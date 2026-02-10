PAN Card के इस्तेमाल में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव, आम लोगों पर होगा सीधा असर, जानें पूरी डिटेल

6 . होटल, रेस्टोरेंट और इवेंट से जुड़े भुगतान में भी राहत

होटल, रेस्टोरेंट और इवेंट से जुड़े भुगतान में भी राहत प्रस्तावित है. यदि भुगतान 1 लाख रुपये से अधिक होता है, तभी PAN जरूरी होगा. फिलहाल यह सीमा 50 हजार रुपये है. रियल एस्टेट सेक्टर में PAN की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है. प्रॉपर्टी की खरीद, बिक्री, गिफ्ट या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट इसी सीमा में आएंगे.