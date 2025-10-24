गांव में शुरू होने वाले ये 5 बिजनेस, कम लागत में होगा मोटा मुनाफा

4 . ऑनलाइन की दुकान

4

गांव में चलने वाला एक व्यवसाय ऑनलाइन आवेदन करने और फोटोकॉपी की दुकान खोलना भी है. आज के समय में बिना कंप्यूटर के कोई काम जल्दी नहीं हो पाता, ऐसे में गांव के लोगों को इसके लिए शहर जाना पड़ता है.