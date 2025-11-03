Pan-Aadhaar Link: इस तारीख तक आधार से नहीं किया लिंक तो बंद हो जाएगा PAN, जान लें पूरा प्रोसेस

FacebookTwitterYoutubeInstagram
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने हाल ही में आधार कार्ड (Aadhaar Card) होल्डर्स के लिए नए नियम जारी किए हैं. जिसके तहत 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार से लिंक कराना जरूरी है.

रईश खान | Nov 03, 2025, 09:06 PM IST

31 दिसंबर तक लिंक करना जरूरी

31 दिसंबर तक लिंक करना जरूरी
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने भी इसको लेकर स्पष्ट कर दिया है. आयकर विभाग ने कहा कि 31 दिसंबर 2025 तक PAN को लिंक नहीं किया गया तो 1 जनवरी 2026 से स्वयं: डिएक्टिवेट (Inoperative PAN) हो जाएगा.

PAN Card क्यों है इतना अहम?

PAN Card क्यों है इतना अहम?
वित्तीय काम के लिए पैन कार्ड जरूरी डॉक्यूमेंट्स माना जाता है. ITR फाइल करना हो, बैंक में नया खाता खुलवाना हो या किसी बड़ी रकम का ट्रांजेक्शन करना हो, सभी के लिए PAN Card होना अनिवार्य होता है.

आधार से पैन लिंक करने का आसान तरीका

आधार से पैन लिंक करने का आसान तरीका
अगर पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो गया तो परेशानी बढ़ सकती है. इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए 31 दिसंबर से पहले अपना पैन, आधार से लिंक कर लें. लिंक करने का आसान प्रोसेस हम बता रहे हैं.

आधार-पैन लिंक कैसे चेक करें?

आधार-पैन लिंक कैसे चेक करें?
  • Aadhaar के साथ पैन लिंक चेक करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग के पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
  • 'लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक करें और पैन और आधार की डिटेल्स डालें.
  • इसके बाद 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' चेक कर सकते हैं.

How to link PAN to Aadhaar: पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें?

How to link PAN to Aadhaar: पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें?
  • आधार से पैन कार्ड को लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
  • लेफ्ट साइड के पैनल में 'Link Aadhaar' ऑप्शन दिखेगा. इस पर क्लिक करें.
  • अपना पैन और आधार नंबर डालें. इसके बाद "वैलिडेट" पर क्लिक करें.
  • आधार से पैन लिंक करने की आपकी रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगी.

