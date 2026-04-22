आटा, दाल या Gold नहीं! दुनिया में सबसे ज्यादा बिकता है ये सामान, कीमत बढ़ते ही मचता है हाहाकार

3 . How Crude Oil Price is Determined

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क्रूड ऑयल की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि डिमांड और सप्लाई का बैलेंस कैसा है. अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम तो कीमतें बढ़ती हैं. अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा तो कीमत घटती है. इसके अलावा युद्ध जैसे ग्लोबल क्राइसिस का असर भी तेल की कीमतों पर पड़ता है. कई बार तेल निर्माता देश कीमतों को मैनेज करने के लिए तेल के प्रोडक्शन को घटाने या बढ़ाने का फैसला भी करते हैं.