PAN Card Alert: भूलकर भी न करें पैन कार्ड से जुड़ी ये गलती, भरना पड़ जाएगा 10,000 का जुर्माना

2 . PAN कार्ड खो जाए तो दें ध्यान

अगर कभी आपका PAN कार्ड खो जाए या चोरी हो जाए तो इसे नजरअंदाज न करें, तुरंत कार्रवाई करें. क्योंकि धोखेबाज़ चोरी हुए PAN का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपको परेशानी हो सकती है. ऐसी स्थिति में तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएं. बैंक और इनकम टैक्स विभाग को सूचित करें ताकि PAN का गलत इस्तेमाल न हो. इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी PAN सेवा केंद्र से डुप्लिकेट PAN कार्ड के लिए आवेदन करें.