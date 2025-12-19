जितना भी कमा लीजिए, ये 7 आदतें कर सकती है आपको बर्बाद, CA ने बताए जरूरी टिप्स

बिजनेस
राजा राम | Dec 19, 2025, 06:15 PM IST
1.बचत के टिप्स
CA नितिन कौशिक ने X प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसी आम गलतियों और बचत के टिप्स साझा किए, जिनसे लोग अक्सर अनजाने में नुकसान उठा बैठते हैं. सही निवेश और बचत की आदतें अपनाकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं.
2.एंडोमेंट प्लान
पहली गलती है एंडोमेंट प्लान पर भरोसा करना. ये योजनाएं ‘सेफ्टी+रिटर्न’ का लालच देती हैं, लेकिन न तो सुरक्षा अच्छी देती हैं और न ही रिटर्न. इसके बजाय टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड दोनों बेहतर परफॉर्म करते हैं.
3.कानूनी दस्तावेज़ों पर जल्द हस्ताक्षर
दूसरी गलती है दूसरों की मदद में कानूनी दस्तावेज़ों पर जल्द हस्ताक्षर करना. EMI मिस होने या लोन में फंसने का असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है.
4.क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट
तीसरी आदत है क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट करना. 36% तक ब्याज दर पर यह धीरे-धीरे आपकी फाइनेंसियल स्थिति को बिगाड़ सकता है.
5.क्रिप्टो
चौथी गलती है क्रिप्टो, NFT या गारंटीड स्कीम में बिना समझे निवेश करना. अगर आपको नहीं समझ में आता कि पैसा कैसे बढ़ेगा, तो यह एक अंधा दांव साबित हो सकता है.
6.फिजूलखर्ची
पांचवी आदत है फिजूलखर्ची. दिखावे के लिए पैसे खर्च करना, जैसे महंगी घड़ी या नई कार, आपके निवेश को पीछे छोड़ देता है.
7.सही तरीके से बैलेंस करना जरूरी
छठी गलती है डायवर्सिफिकेशन की कमी. शेयर, गोल्ड, अचल संपत्ति और लोन को सही तरीके से बैलेंस करना जरूरी है.
8.अमीर कमाई से नहीं बल्कि समझदारी और सेविंग से बनते हैं
सातवीं और अंतिम आदत है होम लोन और इंस्टेंट लोन में बिना प्लानिंग के ईएमआई लेना. आदर्श रूप से होम लोन की ईएमआई कमाई का 25% तक ही होनी चाहिए. कौशिक का संदेश साफ है कि, अमीर कमाई से नहीं बल्कि समझदारी और सेविंग से बनते हैं.