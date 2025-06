3 . How to Recover Interest Through SIP

म्यूचुअल फंड के लिए आपका टारगेट तय होगा. जितना भी एक्स्ट्रा आपने इंटरेस्ट में चुकाया है वो आपका लक्ष्य होगा. अब आपको SIP Target Calculator गूगल पर सर्च करना है. इसमें आपको अपना टारगेट, उस टारगेट को आप कितने साल में अचीव करना चाहते हैं और साल में कितने रिटर्न की आप उम्मीद कर रहे हैं ये आपको ऐड करना होगा. अगर आप लो रिस्क वाली SIP चुनते हैं तो 3500 रुपये की SIP शुरू करके 12 प्रतिशत रिटर्न के साथ आप 25 साल में 59 लाख रुपये का फंड जुटा लेंगे. इस 59 लाख में से 49 लाख रुपये केवल म्यूचुअल फंड रिटर्न होगा.वहीं, अगर आप अग्रेसिव यानी हाई रिस्क-हाई रिटर्न SIP चुनते हैं तो 2200 से 2500 की SIP से भी अपना टारगेट अचीव कर लेंगे. (फोटो- कैन्वा)