Petrol-Diesel Price Hike: अभी और बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? तेल कंपनियों ने अपनाया 2022 का फॉर्मूला तो आएगी आफत!

5 . 2022 में बढ़ोतरी के बाद कीमत घटी या नहीं?

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मार्च-अप्रैल, 2022 में बढ़ी कीमत 21 मई 2022 को घटाई गई थी. तब पेट्रोल पर एक्साइज़ ड्यूटी में 9.5 रुपये और डीज़ल पर 7 रुपये की कटौती की गई थी. कुछ राज्यों ने VAT में भी कटौती की थी. तब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105.41 रुपये से घटकर 96.72 रुपये हुई थी. वहीं, डीज़ल की कीमत 96.67 रुपये से घटकर 89.62 रुपये हुई थी. इसके बाद मार्च, 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेट्रोल-डीज़ल की कीमत में 2 रुपये की कटौती की थी. इसके बाद से पेट्रोल-डीज़ल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया था.

यानी अगर अभी 2022 के फॉर्मूले से पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ती है, तो इस बात की भी पूरी संभावना है कि क्रूड ऑयल की कीमत स्टेबल होने के बाद पेट्रोल-डीजल के रिटेल प्राइज़ भी घटा दिए जाएं. फोटो- PTI

