सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं उनके हमशक्ल भी करते हैं मोटी कमाई, जानें कितनी है इब्राहिम कादरी की नेटवर्थ

1 . कमाई के मामले में शाहरुख खान से कम नहीं उनके हमशक्ल

1

शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग खान तो हैं ही साथ ही पूरी दुनिया उनकी एक्टिंग और फिल्मों की कायल है. शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग इस कदर है कि उनके हमशक्ल भी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं. आज हम आपको शाहरुख के हमशक्ल से मिलवाने जा रहे हैं तो कमाई के मामले में खुद किंग खान से कम नहीं हैं.