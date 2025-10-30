FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

अब स्मार्टफोन बनेगा Human Sensor, IIT दिल्ली का AndroCon बदलेगा लोकेशन ट्रैकिंग का तरीका

मुंबई में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लगी गोली

CBSE Date Sheet 2026: CBSE ने जारी की 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल

कभी होटलों में धोते थे बर्तन-टॉयलेट, आज हैं दुनिया की सबसे अमीर कंपनी के मालिक, जानें NVIDIA के CEO जेन्सेन हुआंग की प्रेरक कहानी

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास पहली बार होने जा रहा है करिश्मा, india vs south africa सीरीज में बदल जाएगा ये नियम

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस ग्रुप ने कोबरापोस्ट पर लगाया ‘कॉरपोरेट ब्लैकमेलिंग’ का गंभीर आरोप, यहां समझें पूरा मामला

Mumbai: बच्चों को बंधक बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार, एक्टिंग स्टूडियो से पुलिस ने 15-20 बच्चों को किया रेस्क्यू

सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं उनके हमशक्ल भी करते हैं मोटी कमाई, जानें कितनी है इब्राहिम कादरी की नेटवर्थ

'इंदौर की बहू' बनने वाली है स्मृति मंधाना, क्या सच में इस सिंगर के साथ शादी रचाने जा रही हैं खिलाड़ी?

IND vs AUS: अगर बारिश में धुल गया भारत-ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, तो कौन जाएगा फाइनल में? यहां समझें सभी समीकरण

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
अब स्मार्टफोन बनेगा Human Sensor, IIT दिल्ली का AndroCon बदलेगा लोकेशन ट्रैकिंग का तरीका

अब स्मार्टफोन बनेगा Human Sensor, IIT दिल्ली का AndroCon बदलेगा लोकेशन ट्रैकिंग का तरीका

मुंबई में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लगी गोली

मुंबई में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लगी गोली

CBSE Date Sheet 2026: CBSE ने जारी की 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल

CBSE ने जारी की 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कभी होटलों में धोते थे बर्तन-टॉयलेट, आज हैं दुनिया की सबसे अमीर कंपनी के मालिक, जानें NVIDIA के CEO जेन्सेन हुआंग की प्रेरक कहानी

कभी होटलों में धोते थे बर्तन-टॉयलेट, आज हैं दुनिया की सबसे अमीर कंपनी के मालिक, जानें NVIDIA के CEO जेन्सेन हुआंग की प्रेरक कहानी

सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं उनके हमशक्ल भी करते हैं मोटी कमाई, जानें कितनी है इब्राहिम कादरी की नेटवर्थ

सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं उनके हमशक्ल भी करते हैं मोटी कमाई, जानें कितनी है इब्राहिम कादरी की नेटवर्थ

B.Tech के बाद मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़ बने थे IAS, जानें हाथरस के नए DM अतुल वत्स ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

कौन हैं IAS Atul Vats जो बने हाथरस के नए DM? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

HomePhotos

डीएनए मनी

सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं उनके हमशक्ल भी करते हैं मोटी कमाई, जानें कितनी है इब्राहिम कादरी की नेटवर्थ

शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग इस कदर है कि उनके हमशक्ल भी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं. आज हम आपको शाहरुख के हमशक्ल से मिलवाने जा रहे हैं तो कमाई के मामले में खुद किंग खान से कम नहीं हैं...

जया पाण्डेय | Oct 30, 2025, 04:57 PM IST

1.कमाई के मामले में शाहरुख खान से कम नहीं उनके हमशक्ल

कमाई के मामले में शाहरुख खान से कम नहीं उनके हमशक्ल
1

शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग खान तो हैं ही साथ ही पूरी दुनिया उनकी एक्टिंग और फिल्मों की कायल है. शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग इस कदर है कि उनके हमशक्ल भी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं. आज हम आपको शाहरुख के हमशक्ल से मिलवाने जा रहे हैं तो कमाई के मामले में खुद किंग खान से कम नहीं हैं.

Advertisement

2.कब सुर्खियों में आए इब्राहिम कादरी?

कब सुर्खियों में आए इब्राहिम कादरी?
2

हम शाहरुख खान के जिन डुप्लीकेट की बात कर रहे हैं उनका नाम इब्राहिम कादरी है. इब्राहिम साल 2017 में तब सुर्खियों में आए थे जब शाहरुख़ खान की फिल्म 'रईस' के रिलीज होने के बाद राजकोट में एक आईपीएल मैच में लोगों ने इब्राहिम कादरी को शाहरुख खान समझ लिया था और उन्हें घेरकर उनसे सेल्फी की मांग करने लगे थे.

