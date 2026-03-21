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LPG संकट का देसी जुगाड़! Biogas Plant के लिए मिलती है भारी सब्सिडी, जानें खर्च का हिसाब

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LPG संकट का देसी जुगाड़! Biogas Plant के लिए मिलती है भारी सब्सिडी, जानें खर्च का हिसाब

ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच देश के कई शहरों से LPG सिलिंडर की किल्लत और कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं. इस बीच राजस्थान में एक ऐसा गांव है जहां हर घर के पास बायो गैस प्लांट है. गांव वालों का दावा है कि 4 साल में किसी भी परिवार ने LPG सिलिंडर नहीं मंगाया है. बायोगैस प्लांट का खर्च कितना आता है?

Kusum Lata | Mar 21, 2026, 08:51 PM IST

1.Rajasthan Village with 0 LPG

Rajasthan Village with 0 LPG
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राजस्थान में है Zero LPG वाला गांव

जिस गांव की हम बात कर रहे हैं वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद तहसील में है. गांव का नाम है मोतीपुर. इस गांव में 200 परिवार रहते हैं, जिनमें से 120 परिवारों के घर के बाड़े में बायोगैस प्लांट लगे हुए हैं. ग्रामीण बताते हैं कि बायोगैस प्लांट में इतनी गैस बनती है कि पड़ोसियों को भी गैस सप्लाई की जा सकती है. इस गांव में रहने वाले रतन सिंह राठौड़ बताते हैं कि खाना बनाने, पानी गर्म करने, पालतू जानवरों के लिए पशु आहार बनाने के लिए वे बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं. मेहमान आने या घर में शादी जैसा बड़ा कार्यक्रम होने पर भी LPG सिलिंडर मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है.  फोटो- AI Generated

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2.Biogas Plant waste used for Organic Fertilizer

Biogas Plant waste used for Organic Fertilizer
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बायोगैस के साथ-साथ ऑर्गैनिक खाद भी बनती है

ग्रामीणों ने बताया कि 4 साल पहले राजस्थान सरकार की मदद से गांव में बायोगैस प्लांट लगाए गए थे. इस बायोगैस प्लांट के लिए गोबर की ज़रूरत पड़ती है. ज्यादातर परिवारों के पास पशुधन है, तो गोबर की आपूर्ति भी भरपूर है. बायोगैस प्लांट से रसोई गैस तो बनती ही है, इसके साथ ही उससे निकलने वाले वेस्ट से खाद भी बनती है. इस खाद का इस्तेमाल किसान अपने खेतों में करते हैं. यह खाद पूरी तरह से ऑर्गैनिक होती है तो किसान फसलों की गुणवत्ता को लेकर भी निश्चिंत होते हैं. फोटो- Canva

3.Biogas Plant: Application process and eligibility

Biogas Plant: Application process and eligibility
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Biogas Plant के लिए कैसे करें आवेदन

अगर आप अपने घर पर बायोगैस प्लांट लगवाना चाहते हैं तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बायोगैस पोर्टल या मोबाइल पर आवेदन करना होगा. इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास 535 से 645 स्क्वायर फीट की अपनी ज़मीन हो. आपके पास पर्याप्त गोबर की अवेलेबिलिटी हो और पानी की सुविधा हो. ग्रामीण इलाकों के लिए बायोगैस प्लांट LPG का एक प्रैक्टिकल विकल्प बन सकता है. फोटो- कैन्वा

4.Biogas Plant: Setup Cost

Biogas Plant: Setup Cost
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Biogas Plant लगाने में कितना आता है खर्च

Ministry of New and Renewable Ennergy की वेबसाइट के मुताबिक, बायोगैस प्लांट का कॉस्ट जगह और प्लांट के आकार के आधार निर्भर करता है. एक सामान्य 2 क्यूबिक मीटर साइज़ का बायोगैस प्लांट लगाने का खर्च करीब 17000 रुपये आएगा. पहाड़ी इलाकों में यह खर्च करीब 30 प्रतिशत बढ़ जाएगा. वहीं, उत्तर-पूर्वी राज्यों में ये करीब 50 प्रतिशत बढ़ जाएगा. फोटो- कैन्वा

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5.Biogas Plant: Govt Subsidy

Biogas Plant: Govt Subsidy
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Biogas Plant लगाने में कितनी मिलती है सब्सिडी

अलग-अलग साइज़ के बायोगैस प्लांट और अलग-अलग इलाकों और कैटेगिरीज़ के लिए अलग-अलग सब्सिडी तय है. उदाहरण के लिए 1 क्यूबिक मीटर के सबसे छोटे बायोगैस प्लांट के लिए पहाड़ी राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्यों, द्वीपों और ST/SC वर्ग को 17000 रुपये सब्सिडी के तौर पर मिलते हैं. अन्य राज्यों और कैटेगिरीज़ को 9800 रुपये सब्सिडी के रूप में मिलते हैं. इसी तरह 2 से 4 क्यूबिक मीटर के बायोगैस प्लांट पर क्रमशः 22 हजार और 14,350 रुपये की सब्सिडी मिलती है. फोटो- कैन्वा

6.Biogas Plant: cost Recovery

Biogas Plant: cost Recovery
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2 साल में वसूल हो जाएगा पैसा

अगर आपका 4 से 6 लोगों का परिवार है तो 2 से 4 क्यूबिक मीटर का प्लांट आपके लिए पर्याप्त होगा. प्लेन इलाकों में इसका कॉस्ट 30 से 40 हजार रुपये के करीब आएगा. इस पर आपको लगभग 14 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. यानी आपका इफेक्टिव कॉस्ट होगा 26 हजार रुपये. अगर आपके घर में एक महीने में एक सिलिंडर लगता है तो अभी के 910 रुपये के रेट में सालभर में आपके 10,900 रुपये और दो साल में 21,800 रुपये खर्च होंगे. इसके साथ ही आप अपने बायोगैस प्लांट के वेस्ट को ऑर्गैनिक खाद बनाने के लिए बेच सकते हैं. इस तरह दो साल के अंदर ही आप बायोगैस प्लांट का खर्च निकाल सकते हैं. फोटो- कैन्वा
 

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