Personal Loan से पहले भूलकर भी न करें ये 4 गलतियां, जानें सही Credit Score के साथ कम EMI के लिए क्या-क्या चेक करना जरूरी

2 . कंपनी में कम कार्य अनुभव

2

बैंक या वित्तीय संस्थान लोन देने से पहले आपकी नौकरी की स्थिरता देखते हैं.

अगर आपने किसी कंपनी में एक या दो साल तक काम किया है, तो आपको लोन आसानी से मिल सकता है, क्योंकि इससे आपके व्यवसाय की स्थिरता दिखती है.

गलती- कुछ लोग दो-तीन महीने पुरानी कंपनी को ज्वाइन करने के तुरंत बाद लोन के लिए आवेदन कर देते हैं. इससे बैंक को आपकी स्थिरता पर संदेह होता है और लोन मिलने में मुश्किल होती है, या फिर आवेदन अस्वीकार हो जाता है, जिसका नकारात्मक असर क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है.