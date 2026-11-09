Vande Bharat स्लीपर में तत्काल कोटा खत्म, वेटिंग-RAC को लेकर भी रेलवे ने दिया बड़ा अपडेट- जानिये पूरी डिटेल्स

4 . वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कितनी सीटें?

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BEML ने चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यह प्रीमियम सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन बनाई है. इसे ज्यादा से ज्यादा 180 kmph की स्पीड से चलने के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें 16 कोच हैं, जिनमें 11 AC 3-टियर कोच, 4 AC 2-टियर कोच और एक फर्स्ट AC कोच शामिल हैं. ट्रेन की कुल पैसेंजर कैपेसिटी 823 है, जिसमें AC 3-टियर में 611 पैसेंजर, AC 2-टियर में 188 और फर्स्ट AC में 24 पैसेंजर हैं.