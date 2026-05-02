85% इथेनॉल के प्रस्ताव से इस शेयर में आई तूफानी तेजी, स्टॉक मार्केट में बना रॉकेट, नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी को बंपर फायदा

3 . दो साल पहले सिर्फ 40 रुपये था इसका भाव

3

सियान एग्रो के इस शेयर की कीमत 5 प्रतिशत बढ़कर 1,629.75 रुपये पहुंच गई है. हालांकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4561 करोड़ रुपये है. लेकिन पिछले 5 दिनों में ये शेयर करीब 17 प्रतिशत तक चढ़ा है. हालांकि साल 2024 में इस शेयर का भाव सिर्फ 40 रुपये था. लेकिन फिर जुलाई 2025 तक इसका भाव 400 पार कर गया था. उसके बाद फिर 2025 अक्टूबर में 3600 रुपये पहुंच गया था. लेकिन फिर 2 अप्रैल को इसके भाव गिर गए और 600 रुपये पर आ गया था.