3.शाहरुख की फिल्में देख सीखा हावभाव और स्टाइल

शाहरुख की फिल्में देख सीखा हावभाव और स्टाइल
3

तबसे इब्राहिम ने खुद पर काम करना शुरू किया और शाहरुख के हाव-भाव की नकल करने लगे. उन्होंने शाहरुख की फिल्में देखनी शुरू की जिससे वह उनका स्टाइल समझ सकें. इसके बाद तो जैसे उनपर माता लक्ष्मी की कृपा हो गई और उन्हें स्टेज शो के ऑफर आने लगे. 

4.कितनी है इब्राहिम कादरी की फीस?

कितनी है इब्राहिम कादरी की फीस?
4

एक इंटरव्यू में इब्राहिम कादरी ने बताया कि वह शाहरुख खान के हमशक्लों में वह सबसे महंगे व्यक्ति हैं. उनकी फीस इवेंट के हिसाब से अलग-अलग होती है जो डेढ़ लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक हो सकती है. उन्हें इतने इन्विटेशन मिलते हैं कि उनकी इससे अच्छी-खासी कमाई हो जाती है. 

TRENDING NOW

5.इब्राहिम कादरी की वजह से SRK के दूसरे हमशक्लों को भी मिल रहा काम

इब्राहिम कादरी की वजह से SRK के दूसरे हमशक्लों को भी मिल रहा काम
5

इब्राहिम ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह किसी ऑफर को न कहते हैं तो इससे शाहरुख के दूसरे हमशक्ल को फायदा पहुंचता है. वह कहते हैं, 'मैं जो काम आगे बढ़ा रहा हूं, उससे कई लोगों को मदद मिलती है.'

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
अब स्मार्टफोन बनेगा Human Sensor, IIT दिल्ली का AndroCon बदलेगा लोकेशन ट्रैकिंग का तरीका
अब स्मार्टफोन बनेगा Human Sensor, IIT दिल्ली का AndroCon बदलेगा लोकेशन ट्रैकिंग का तरीका
मुंबई में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लगी गोली
मुंबई में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लगी गोली
CBSE Date Sheet 2026: CBSE ने जारी की 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल
CBSE ने जारी की 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास पहली बार होने जा रहा है करिश्मा, india vs south africa सीरीज में बदल जाएगा ये नियम
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास पहली बार होने जा रहा है करिश्मा, india vs south africa सीरीज में बदल जाएगा ये नियम
अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस ग्रुप ने कोबरापोस्ट पर लगाया ‘कॉरपोरेट ब्लैकमेलिंग’ का गंभीर आरोप, यहां समझें पूरा मामला
अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस ग्रुप ने कोबरापोस्ट पर लगाया ‘कॉरपोरेट ब्लैकमेलिंग’ का गंभीर आरोप, यहां समझें पूरा मामला
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कभी होटलों में धोते थे बर्तन-टॉयलेट, आज हैं दुनिया की सबसे अमीर कंपनी के मालिक, जानें NVIDIA के CEO जेन्सेन हुआंग की प्रेरक कहानी
कभी होटलों में धोते थे बर्तन-टॉयलेट, आज हैं दुनिया की सबसे अमीर कंपनी के मालिक, जानें NVIDIA के CEO जेन्सेन हुआंग की प्रेरक कहानी
सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं उनके हमशक्ल भी करते हैं मोटी कमाई, जानें कितनी है इब्राहिम कादरी की नेटवर्थ
सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं उनके हमशक्ल भी करते हैं मोटी कमाई, जानें कितनी है इब्राहिम कादरी की नेटवर्थ
B.Tech के बाद मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़ बने थे IAS, जानें हाथरस के नए DM अतुल वत्स ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
कौन हैं IAS Atul Vats जो बने हाथरस के नए DM? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
'बिरयानी और घी भी खाता हूं, लेकिन घर पर नहीं..' शाहरुख खान ने खुद बताया अपने सिक्स-पैक का राज
'बिरयानी और घी भी खाता हूं, लेकिन घर पर नहीं..' शाहरुख खान ने खुद बताया अपने सिक्स-पैक का राज
Relationship Tips: सुधा मूर्ति ने बताए हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के सीक्रेट, अपने रिश्तों को ऐसे रखें मजबूत
सुधा मूर्ति ने बताए हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के सीक्रेट, अपने रिश्तों को ऐसे रखें मजबूत
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE