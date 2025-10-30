Personal Finance: अपना लीजिए 30-30-30-10 Rule, पैसे केवल बचेंगे नहीं, दोगुनी रफ्तार से बढ़ेंगे भी

4 . 30-30-30-10 Rule with Example

4

30-30-30-10 Rule को उदाहरण से समझते हैं. मान लीजिए कि आपकी सैलरी 50 हजार रुपये है. 50 हजार के 30 प्रतिशत होंगे 15 हजार रुपये. यानी आपको अपनी सैलरी को 15, 15, 15 और 5 हजार में बांट लेना है. अब पहला 15 हजार अपने घर का किराया, EMI होगा. दूसरा 15 हजार आप घर के दूसरे जरूरी खर्चों पर लगाएंगे. तीसरा 15 हजार आप सेव और इनवेस्ट करेंगे. आखिरी 5 हजार रुपये आप अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसे खर्च कर सकते हैं.