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Noida में जमीन के दाम में कितना हुआ फर्क? जानिए 50 साल पहले कितने रुपये में मिलती थी जमीन

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Noida में जमीन के दाम में कितना हुआ फर्क? जानिए 50 साल पहले कितने रुपये में मिलती थी जमीन

उत्तर प्रदेश के नोएडा को 50 साल पूरे हो गए हैं. तब से लेकर नोएडा पूरी तरह बदल गया है. ये सिर्फ दिल्ली का सहायक शहर नहीं बल्कि एक बड़ आर्थिक केंद्र बन गया है. लेकिन क्या आपको पता है कि 50 साल पहले और अब नोएडा में जमीन के रेट में कितना उछाल आया है. आए जानते हैं कि पहले कितने रुपये में जमीन मिल जाती थी

मोहम्मद साबिर | Apr 17, 2026, 10:45 PM IST

1.नोएडा को 50 साल पूरे

नोएडा को 50 साल पूरे
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उत्तर प्रदेश के नोएडा का जन्म 17 अप्रैल 1976 में हुआ था. इस खास मौके पर गोल्डन जुबली की तैयारियां हो रही थी. लेकिन मजदूरों ने नोएडा में आंदोलन शुरू किया दिया था, जिसकी वजह से गोल्डन जुबली पर ब्रेक लग गया.
 

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2.धीरे-धीरे पूरी तरह बदल गया नोएडा

धीरे-धीरे पूरी तरह बदल गया नोएडा
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साल 1976 में नोएडा का जन्म हुआ था और अब तक इसे 50 साल पूरे हो गए हैं. हालांकि 50 साल में नोएडा पूरी तरह बदल गया है. यहां का इलाका गांव और खेती की जमीनों से भरा हुआ था. लेकिन अब यहां फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रियां लगनी लगी है. नोएडा अब एक बड़ा आर्थिक हब बन गया है. यहां बड़ा रियल एस्टेट मार्केट, कॉरपोरेट कंपनियों का केंद्र और आईटी और मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार हो गया है. 
 

3.50 साल पहले कितने रुपये में मिलती थी जमीन?

50 साल पहले कितने रुपये में मिलती थी जमीन?
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रिपोर्ट्स के अनुसार, 50 साल पहले नोएडा में जमीन कौड़ियों के दाम बिकती थी. नोएडा में 50 साल पहले 100 से 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जमीन मिल जाती थी. तब 100 गज जमीन 13000 रुपये तक मिल जाती थी. 
 

4.इस समय क्या है नोएडा में जमीन की कीमत?

इस समय क्या है नोएडा में जमीन की कीमत?
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पिछले 50 सालों में नोएडा का ग्रोथ काफी तेजी से हुआ है. पिछले 50 सालों में की तुलना में अब जमीन का रेट आसमान छू रहा है. इस के समय में नोएडा में जमीन 10000 रुपये प्रति वर्ग फुट तक हो गई है. हालांकि इलाके के हिसाब से जमीनों के रेट है. कहीं-कहीं पर इशका रेट 15000 रुपये प्रति वर्ग फुट तक चला गया है. 
 

TRENDING NOW

5.पिछले 5 सालों में जमीन के रेट में आया भारी उछाल

पिछले 5 सालों में जमीन के रेट में आया भारी उछाल
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नोएडा में सबसे ज्यादा जमीन के रेट का उछाल पिछले तीन सालों में आया है. 2020 में नोएडा में जमीन 4795 रुपये प्रति वर्ग फुट थी. उसके बाद 2025 में 9200 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई थी. वहीं अब यानी 2026 में जमीन का रेट 10000 रुपये प्रति वर्ग फुट पार कर चुका है. 
 

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