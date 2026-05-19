Petrol Pump पर फ्री में मिलती हैं ये 5 सुविधाएं, पैसे मांगें तो तुरंत करें शिकायत

बिजनेस
Kusum Lata | May 19, 2026, 11:35 AM IST
1.टॉयलेट और पीने का पानी
हर पेट्रोल पंप संचालक के लिए ये ज़रूरी है कि वो पेट्रोल पंप पर साफ टॉयलेट और पीने का साफ पानी उपलब्ध कराए. तेल कंपनियों द्वारा बनाए गए मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन के तहत, टॉयलेट साफ होने चाहिए, टॉयलेट में रोशनी की उचित व्यवस्था हो, फ्लश ठीक से काम करता हो, बाथरूम का दरवाज़ा ठीक से बंद होता हो. टॉयलेट की सुविधा हर ग्राहक और यात्री को देना अनिवार्य है.
2.हवा भरवाने की सुविधा
पेट्रोल पंपों के लिए ये ज़रूरी है कि वो गाड़ियों में हवा भरवाने की सुविधा मुफ्त में दें. पेट्रोल पंप जितने घंटे संचालित होता है, उतने घंटे हवा भरवाने की सुविधा देना अनिवार्य है. पेट्रोल पंप के चालू रहने का समय साफ-साफ डिस्प्ले करना ज़रूरी है. अगर किसी पेट्रोल पंप पर इसके लिए पैसे लिए जाते हैं, तो आप शिकायत कर सकते हैं.
3.पेट्रोल-डीज़ल की क्वालिटी जांच की सुविधा
अगर ग्राहक को पेट्रोल पंप पर मिलने वाले तेल की शुद्धता की जांच करनी हो, तो पेट्रोल पंब संचालक के लिए अनिवार्य है कि वो फिल्टर पेपर ग्राहकों को उपलब्ध करवाए. पेट्रोल पंप संचालकों के लिए अनिवार्य है कि इस संबंध में पोस्टर लगाकर ग्राहकों को जागरूक करें.
4.फर्स्ट एड बॉक्स
किसी भी पेट्रोल पंप में फर्स्ट एड बॉक्स होना अनिवार्य है. इसमें ज़रूरी दवाइयां और ड्रेसिंग का सामान होना ज़रूरी है. चोट लगने पर आप नज़दीक के पेट्रोल पंप में जाकर फर्स्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं.
5.फोन की सुविधा
अगर आपका फोन बंद हो जाए, तो आप पेट्रोल पंप के फोन का इस्तेमाल करके अपने परिवार या दोस्तों को सूचना दे सकते हैं. या फिर कोई मदद मंगाने के लिए भी आप पेट्रोल पंप के फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं. फोन का इस्तेमाल करने देने से पेट्रोल पंप वाले इनकार नहीं कर सकते हैं, न ही वो इसके लिए आपसे पैसे ले सकते हैं.
6.पैसे मांगे जाने पर कहां करें शिकायत?
सबसे पहले तो हर पेट्रोल पंप संचालक के लिए ज़रूरी है कि वो सुझाव और शिकायत के लिए एक रजिस्टर रखे. ग्राहकों को ये उपलब्ध कराए. पेट्रोल पंप में इस संबंध में पोस्टर डिस्प्ले करके रखे. इसके साथ ही पेट्रोल पंप में डीलर का नाम और फोन नंबर डिस्प्ले में लगा होना ज़रूरी है. वहीं, पेट्रोल पंप में असुविधा होने पर तेल कंपनी के जिस ऑफिशियल से संपर्क करना हो, उनका भी नाम, फोन नंबर डिस्प्ले पर लगा होना चाहिए.
इसके अलावा, पेट्रोलियम मंत्रालय ने हर पेट्रोल पंप में टॉयलेट के बाहर दर्पण QR कोड लगाना अनिवार्य किया है. जिसकी मदद से आप फ्री एयर, साफ-सफाई और टॉयलेट फेसिलिटी को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके साथ ही आप केंद्र सरकार के पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल (pgportal.gov.in) पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.