov.in) पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.