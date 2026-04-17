Noida में जमीन के दाम में कितना हुआ फर्क? जानिए 50 साल पहले कितने रुपये में मिलती थी जमीन

2 . धीरे-धीरे पूरी तरह बदल गया नोएडा

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साल 1976 में नोएडा का जन्म हुआ था और अब तक इसे 50 साल पूरे हो गए हैं. हालांकि 50 साल में नोएडा पूरी तरह बदल गया है. यहां का इलाका गांव और खेती की जमीनों से भरा हुआ था. लेकिन अब यहां फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रियां लगनी लगी है. नोएडा अब एक बड़ा आर्थिक हब बन गया है. यहां बड़ा रियल एस्टेट मार्केट, कॉरपोरेट कंपनियों का केंद्र और आईटी और मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार हो गया है.

