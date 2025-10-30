FacebookTwitterYoutubeInstagram
पैरों में दिखने वाले ये बदलाव दिल से लेकर किडनी खराब होने का देते हैं संकेत, इन बीमारियों का रहता है खतरा

B.Tech के बाद मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़ बने थे IAS, जानें हाथरस के नए DM अतुल वत्स ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

'बिरयानी और घी भी खाता हूं, लेकिन घर पर नहीं..' शाहरुख खान ने खुद बताया अपने सिक्स-पैक का राज

Vivo X300 Phone Launch: 16GB रैम, 50MP मेन कैमरा के साथ DSLR जैसी फोटो निकालेगा ये फोन, नहीं होगा लाखों का खर्च

Relationship Tips: सुधा मूर्ति ने बताए हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के सीक्रेट, अपने रिश्तों को ऐसे रखें मजबूत

Personal Finance: अपना लीजिए 30-30-30-10 Rule, पैसे केवल बचेंगे नहीं, दोगुनी रफ्तार से बढ़ेंगे भी

Chew Gum Benefits: मुंह में कितने देर तक चबानी चाहिए च्युइंगम, तय समय से ज्यादा रखने पर होते हैं ये नुकसान

ये 7 देश Artificial Raining के लिए कर रहे Cloud Seeding का इस्तेमाल, जानें किस नंबर पर है भारत

Sudhir Dalvi: 'शिरडी के साईं बाबा' एक्टर सुधीर दलवी की हालत गंभीर, परिवार ने मांगी 15 लाख की मदद! रिद्धिमा कपूर साहनी आईं आगे

LIC AAO Prelims Result 2025: एलआईसी ने जारी किया AAO प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट, licindia.in पर यूं करें डाउनलोड

डीएनए मनी

Personal Finance: अपना लीजिए 30-30-30-10 Rule, पैसे केवल बचेंगे नहीं, दोगुनी रफ्तार से बढ़ेंगे भी

क्या आप भी सैलरी आते ही 'सैलरी खत्म हो गई' वाले मोड में चलते हैं? अगर हां तो आपको ज़रूरत है अपनी सैलरी को सही तरीके से मैनेज करने की. ताकि आपके खर्च भी निकल सकें और कुछ पैसे आप अपने भविष्य के लिए, आड़े वक्त के लिए बचा सकें.

Kusum Lata | Oct 30, 2025, 12:54 PM IST

1.How to Save money

How to Save money
1

पैसे बचाने के लिए आपको खुद को एक नियम में बांधना होगा. ऐसा नियम जिसमें आप पहले ही तय कर लेते हैं कि कितना पैसा कहां खर्च करना है. खर्च के मामले में अक्सर खुद को नियम से बांधना मुश्किल होता है, इसलिए सैलरी आते ही हर काम के पैसे को अलग-अलग बांट लें.

2.30-30-30-10 Rule of Saving Money

30-30-30-10 Rule of Saving Money
2

30-30-30-10 Rule की मदद से आप अपने पैसों को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं. इसके लिए आप सबसे पहले अपनी सैलरी को 30 प्रतिशत के तीन और 10 प्रतिशत के एक हिस्से में बांट लें.

3.Use of Money in 30-30-30-10 Rule

Use of Money in 30-30-30-10 Rule
3

अब पहला 30 प्रतिशत हिस्सा आप अपने घर के किराए, EMI, पानी-बिजली बिल के लिए रखें. दूसरा 30 प्रतिशत आप घर के ज़रूरी खर्चों के लिए जैसे फीस, राशन आदि के लिए रखें. तीसरा 30 प्रतिशत आप सेविंग और इनवेस्टमेंट के लिए रखें, इन पैसों को आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, सरकारी योजनाओं आदि में निवेश के लिए कर सकते हैं. आखिरी के 10 प्रतिशत का इस्तेमाल आप अपने शौक जैसे फिल्में, शॉपिंग आदि के लिए कर सकते हैं.

4.30-30-30-10 Rule with Example

30-30-30-10 Rule with Example
4

30-30-30-10 Rule को उदाहरण से समझते हैं. मान लीजिए कि आपकी सैलरी 50 हजार रुपये है. 50 हजार के 30 प्रतिशत होंगे 15 हजार रुपये. यानी आपको अपनी सैलरी को 15, 15, 15 और 5 हजार में बांट लेना है. अब पहला 15 हजार अपने घर का किराया, EMI होगा. दूसरा 15 हजार आप घर के दूसरे जरूरी खर्चों पर लगाएंगे. तीसरा 15 हजार आप सेव और इनवेस्ट करेंगे. आखिरी 5 हजार रुपये आप अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसे खर्च कर सकते हैं.

5.How 30-30-30-10 rule work?

How 30-30-30-10 rule work?
5

अब तक जहां आप अपनी सैलरी बचा नहीं पा रहे थे, वहां इस रूल में बंधकर आप हर महीने अपनी सैलरी का 30 प्रतिशत शुद्ध रूप से बचा सकते हैं. ये 30 प्रतिशत पैसे आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या फिर किसी सरकारी सुरक्षित स्कीम में निवेश कर सकते हैं. इस निवेश की मदद से अपना वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं. ये वेल्थ मुश्किल वक्त में आपके काम आएगा और आपको किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी.

