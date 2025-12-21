पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं? ब्याज दर के अलावा इन बातों को नजरअंदाज न करें

उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन की अनुमति क्यों दी गई, 'प्रदर्शन की पहले से जानकारी भी नहीं दी गई- बांग्लादेशी MEA | उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन खेदजनक-बांग्लादेशी MEA | दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग पर प्रदर्शन पर बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान | अखिलेश यादव का SP विधायकों को निर्देश, कोडीन कफ सिरप मामले पर यूपी विधानसभा में कल पार्टी करेगी प्रदर्शन
राजा राम | Dec 21, 2025, 07:19 PM IST
1.इन नियमों को नजरअंदाज न करें
पर्सनल लोन भले ही बिना गारंटी के मिल जाता हो, लेकिन इसकी शर्तें अक्सर जटिल होती हैं. ज्यादातर ग्राहक केवल ब्याज दर की तुलना करते हैं और बाकी नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं.
2.असल परेशानी तब शुरू होती है..
असल परेशानी तब शुरू होती है, जब लोन की राशि खाते में उम्मीद से कम पहुंचती है. कई लेंडर पहले ही प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस या अन्य शुल्क काट लेते हैं.
3.कटौतियों के बाद आपके हाथ में कितनी रकम आएगी?
ऐसे में जरूरी है कि लोन अप्रूव होने से पहले यह साफ समझ लिया जाए कि कटौतियों के बाद आपके हाथ में कितनी रकम आएगी.
4.फोरक्लोजर से जुड़े नियम भी अहम होते हैं
इसके अलावा प्रीपेमेंट और फोरक्लोजर से जुड़े नियम भी अहम होते हैं. कई बैंक और फिनटेक कंपनियां लोन जल्दी चुकाने औरर अतिरिक्त चार्ज लगाती हैं.
5.कुछ मामलों में लॉक-इन पीरियड भी
कुछ मामलों में लॉक-इन पीरियड भी होता है, जिसके दौरान लोन बंद करना महंगा साबित हो सकता है.
6.ईएमआई से जुड़ी पेनल्टी भी एक बड़ा जोखिम
ईएमआई से जुड़ी पेनल्टी भी एक बड़ा जोखिम है. समय पर भुगतान के बावजूद तकनीकी कारणों से किस्त चूकने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.
7.नियम और शर्तों को समझकर ही फैसला लेना समझदारी है
ऐसी पेनल्टी न सिर्फ खर्च बढ़ाती है, बल्कि क्रेडिट स्कोर पर भी असर डालती है. इसलिए पर्सनल लोन लेते समय सभी चार्ज, नियम और शर्तों को समझकर ही फैसला लेना समझदारी है.