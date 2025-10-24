गांव में शुरू होने वाले ये 5 बिजनेस, कम लागत में होगा मोटा मुनाफा

Rashifal 25 October 2025: व्यापार, सेहत और करियर के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल
डीएनए मनी
सुमित तिवारी | Oct 24, 2025, 09:07 PM IST
1.किराने की दुकान
अगर आप अपने गांव या घर में रहकर बिजनेस करना चाहते है तो आपके लिए दुकान एक बढ़िया विकल्प हो सकता है. आप अपने गांव में किराना कम लागत में किरान स्टोर खोल सकते हैं.
2.सब्जी की दुकान
सब्जी हर किसी की रोजमर्रा की जरूरत है, ऐसे में गांव के लोग सब्जी की दुकान खोलकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं. आप ताजी सब्जियां और थोड़ी बहुत दाम में कमी कर करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं.
3.जनरल स्टोर की दुकान
टॉप फाइव बिजनेस में आप अपने गांव में जनरल स्टोर की दुकान भी खोल सकते हैं. इसमें महिलाएं घर की जरूरत की चीजें जैसे बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी, साड़ी, कॉस्मेटिक और बच्चों के खिलौने रख सकती हैं.
4.ऑनलाइन की दुकान
गांव में चलने वाला एक व्यवसाय ऑनलाइन आवेदन करने और फोटोकॉपी की दुकान खोलना भी है. आज के समय में बिना कंप्यूटर के कोई काम जल्दी नहीं हो पाता, ऐसे में गांव के लोगों को इसके लिए शहर जाना पड़ता है.
5.फास्ट फूड की दुकान
गांव में आप फास्ट फूड की दुकान भी खोल सकते है. जिसमें आप, समोसा, कचौड़ी, आलू टिकिया, बर्गर, पानी टिकिया, जलेबी ,पेटीज और चाय जैसी चीजें भी बेंच सकते हैं.