Pan-Aadhaar Link: इस तारीख तक आधार से नहीं किया लिंक तो बंद हो जाएगा PAN, जान लें पूरा प्रोसेस

3 . आधार से पैन लिंक करने का आसान तरीका

अगर पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो गया तो परेशानी बढ़ सकती है. इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए 31 दिसंबर से पहले अपना पैन, आधार से लिंक कर लें. लिंक करने का आसान प्रोसेस हम बता रहे हैं.