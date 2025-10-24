FacebookTwitterYoutubeInstagram
Rashifal 25 October 2025: व्यापार, सेहत और करियर के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

'उन्हें भारत ए की जरूरत नहीं…' शार्दुल ठाकुर ने BCCI सिलेक्टर्स को लिया आड़े हाथ, सरफराज खान को लेकर दिया बड़ा बयान

UPPRPB: 1 नवंबर को होगा यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती का एग्जाम, जानें जरूरी डिटेल्स

गांव में शुरू होने वाले ये 5 बिजनेस, कम लागत में होगा मोटा मुनाफा

होटल के रूम में कभी नहीं छूनी चाहिए ये 5 चीजें, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

"ये दोस्ती की नई उड़ान" भारत-चीन के बीच सीधी फ्लाइट शुरू होने पर बीजिंग का बड़ा बयान आया सामने

एमसीए के कार्यक्रमों में महिला क्रिकेटर्स को मिलेगा सम्मान, शरद पवार ने दिया बड़ा बयान

Jammu kashmir: जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव के परिणाम जारी, जानिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में कौन रहा आगे

Nita Ambani most expensive jewels: 500 करोड़ के नेकलेस से लेकर 58 करोड़ रुपये की अंगूठी तक, देखें नीता अंबानी का ज्वेलरी कलेक्शन

चुनावी मैदान में आजम खान की एंट्री, बिहार चुनाव के लिए सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, देंखे नाम

गांव में शुरू होने वाले ये 5 बिजनेस, कम लागत में होगा मोटा मुनाफा

आज हम इस लेख में आपको गांव में शुरू होने वाले ऐसे 5 बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें लागत तो कम आती है लेकिन मुनाफा बहुत बढ़िया होता है. समय के अनुसार आप इन बिजनेस को बढ़ा भी सकते हैं. 

सुमित तिवारी | Oct 24, 2025, 09:07 PM IST

1.किराने की दुकान

किराने की दुकान
1

अगर आप अपने गांव या घर में रहकर बिजनेस करना चाहते है तो आपके लिए दुकान एक बढ़िया विकल्प हो सकता है. आप अपने गांव में किराना कम लागत में किरान स्टोर खोल सकते हैं. 
 

2.सब्जी की दुकान

सब्जी की दुकान
2

सब्जी हर किसी की रोजमर्रा की जरूरत है, ऐसे में गांव के लोग सब्जी की दुकान खोलकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं. आप ताजी सब्जियां और थोड़ी बहुत दाम में कमी कर करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं. 

3.जनरल स्टोर की दुकान

जनरल स्टोर की दुकान
3

टॉप फाइव बिजनेस में आप अपने गांव में जनरल स्टोर की दुकान भी खोल सकते हैं. इसमें महिलाएं घर की जरूरत की चीजें जैसे बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी, साड़ी, कॉस्मेटिक और बच्चों के खिलौने रख सकती हैं.
 

4.ऑनलाइन की दुकान

ऑनलाइन की दुकान
4

गांव में चलने वाला एक व्यवसाय ऑनलाइन आवेदन करने और फोटोकॉपी की दुकान खोलना भी है. आज के समय में बिना कंप्यूटर के कोई काम जल्दी नहीं हो पाता, ऐसे में गांव के लोगों को इसके लिए शहर जाना पड़ता है.

5.फास्ट फूड की दुकान

फास्ट फूड की दुकान
5

गांव में आप फास्ट फूड की दुकान भी खोल सकते है. जिसमें आप, समोसा, कचौड़ी, आलू टिकिया, बर्गर, पानी टिकिया, जलेबी ,पेटीज  और चाय जैसी चीजें भी बेंच सकते हैं. 

