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आटा, दाल या Gold नहीं! दुनिया में सबसे ज्यादा बिकता है ये सामान, कीमत बढ़ते ही मचता है हाहाकार

एक इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान. आज के समय में इंटरनेट भी. लेकिन दुनिया में जो चीज़ सबसे ज्यादा बिकती है वो इन चारों में से एक भी नहीं है. इंटरेस्टिंग ये है कि इन सबकी कीमत पर उस एक चीज़ की कीमत भारी पड़ती है. चलिए जानते हैं क्या है वो?

Kusum Lata | Apr 22, 2026, 07:26 PM IST

1.Crude Oil: Most traded Commodity in world

Crude Oil: Most traded Commodity in world
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दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली कमोडिटी है क्रूड ऑयल. एक दिन में लगभग 100 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग होती है. औसत 9 बिलियन डॉलर से 10 बिलियन डॉलर का तेल एक दिन में बिकता है.

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2.Crude Oil Price Change Impact world

Crude Oil Price Change Impact world
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पूरी दुनिया की इकोनॉमी तेल पर निर्भर करती है. क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने के असर तमाम देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर पड़ता है, जिसके चलते मालढुलाई और ट्रांसपोर्ट महंगा होता है. इसके असर से महंगाई बढ़ती है और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कमज़ोर हो जाती है. यही कारण है कि तेल की कीमत बढ़ने पर पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है.

3.How Crude Oil Price is Determined

How Crude Oil Price is Determined
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क्रूड ऑयल की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि डिमांड और सप्लाई का बैलेंस कैसा है. अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम तो कीमतें बढ़ती हैं. अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा तो कीमत घटती है. इसके अलावा युद्ध जैसे ग्लोबल क्राइसिस का असर भी तेल की कीमतों पर पड़ता है. कई बार तेल निर्माता देश कीमतों को मैनेज करने के लिए तेल के प्रोडक्शन को घटाने या बढ़ाने का फैसला भी करते हैं.

4.Most Traded Commodities in World

Most Traded Commodities in World
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फॉरेक्स ब्रोकर EBC की वेबसाइट में अक्टूबर, 2025 के अपडेटेड आर्टिकल के मुताबिक, दुनिया में क्रूड ऑयल के बाद सबसे ज्यादा सोना खरीदा जाता है. सोने के बाद नेचुरल गैस, फिर कॉपर और चांदी. 

TRENDING NOW

5.Most Traded Edible Commodities in World

Most Traded Edible Commodities in World
5

दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाली टॉप 5 कमोडिटीज़ में खाने-पीने का एक भी सामान नहीं है.खाने-पीने के सामान में सबसे ज्यादा सोयाबीन खरीदा जाता है. उसके बाद गेहूं, भुट्टा, कॉफी सबसे ज्यादा खरीदी जाती है.

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