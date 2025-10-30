सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं उनके हमशक्ल भी करते हैं मोटी कमाई, जानें कितनी है इब्राहिम कादरी की नेटवर्थ

अब स्मार्टफोन बनेगा Human Sensor, IIT दिल्ली का AndroCon बदलेगा लोकेशन ट्रैकिंग का तरीका
डीएनए मनी
जया पाण्डेय | Oct 30, 2025, 04:57 PM IST
1.कमाई के मामले में शाहरुख खान से कम नहीं उनके हमशक्ल
शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग खान तो हैं ही साथ ही पूरी दुनिया उनकी एक्टिंग और फिल्मों की कायल है. शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग इस कदर है कि उनके हमशक्ल भी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं. आज हम आपको शाहरुख के हमशक्ल से मिलवाने जा रहे हैं तो कमाई के मामले में खुद किंग खान से कम नहीं हैं.
2.कब सुर्खियों में आए इब्राहिम कादरी?
हम शाहरुख खान के जिन डुप्लीकेट की बात कर रहे हैं उनका नाम इब्राहिम कादरी है. इब्राहिम साल 2017 में तब सुर्खियों में आए थे जब शाहरुख़ खान की फिल्म 'रईस' के रिलीज होने के बाद राजकोट में एक आईपीएल मैच में लोगों ने इब्राहिम कादरी को शाहरुख खान समझ लिया था और उन्हें घेरकर उनसे सेल्फी की मांग करने लगे थे.
3.शाहरुख की फिल्में देख सीखा हावभाव और स्टाइल
तबसे इब्राहिम ने खुद पर काम करना शुरू किया और शाहरुख के हाव-भाव की नकल करने लगे. उन्होंने शाहरुख की फिल्में देखनी शुरू की जिससे वह उनका स्टाइल समझ सकें. इसके बाद तो जैसे उनपर माता लक्ष्मी की कृपा हो गई और उन्हें स्टेज शो के ऑफर आने लगे.
4.कितनी है इब्राहिम कादरी की फीस?
एक इंटरव्यू में इब्राहिम कादरी ने बताया कि वह शाहरुख खान के हमशक्लों में वह सबसे महंगे व्यक्ति हैं. उनकी फीस इवेंट के हिसाब से अलग-अलग होती है जो डेढ़ लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक हो सकती है. उन्हें इतने इन्विटेशन मिलते हैं कि उनकी इससे अच्छी-खासी कमाई हो जाती है.
5.इब्राहिम कादरी की वजह से SRK के दूसरे हमशक्लों को भी मिल रहा काम
इब्राहिम ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह किसी ऑफर को न कहते हैं तो इससे शाहरुख के दूसरे हमशक्ल को फायदा पहुंचता है. वह कहते हैं, 'मैं जो काम आगे बढ़ा रहा हूं, उससे कई लोगों को मदद मिलती है.'
