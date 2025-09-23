FacebookTwitterYoutubeInstagram
दुनिया में हर घंटे कितने लोग मरते हैं? आंकड़े जानने पर उड़ जाएंगे होश

Bihar Police: बिहार में दरोगा बनने का सुनहरा मौका, करीब 1800 पदों पर निकली SI की भर्ती, बस एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ होगा आंदोलन! गोमांस पर 0% जीएटी लगाने पर भड़के जीतू पटवारी, यहां जाने पूरा मामला

Navratri 3rd Day: नवरात्रि के तीसरे दिन ऐसे करें देवी चंद्रघंटा की पूजा, यहां जानिए पूरी विधि, बीज मंत्र से लेकर आरती तक सबकुछ

पाकिस्तान नहीं बांग्लादेश है भारत का 'दुश्मन', धोनी के कटे सिर से लेकर विराट कोहली की लड़ाई तक, ये हैं IND-BAN के 5 बड़े विवाद

क्या जेल से छूटने के बाद आजम खान बसपा करेंगे ज्वाइन? शिवपाल यादव के बयान कर दिया सब कुछ साफ

71st National Film Awards: फिल्म ‘जवान’ के लिए शाहरुख खान को मिला पहला राष्ट्रीय पुरस्कार, किया ‘सलाम नमस्ते’, दिल छू लेने वाली तस्वीरें वायरल

एशिया कप 2025 के बीच इस दिग्गज अंपायर का हुआ निधन, एक जमाने में बल्ले से मचाते थे धमाल

पूनम पांडे से छिन गया मंदोदरी का रोल, दिल्ली की फेमस लव कुश रामलीला कमिटी ने लिया बड़ा फैसला

PAN Card Alert: भूलकर भी न करें पैन कार्ड से जुड़ी ये गलती, भरना पड़ जाएगा 10,000 का जुर्माना

डीएनए मनी

PAN Card Alert: भूलकर भी न करें पैन कार्ड से जुड़ी ये गलती, भरना पड़ जाएगा 10,000 का जुर्माना

PAN Card Alert: इनकम टैक्स भरने से लेकर बैंक से जुड़े कामों और दूसरे पैसों से जुड़े लेन-देन में PAN कार्ड (Permanent Account Number) बेहद अहम डॉक्यूमेंट होता है. लेकिन, फिर भी कई लोग PAN से जुड़े नियमों को गंभीरता से नहीं लेते हैं. बता दें कि आपको इन गलतियों की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

Abhay Sharma | Sep 23, 2025, 05:53 PM IST

1.भरना पड़ सकता है जुर्माना

भरना पड़ सकता है जुर्माना
1

बता दें कि PAN से जुड़े नियमों को गंभीरता से नहीं लेने की वजह से आपको बड़ा जुर्माना, कानूनी परेशानी और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. बता दें कि इनकम टैक्स विभाग PAN से जुड़े हर लेन-देन पर नजर रखता है, ऐसे में इससे जुड़े नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है. 

2.PAN कार्ड खो जाए तो दें ध्यान

PAN कार्ड खो जाए तो दें ध्यान
2

अगर कभी आपका PAN कार्ड खो जाए या चोरी हो जाए तो इसे नजरअंदाज न करें, तुरंत कार्रवाई करें. क्योंकि धोखेबाज़ चोरी हुए PAN का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपको परेशानी हो सकती है. ऐसी स्थिति में तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएं. बैंक और इनकम टैक्स विभाग को सूचित करें ताकि PAN का गलत इस्तेमाल न हो. इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी PAN सेवा केंद्र से डुप्लिकेट PAN कार्ड के लिए आवेदन करें. 

3.एक से ज्यादा PAN कार्ड रखने की गलती

एक से ज्यादा PAN कार्ड रखने की गलती
3

कई लोग जानबूझकर या जान कर भी एक से ज्यादा PAN कार्ड बनवा लेते हैं. लेकिन, यह कानूनन मना है. अगर आपके पास एक से ज्यादा PAN कार्ड हैं तो आपको ₹10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में अतिरिक्त PAN कार्ड इनकम टैक्स विभाग को वापस करना जरूरी है ताकि आपको कानूनी और वित्तीय परेशानियों से बचाया जा सके. 

4.गलत PAN नंबर दर्ज करना

गलत PAN नंबर दर्ज करना
4

इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय या किसी वित्तीय लेन-देन में गलत PAN नंबर देने की वजह से आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. बता दें कि  इनकम टैक्स विभाग PAN में हुई गलतियों पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगा सकता है. ऐसे में हमेशा PAN नंबर सही-सही चेक करें ताकि कोई अनावश्यक परेशानी आपको न हो. 

5.बैंकिंग में हो सकती है समस्या 

बैंकिंग में हो सकती है समस्या 
5

वहीं अगर आपके PAN कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत है, जन्मतिथि या कोई अन्य गलती है तो इसे जल्द से जल्द सही कराना जरूरी है. क्योंकि अगर PAN की जानकारी में अंतर हो तो बैंक आपके खाते को फ्रीज भी कर सकता है. वहीं PAN की गलत जानकारी से लोन, क्रेडिट कार्ड लेने या बड़े लेन-देन में भी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है. 

6.क्या है सलाह?

क्या है सलाह?
6

एक्सपर्ट्स का कहना है कि कानूनी परेशानी, आर्थिक नुकसान या लेन-देन की समस्याओं से बचने के लिए अपने PAN कार्ड की जानकारी सही और अपडेट रखना बेहद जरूरी है. ऐसे में इनकम टैक्स विभाग के नियमों का पालन करें, किसी भी समस्या के बारे में तुरंत रिपोर्ट करें ताकि आपको किसी तरह का जुर्माना न भरना पड़े.  

