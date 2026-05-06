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Credit Card Users ध्यान दें! मिनिमम ड्यू का जाल ऐसे बना रहा कंगाल, आप तो नहीं कर रहे ये गलती

अगर हर महीने क्रेडिट कार्ड बिल में केवल Minimum Due पे करके आप राहत की सांस लेते हैं, तो सावधान हो जाएं. दिखने में ईज़ी पेमेंट लगने वाला मिनिमम ड्यू असल में एक जाल है, जो महीने दर महीने आप पर कर्ज का बोझ बढ़ाता जाता है.

Kusum Lata | May 06, 2026, 12:00 PM IST

1.What is Minimum Due

What is Minimum Due
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क्या होता है मिनिमम ड्यू

जब आपके क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो उसमें दो अमाउंट लिखे होते हैं. अमाउंट ड्यू और मिनिमम ड्यू. ICICI बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, क्रेडिट कार्ड के Minimum Ammount Due का मतलब उस मिनिमम अमाउंट से है जिसे चुकाकर आप लेट पेमेंट फी से बच सकते हैं और अपने लोन पेमेंट रिकॉर्ड को बेदाग रख सकते हैं. मिनिमम ड्यू अमूमन आपके बिल का 5 से 10 प्रतिशत होता है. (फोटो- कैन्वा)

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2.What Accounts for Minimum Due

What Accounts for Minimum Due
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मिनिमम ड्यू में क्या-क्या जुड़ता है?

मान लीजिए कि आपका बिल हर महीने की 30 तारीख को जनरेट होता है. ऐसे में, 30 अप्रैल को आए आपके बिल में पूरे अप्रैल में किया गया खर्च, क्रेडिट कार्ड पर चल रही कोई EMI और पिछले महीने के मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करने के बाद बचा पूरा बैलेंस+ इंटरेस्ट और GST नए बिल में जुड़ेगा. इसमें से अप्रैल के खर्च का 5 से 10 प्रतिशत अमाउंट+ पूरी EMI और पिछले महीने का कैरिड फॉर्वर्ड बैलेंस+ Interest+GST मिनिमम अमाउंट ड्यू में जुड़ेगा. यानी अगर एक महीने आप केवल मिनिमम अमाउंट पे करते हैं, तो अगले महीने का मिनिमम अमाउंट पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा. (फोटो- कैन्वा)
 

3.What Happen when you pay only Minimu Due

What Happen when you pay only Minimu Due
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केवल मिनिमम ड्यू पे करने पर क्या होता है

अगर आप पूरा बिल भरने की जगह केवल मिनिमम ड्यू पे करते हैं, तो लेट फी से बच जाते हैं. हालांकि, आपका बिल क्लियर नहीं होता और बचा हुआ पूरा अमाउंट अगले महीने के बिल में जुड़ जाता है. बैंक इस पैसे पर इंटरेस्ट चार्ज करता है. यानी अगले महीने आपको बचा पैसा और उस पर बैंक का इंटरेस्ट दोनों चुकाना होगा. इसके साथ ही अगर आप अगले महीने क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं तो उसका अपना बिल भी होगा. (फोटो- कैन्वा)
 

4.How much Interest is Charged if you pay only minimum due

How much Interest is Charged if you pay only minimum due
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मिनिमम ड्यू पे करने के बाद बचे पैसे पर कितना इंटरेस्ट लगता है?

मिनिमम ड्यू पे करने के बाद बचे पैसे पर लगभग 2.5 से 3.75 प्रतिशत का मंथली इंटरेस्ट जुड़ता है. यानी अगर किसी महीने आपका बिल 5000 आया. तो आपका मिनिमम अमाउंट ड्यू 250 रुपये आएगा. अगर आप 250 पे करते हैं, तो 4750 रुपये पर 3.75 प्रतिशत इंटरेस्ट प्लस GST जुड़ेगा. यानी 178 रुपये का इंटरेस्ट और उसे पर 18 प्रतिशत GST यानी 32 रुपये. इस तरह आप 250 रुपये का मिनिमम ड्यू पे करेंगे लेकिन अगले महीने के बिल में बचे 4750 रुपये के अलावा 210 रुपये का टैक्स आपको चुकाना होगा. यानी 250 रुपये चुकाने के बाद भी पिछले महीने का लगभग पूरा बिल अगले महीने आपको चुकाना पड़ेगा.  (फोटो- कैन्वा)
 

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5.How Paying Minimum Due Impact Credit Score

How Paying Minimum Due Impact Credit Score
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Minimum Due पे करने का क्रेडिट स्कोर पर क्या असर पड़ता है?

मिनिमम ड्यू पे करने का क्रेडिट स्कोर पर तुरंत कोई असर नहीं पड़ता है. हालांकि, अगर आप केवल मिनिमम ड्यू पे करते हैं, तो लॉन्ग रन में आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो बढ़ता है. आपके क्रेडिट रिपोर्ट में इंटरेस्ट का लोड बढ़ता है, इसका असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है.  (फोटो- कैन्वा)

6.How Minimum Due impact your Financial Health

How Minimum Due impact your Financial Health
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आपकी आर्थिक सेहत पर मिनिमम ड्यू का क्या असर पड़ता है

अगर आप केवल मिनिमम ड्यू पे करते हैं तो आप हर पेमेंट के साथ खुद पर कर्ज का बोझ बढ़ा रहे होते हैं. हर महीने आप लगभग उतना ही पैसा अतिरिक्त पे कर रहे होते हैं जितना मिनिमम ड्यू आप पिछले महीने चुका चुके होते हैं. मिनिमम ड्यू चुकाते वक्त भले ही आप रिलैक्स रहें, लेकिन लॉन्ग रन में यह आपका पर आर्थिक दबाव बढ़ाता है. सोचिए एक महीने आपको केवल 5000 रुपये का बिल चुकाना है और अगले महीने 4750+interest+GST+ नया बिल पूरा चुकाना है. इसका आपकी जेब पर तो दबाव पड़ेगा ही, आप पर मेंटल स्ट्रेस भी आएगा. (फोटो- कैन्वा)

7.Who is benefited from Minimum Due

Who is benefited from Minimum Due
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किसके लिए फायदेमंद है मिनिमम ड्यू?

मिनिमम ड्यू एक सुविधा है, जिसका फायदा एकाध बार की ज़रूरत के लिए उठाया जा सकता है. ऐसे लोग जो अपना पूरा बिल चुकाते हैं, लेकिन किसी महीने सैलरी लेट होने या किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी की वजह से पूरा बिल चुका पाने में सक्षम नहीं हैं, वो लोग इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगले महीने पूरा बिल पे करके फ्री हो सकते हैं. लेकिन हर महीने केवल मिनिमम ड्यू पे करना आपके लिए फाइनेंशियली घातक हो सकता है. (फोटो- कैन्वा)

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