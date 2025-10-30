Personal Finance: अपना लीजिए 30-30-30-10 Rule, पैसे केवल बचेंगे नहीं, दोगुनी रफ्तार से बढ़ेंगे भी

पैरों में दिखने वाले ये बदलाव दिल से लेकर किडनी खराब होने का देते हैं संकेत, इन बीमारियों का रहता है खतरा
डीएनए मनी
Kusum Lata | Oct 30, 2025, 12:54 PM IST
1.How to Save money
पैसे बचाने के लिए आपको खुद को एक नियम में बांधना होगा. ऐसा नियम जिसमें आप पहले ही तय कर लेते हैं कि कितना पैसा कहां खर्च करना है. खर्च के मामले में अक्सर खुद को नियम से बांधना मुश्किल होता है, इसलिए सैलरी आते ही हर काम के पैसे को अलग-अलग बांट लें.
2.30-30-30-10 Rule of Saving Money
30-30-30-10 Rule की मदद से आप अपने पैसों को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं. इसके लिए आप सबसे पहले अपनी सैलरी को 30 प्रतिशत के तीन और 10 प्रतिशत के एक हिस्से में बांट लें.
3.Use of Money in 30-30-30-10 Rule
अब पहला 30 प्रतिशत हिस्सा आप अपने घर के किराए, EMI, पानी-बिजली बिल के लिए रखें. दूसरा 30 प्रतिशत आप घर के ज़रूरी खर्चों के लिए जैसे फीस, राशन आदि के लिए रखें. तीसरा 30 प्रतिशत आप सेविंग और इनवेस्टमेंट के लिए रखें, इन पैसों को आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, सरकारी योजनाओं आदि में निवेश के लिए कर सकते हैं. आखिरी के 10 प्रतिशत का इस्तेमाल आप अपने शौक जैसे फिल्में, शॉपिंग आदि के लिए कर सकते हैं.
4.30-30-30-10 Rule with Example
30-30-30-10 Rule को उदाहरण से समझते हैं. मान लीजिए कि आपकी सैलरी 50 हजार रुपये है. 50 हजार के 30 प्रतिशत होंगे 15 हजार रुपये. यानी आपको अपनी सैलरी को 15, 15, 15 और 5 हजार में बांट लेना है. अब पहला 15 हजार अपने घर का किराया, EMI होगा. दूसरा 15 हजार आप घर के दूसरे जरूरी खर्चों पर लगाएंगे. तीसरा 15 हजार आप सेव और इनवेस्ट करेंगे. आखिरी 5 हजार रुपये आप अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसे खर्च कर सकते हैं.
5.How 30-30-30-10 rule work?
अब तक जहां आप अपनी सैलरी बचा नहीं पा रहे थे, वहां इस रूल में बंधकर आप हर महीने अपनी सैलरी का 30 प्रतिशत शुद्ध रूप से बचा सकते हैं. ये 30 प्रतिशत पैसे आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या फिर किसी सरकारी सुरक्षित स्कीम में निवेश कर सकते हैं. इस निवेश की मदद से अपना वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं. ये वेल्थ मुश्किल वक्त में आपके काम आएगा और आपको किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी.