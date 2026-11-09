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Vande Bharat स्लीपर में तत्काल कोटा खत्म, वेटिंग-RAC को लेकर भी रेलवे ने दिया बड़ा अपडेट- जानिये पूरी डिटेल्स

Vande Bharat स्लीपर में तत्काल कोटा खत्म, वेटिंग-RAC को लेकर भी रेलवे ने दिया बड़ा अपडेट- जानिये पूरी डिटेल्स

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Vande Bharat स्लीपर में तत्काल कोटा खत्म, वेटिंग-RAC को लेकर भी रेलवे ने दिया बड़ा अपडेट- जानिये पूरी डिटेल्स

वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में अब सिर्फ एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी ARP के दौरान ही सीट बुक करने का ऑप्शन होगा. फिलहाल देश में तीन रूट्स पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं.

Parinay Kumar | Nov 09, 2026, 05:17 PM IST

1.वंदे भारत स्लीपर पर बड़ा अपडेट

वंदे भारत स्लीपर पर बड़ा अपडेट
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इंडियन रेलवे से वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों से तत्काल कोटा हटा दिया है. यात्री इन ट्रेनों में अब 'तत्काल स्कीम' के तहत टिकट बुक नहीं कर सकेंगे. वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में अब सिर्फ एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी ARP के दौरान ही सीट बुक करने का ऑप्शन होगा. फिलहाल देश में कुल तीन जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं.

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2.रेलवे के अधिकारी ने क्या दी जानकारी

रेलवे के अधिकारी ने क्या दी जानकारी
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नॉर्थ सेंट्रल रेलवे (NCR) के चीफ पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर (CPRO) डॉ. शिवम शर्मा ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा, वंदे भारत स्लीपर में कोई तत्काल कोटा नहीं है, ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्री अपनी यात्रा पहले से प्लान कर सकें. सभी बर्थ जनरल कोटे में खाली हैं. इससे ज्यादा से ज्यादा यात्री पहले से अपनी यात्रा की प्लानिंग कर इसका फायदा उठा सकें.

3.वंदे भारत स्लीपर में सिर्फ कंफर्म बर्थ

वंदे भारत स्लीपर में सिर्फ कंफर्म बर्थ
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इसके अलावा इन ट्रेनों में डायनामिक या फ्लेक्सी-फेयर प्राइसिंग सिस्टम भी लागू नहीं होगा. इससे यह पक्का होगा कि टिकट की कीमतें स्थिर रहें और यात्रा की तारीख के करीब आने पर बढ़ें नहीं. एक और खास बात यह है कि इन ट्रेनों में सिर्फ कन्फर्म सीटें ही मिलेंगी. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में RAC या वेटलिस्टेड टिकट उपलब्ध नहीं होंगे.

4.वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कितनी सीटें?

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कितनी सीटें?
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BEML ने चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यह प्रीमियम सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन बनाई है. इसे ज्यादा से ज्यादा 180 kmph की स्पीड से चलने के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें 16 कोच हैं, जिनमें 11 AC 3-टियर कोच, 4 AC 2-टियर कोच और एक फर्स्ट AC कोच शामिल हैं. ट्रेन की कुल पैसेंजर कैपेसिटी 823 है, जिसमें AC 3-टियर में 611 पैसेंजर, AC 2-टियर में 188 और फर्स्ट AC में 24 पैसेंजर हैं.

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5.इन्हें मिलेगा स्पेशल रिजर्वेशन

इन्हें मिलेगा स्पेशल रिजर्वेशन
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इंडियन रेलवे ने ऑपरेशनल और सेफ्टी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्पेशल कोटा के तहत कुछ बर्थ तय की हैं. AC-3 टियर में महिला यात्रियों के लिए छह बर्थ रिजर्व की गई हैं. इसके अलावा, ड्यूटी पास पर यात्रा करने वाले रेलवे स्टाफ के लिए 21 बर्थ तय की गई हैं.

6.वंदे भारत में टिकट कैंसलेशन के नियम

वंदे भारत में टिकट कैंसलेशन के नियम
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यात्री अगर ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 72 घंटे से अधिक पहले टिकट कैंसिल करवाते हैं तो किराये का 25% कैंसिलेशन चार्ज काटा जाएगा. वहीं, प्रस्थान समय से 72 घंटे से लेकर 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराने पर किराये का 50% कैंसिलेशन चार्ज काटा जाएगा. इसके अलावा यदि ट्रेन के प्रस्थान समय से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट कैंसिल कराया जाता है, तो कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा.

7.देश में कितनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें?

देश में कितनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें?
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देश में अभी सिर्फ तीन रूट पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलाई जा रही हैं. हालांकि आने वाले सालों में और भी रूट्स पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलाई जाएंगी. फिलहाल 27575/27576 हावड़ा -कामाख्या (गुवाहाटी), 27421/27422 नई दिल्ली - वाराणसी कैंट और 27651/27652 मुंबई CSMT-SMVT बेंगलुरु रूट पर ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं. (सभी तस्वीरें ANI)

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