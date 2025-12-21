FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos

बिजनेस

बिजनेस

पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं? ब्याज दर के अलावा इन बातों को नजरअंदाज न करें

आज के दौर में पैसों की जरूरत पड़ते ही लोग पर्सनल लोन की ओर रुख करते हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म और बैंक मिनटों में लोन अप्रूव कर रहे हैं. लेकिन जल्दबाजी में लिया गया फैसला आगे चलकर आर्थिक दबाव भी बना सकता है.

राजा राम | Dec 21, 2025, 07:19 PM IST

1.इन नियमों को नजरअंदाज न करें

इन नियमों को नजरअंदाज न करें
1

पर्सनल लोन भले ही बिना गारंटी के मिल जाता हो, लेकिन इसकी शर्तें अक्सर जटिल होती हैं. ज्यादातर ग्राहक केवल ब्याज दर की तुलना करते हैं और बाकी नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं. 

2.असल परेशानी तब शुरू होती है..

असल परेशानी तब शुरू होती है..
2

असल परेशानी तब शुरू होती है, जब लोन की राशि खाते में उम्मीद से कम पहुंचती है. कई लेंडर पहले ही प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस या अन्य शुल्क काट लेते हैं. 
 

3.कटौतियों के बाद आपके हाथ में कितनी रकम आएगी?

कटौतियों के बाद आपके हाथ में कितनी रकम आएगी?
3

ऐसे में जरूरी है कि लोन अप्रूव होने से पहले यह साफ समझ लिया जाए कि कटौतियों के बाद आपके हाथ में कितनी रकम आएगी. 

4.फोरक्लोजर से जुड़े नियम भी अहम होते हैं

फोरक्लोजर से जुड़े नियम भी अहम होते हैं
4

इसके अलावा प्रीपेमेंट और फोरक्लोजर से जुड़े नियम भी अहम होते हैं. कई बैंक और फिनटेक कंपनियां लोन जल्दी चुकाने औरर अतिरिक्त चार्ज लगाती हैं. 
 

5.कुछ मामलों में लॉक-इन पीरियड भी

कुछ मामलों में लॉक-इन पीरियड भी
5

कुछ मामलों में लॉक-इन पीरियड भी होता है, जिसके दौरान लोन बंद करना महंगा साबित हो सकता है. 

6.ईएमआई से जुड़ी पेनल्टी भी एक बड़ा जोखिम

ईएमआई से जुड़ी पेनल्टी भी एक बड़ा जोखिम
6

ईएमआई से जुड़ी पेनल्टी भी एक बड़ा जोखिम है. समय पर भुगतान के बावजूद तकनीकी कारणों से किस्त चूकने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. 
 

7.नियम और शर्तों को समझकर ही फैसला लेना समझदारी है

नियम और शर्तों को समझकर ही फैसला लेना समझदारी है
7

ऐसी पेनल्टी न सिर्फ खर्च बढ़ाती है, बल्कि क्रेडिट स्कोर पर भी असर डालती है. इसलिए पर्सनल लोन लेते समय सभी चार्ज, नियम और शर्तों को समझकर ही फैसला लेना समझदारी है. 

