आटा, दाल या Gold नहीं! दुनिया में सबसे ज्यादा बिकता है ये सामान, कीमत बढ़ते ही मचता है हाहाकार

बिजनेस
Kusum Lata | Apr 22, 2026, 07:26 PM IST
1.Crude Oil: Most traded Commodity in world
दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली कमोडिटी है क्रूड ऑयल. एक दिन में लगभग 100 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग होती है. औसत 9 बिलियन डॉलर से 10 बिलियन डॉलर का तेल एक दिन में बिकता है.
2.Crude Oil Price Change Impact world
पूरी दुनिया की इकोनॉमी तेल पर निर्भर करती है. क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने के असर तमाम देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर पड़ता है, जिसके चलते मालढुलाई और ट्रांसपोर्ट महंगा होता है. इसके असर से महंगाई बढ़ती है और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कमज़ोर हो जाती है. यही कारण है कि तेल की कीमत बढ़ने पर पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है.
3.How Crude Oil Price is Determined
क्रूड ऑयल की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि डिमांड और सप्लाई का बैलेंस कैसा है. अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम तो कीमतें बढ़ती हैं. अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा तो कीमत घटती है. इसके अलावा युद्ध जैसे ग्लोबल क्राइसिस का असर भी तेल की कीमतों पर पड़ता है. कई बार तेल निर्माता देश कीमतों को मैनेज करने के लिए तेल के प्रोडक्शन को घटाने या बढ़ाने का फैसला भी करते हैं.
4.Most Traded Commodities in World
फॉरेक्स ब्रोकर EBC की वेबसाइट में अक्टूबर, 2025 के अपडेटेड आर्टिकल के मुताबिक, दुनिया में क्रूड ऑयल के बाद सबसे ज्यादा सोना खरीदा जाता है. सोने के बाद नेचुरल गैस, फिर कॉपर और चांदी.
5.Most Traded Edible Commodities in World
दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाली टॉप 5 कमोडिटीज़ में खाने-पीने का एक भी सामान नहीं है.खाने-पीने के सामान में सबसे ज्यादा सोयाबीन खरीदा जाता है. उसके बाद गेहूं, भुट्टा, कॉफी सबसे ज्यादा खरीदी जाती है.