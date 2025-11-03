Pan-Aadhaar Link: इस तारीख तक आधार से नहीं किया लिंक तो बंद हो जाएगा PAN, जान लें पूरा प्रोसेस

डीएनए मनी
रईश खान | Nov 03, 2025, 09:06 PM IST
1.31 दिसंबर तक लिंक करना जरूरी
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने भी इसको लेकर स्पष्ट कर दिया है. आयकर विभाग ने कहा कि 31 दिसंबर 2025 तक PAN को लिंक नहीं किया गया तो 1 जनवरी 2026 से स्वयं: डिएक्टिवेट (Inoperative PAN) हो जाएगा.
2.PAN Card क्यों है इतना अहम?
वित्तीय काम के लिए पैन कार्ड जरूरी डॉक्यूमेंट्स माना जाता है. ITR फाइल करना हो, बैंक में नया खाता खुलवाना हो या किसी बड़ी रकम का ट्रांजेक्शन करना हो, सभी के लिए PAN Card होना अनिवार्य होता है.
3.आधार से पैन लिंक करने का आसान तरीका
अगर पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो गया तो परेशानी बढ़ सकती है. इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए 31 दिसंबर से पहले अपना पैन, आधार से लिंक कर लें. लिंक करने का आसान प्रोसेस हम बता रहे हैं.
4.आधार-पैन लिंक कैसे चेक करें?
5.How to link PAN to Aadhaar: पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें?