FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
बर्ड फ्लू का कहर! इस राज्य में 44 मोरों की अचानक मौत ने बढ़ाई चिंता, स्वास्थ्य विभाग ने बताया क्या करें, क्या नहीं? 

बर्ड फ्लू का कहर! इस राज्य में 44 मोरों की अचानक मौत ने बढ़ाई चिंता, स्वास्थ्य विभाग ने बताया क्या करें, क्या नहीं?

Gaj Lakshmi Rajyog: इस दिन से इन 4 राशि के लोगों का शुरू होगा 'गोल्डन', गजलक्ष्मी राज योग से बदलेगी किस्मत! 

Gaj Lakshmi Rajyog: इस दिन से इन 4 राशि के लोगों का शुरू होगा 'गोल्डन', गजलक्ष्मी राज योग से बदलेगी किस्मत!

दिल्ली में Heat Wave से निपटने की तैयार CM रेखा गुप्ता, 1 से 4 बजे तक काम पर रोक, हर जगह पानी-ORS की व्यवस्था

दिल्ली में Heat Wave से निपटने की तैयार CM रेखा गुप्ता, 1 से 4 बजे तक काम पर रोक, हर जगह पानी-ORS की व्यवस्था

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
85% इथेनॉल के प्रस्ताव से इस शेयर में आई तूफानी तेजी, स्टॉक मार्केट में बना रॉकेट, नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी को बंपर फायदा

85% इथेनॉल के प्रस्ताव से इस शेयर में आई तूफानी तेजी, स्टॉक मार्केट में बना रॉकेट, नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी को बंपर फायदा

माइलेज पर पड़ेगा इथेनॉल वाले पेट्रोल का असर, पुरानी कार-बाइक के इंजन का हो जाएगा कबाड़ा? जानें फायदा होगा या नुकसान 

माइलेज पर पड़ेगा इथेनॉल वाले पेट्रोल का असर, पुरानी कार-बाइक के इंजन का हो जाएगा कबाड़ा? जानें फायदा होगा या नुकसान

सब्सक्रिप्शन से ही 1.36 लाख महीना कमाती है ये AI Influencer, कई असली कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा हैं फॉलोअर्स 

सब्सक्रिप्शन से ही 1.36 लाख महीना कमाती है ये AI Influencer, कई असली कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा हैं फॉलोअर्स

HomePhotos

बिजनेस

85% इथेनॉल के प्रस्ताव से इस शेयर में आई तूफानी तेजी, स्टॉक मार्केट में बना रॉकेट, नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी को बंपर फायदा

इन दिनों पूरे भारत में इथेनॉल सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है. क्योंकि भारतीय सरकार व्हीकल फ्यूल पेट्रोल में 85 प्रतिशत इथेनॉल मिलान पर विचार कर रही है, जिसके बाद स्टॉक मार्केट के इस शेयर पर तूफानी तेजी है. ये कंपनी नितिन गडकरी के बेटे की है.

मोहम्मद साबिर | May 02, 2026, 10:06 PM IST

1.कौन है नितिन गडकरी का बेटा?

कौन है नितिन गडकरी का बेटा?
1

नितिन गडकरी के बेटे निखल गडकरी की कंपनी CIAN Agro Industries & Infrastructure Ltd है. ये कंपनी एग्रो प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग और इथेनॉल सेक्टर पर काम करती है. वहीं निखिल इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी हैं. 
 

Advertisement

2.इथेनॉल से हुआ निखिल की कंपनी का फायदा

इथेनॉल से हुआ निखिल की कंपनी का फायदा
2

निखिल गडकरी की इस कंपनी ने जब से इथेनॉल पर फोकस किया है, तब से उनकी कंपनी को फायदा हो रहा है. इस कंपनी के शेयर में तूफानी तेजी देखने को मिली है. करीब पिछले एक महीने से निखिल की कंपनी का ये शेयर लगातार अपर सर्किट लगा रहा है. हालांकि ये शेयर अब तक 140 प्रतिशत तक रिटर्न दे चुका है. इस शेयर पर 5 प्रतिशत सर्किट लगा दिया है. यानी अब एक दिन में 5 प्रतिशत से ज्यादा न रेट चढ़ेगा और न ही गिरेगा. 
 

3.दो साल पहले सिर्फ 40 रुपये था इसका भाव

दो साल पहले सिर्फ 40 रुपये था इसका भाव
3

सियान एग्रो के इस शेयर की कीमत 5 प्रतिशत बढ़कर 1,629.75 रुपये पहुंच गई है. हालांकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4561 करोड़ रुपये है. लेकिन पिछले 5 दिनों में ये शेयर करीब 17 प्रतिशत तक चढ़ा है. हालांकि साल 2024 में इस शेयर का भाव सिर्फ 40 रुपये था. लेकिन फिर जुलाई 2025 तक इसका भाव 400 पार कर गया था. उसके बाद फिर 2025 अक्टूबर में 3600 रुपये पहुंच गया था. लेकिन फिर 2 अप्रैल को इसके भाव गिर गए और 600 रुपये पर आ गया था. 
 

4.निखिल ने कब शुरू किया इथेनॉल का कारोबार?

निखिल ने कब शुरू किया इथेनॉल का कारोबार?
4

CIAN Agro कंपनी FMCG सेक्टर पर काम करती है और इसका फोकस एग्रो बिजनेस पर ज्यादा रहता है. लेकिन इस कंपनी ने अब इथेनॉल के कारोबार में हाथ आजमाया है. साल 2024 में इथेनॉल का बिजनेस शुरू किया.
 

TRENDING NOW

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
85% इथेनॉल के प्रस्ताव से इस शेयर में आई तूफानी तेजी, स्टॉक मार्केट में बना रॉकेट, नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी को बंपर फायदा
85% इथेनॉल के प्रस्ताव से इस शेयर में आई तूफानी तेजी, स्टॉक मार्केट में बना रॉकेट, नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी को बंपर फायदा
माइलेज पर पड़ेगा इथेनॉल वाले पेट्रोल का असर, पुरानी कार-बाइक के इंजन का हो जाएगा कबाड़ा? जानें फायदा होगा या नुकसान 
माइलेज पर पड़ेगा इथेनॉल वाले पेट्रोल का असर, पुरानी कार-बाइक के इंजन का हो जाएगा कबाड़ा? जानें फायदा होगा या नुकसान
सब्सक्रिप्शन से ही 1.36 लाख महीना कमाती है ये AI Influencer, कई असली कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा हैं फॉलोअर्स 
सब्सक्रिप्शन से ही 1.36 लाख महीना कमाती है ये AI Influencer, कई असली कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा हैं फॉलोअर्स
IPL 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें किस खिलाड़ी ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर
IPL 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें किस खिलाड़ी ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर
AC का ये मोड कर दें ऑन, 1 यूनिट चलने पर खुद ही हो जाएगा बंद! कम आएगा बिजली का बिल
AC का ये मोड कर दें ऑन, 1 यूनिट चलने पर खुद ही हो जाएगा बंद! कम आएगा बिजली का बिल
MORE
Advertisement
धर्म
Jyeshtha Month 2026 Date: कब से शुरू होगा ज्येष्ठ माह, जानें इसकी शुरुआती तिथि और तारीख से लेकर ऐसे काम, मिलेगा बड़ा पुण्य
कब से शुरू होगा ज्येष्ठ माह, जानें इसकी शुरुआती तिथि और तारीख से लेकर ऐसे काम, मिलेगा बड़ा पुण्य
Numerology: आपकी बर्थ डेट बताएगी करोड़पति बनने का सही समय और साल, इस एक ट्रिक से खुद लगा सकते हैं पता
आपकी बर्थ डेट बताएगी करोड़पति बनने का सही समय और साल, इस एक ट्रिक से खुद लगा सकते हैं पता
Vaishakh Purnima 2026 Date: वैशाख पूर्णिमा कब है? जानें तारीख से लेकर तिथि, स्नान दान, शुभ मुहूर्त और महत्व
वैशाख पूर्णिमा कब है? जानें तारीख से लेकर तिथि, स्नान दान, शुभ मुहूर्त और महत्व
Budh Gochar 2026: बुध का गोचर बिगाड़ सकता है इन राशियों का खेल, करियर से लेकर आर्थिक स्थिति पर मंडराएगा संकट
बुध का गोचर बिगाड़ सकता है इन राशियों का खेल, करियर से लेकर आर्थिक स्थिति पर मंडराएगा संकट
Narasimha Jayanti 2026: आज नृसिंह जयंती पर बन रहा महा संयोग, इस दिन गलती से भी न करें ये काम
आज नृसिंह जयंती पर बन रहा महा संयोग, इस दिन गलती से भी न करें ये काम
MORE
Advertisement