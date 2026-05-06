Credit Card Users ध्यान दें! मिनिमम ड्यू का जाल ऐसे बना रहा कंगाल, आप तो नहीं कर रहे ये गलती

4 . How much Interest is Charged if you pay only minimum due

4

मिनिमम ड्यू पे करने के बाद बचे पैसे पर कितना इंटरेस्ट लगता है?

मिनिमम ड्यू पे करने के बाद बचे पैसे पर लगभग 2.5 से 3.75 प्रतिशत का मंथली इंटरेस्ट जुड़ता है. यानी अगर किसी महीने आपका बिल 5000 आया. तो आपका मिनिमम अमाउंट ड्यू 250 रुपये आएगा. अगर आप 250 पे करते हैं, तो 4750 रुपये पर 3.75 प्रतिशत इंटरेस्ट प्लस GST जुड़ेगा. यानी 178 रुपये का इंटरेस्ट और उसे पर 18 प्रतिशत GST यानी 32 रुपये. इस तरह आप 250 रुपये का मिनिमम ड्यू पे करेंगे लेकिन अगले महीने के बिल में बचे 4750 रुपये के अलावा 210 रुपये का टैक्स आपको चुकाना होगा. यानी 250 रुपये चुकाने के बाद भी पिछले महीने का लगभग पूरा बिल अगले महीने आपको चुकाना पड़ेगा. (फोटो- कैन्वा)

