LPG संकट का देसी जुगाड़! Biogas Plant के लिए मिलती है भारी सब्सिडी, जानें खर्च का हिसाब

1 . Rajasthan Village with 0 LPG

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राजस्थान में है Zero LPG वाला गांव

जिस गांव की हम बात कर रहे हैं वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद तहसील में है. गांव का नाम है मोतीपुर. इस गांव में 200 परिवार रहते हैं, जिनमें से 120 परिवारों के घर के बाड़े में बायोगैस प्लांट लगे हुए हैं. ग्रामीण बताते हैं कि बायोगैस प्लांट में इतनी गैस बनती है कि पड़ोसियों को भी गैस सप्लाई की जा सकती है. इस गांव में रहने वाले रतन सिंह राठौड़ बताते हैं कि खाना बनाने, पानी गर्म करने, पालतू जानवरों के लिए पशु आहार बनाने के लिए वे बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं. मेहमान आने या घर में शादी जैसा बड़ा कार्यक्रम होने पर भी LPG सिलिंडर मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. फोटो- AI Generated