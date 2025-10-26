FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

धरती का अंत कब होगा? कोई बाबा नहीं, NASA ने खुद बताई सच्चाई, रिसर्च सुनकर आप भी चौंक जाएंगे

नीता अंबानी की Audi Chameleon 9 नहीं, ये है भारत की सबसे महंगी कार, जानें कौन है इसका मालिक

कमाई तो होती है, लेकिन बचत क्यों नहीं? समझें वजह और अपनाएं स्मार्ट सेविंग्स टिप्स

White Hair Solution: सफेद बाल और दाढ़ी-मूछ के लिए घर पर 10 मिनट में बनाएं हर्बल हेयर कलर, हमेशा के लिए काले हो जाएंगे हेयर

दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable

तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा, पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन समेत 50 लाख का बीमा.. अमित शाह पर भी कसा तंज

यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी

उनके यहां पहले से तीन-तीन..., नचनिया वाले बयान पर खेसारी लाल यादव का जवाब, रवि किशन पर भी साधा निशाना

बच्चों के लिए दूध अमृत लेकिन बड़ों के लिए बीमारी का कारण, जानें इसका DNA कनेक्शन और किस उम्र तक ही पीना चाहिए डेयरी मिल्क

Cancer Test: शरीर में कहीं भी हो कैंसर इन टेस्ट से चलेगा पता, 2000 रुपये की जांच से बच सकती है जिंदगी 

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
धरती का अंत कब होगा? कोई बाबा नहीं, NASA ने खुद बताई सच्चाई, रिसर्च सुनकर आप भी चौंक जाएंगे

धरती का अंत कब होगा? कोई बाबा नहीं, NASA ने खुद बताई सच्चाई, रिसर्च सुनकर आप भी चौंक जाएंगे

White Hair Solution: सफेद बाल और दाढ़ी-मूछ के लिए घर पर 10 मिनट में बनाएं हर्बल हेयर कलर, हमेशा के लिए काले हो जाएंगे हेयर

सफेद बाल और दाढ़ी-मूछ के लिए घर पर 10 मिनट में बनाएं हर्बल हेयर कलर, हमेशा के लिए काले हो जाएंगे हेयर

तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा, पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन समेत 50 लाख का बीमा.. अमित शाह पर भी कसा तंज

तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा, पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन समेत 50 लाख का बीमा.. अमित शाह पर भी कसा तंज

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
हर महीने 5500 रुपये की गारंटीड इनकम, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बन रही लोगों की पहली पसंद

हर महीने 5500 रुपये की गारंटीड इनकम, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बन रही लोगों की पहली पसंद

नीता अंबानी की Audi Chameleon 9 नहीं, ये है भारत की सबसे महंगी कार, जानें कौन है इसका मालिक

नीता अंबानी की Audi Chameleon 9 नहीं, ये है भारत की सबसे महंगी कार, जानें कौन है इसका मालिक

कमाई तो होती है, लेकिन बचत क्यों नहीं? समझें वजह और अपनाएं स्मार्ट सेविंग्स टिप्स

कमाई तो होती है, लेकिन बचत क्यों नहीं? समझें वजह और अपनाएं स्मार्ट सेविंग्स टिप्स

HomePhotos

डीएनए मनी

नीता अंबानी की Audi Chameleon 9 नहीं, ये है भारत की सबसे महंगी कार, जानें कौन है इसका मालिक

भारत में कारों की लोकप्रियता और इसे स्टेटस सिंबल समझना किसी से छिपी नहीं है. क्या आपने कभी सोचा कि भारत की सबसे महंगी कार किसके पास है? अगर आपने मन में नीता अंबानी का नाम आ रहा है तो आप गलत हैं? यहां समझिए पूरी बात

जया पाण्डेय | Oct 26, 2025, 01:08 PM IST

1.क्या नीता अंबानी के पास है भारत की सबसे महंगी कार?

क्या नीता अंबानी के पास है भारत की सबसे महंगी कार?
1

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाज़ार है, लेकिन जब बात लग्ज़री कार सेगमेंट की आती है तो इसकी पहुंच बहुत सीमित है. कई सोशल मीडिया पोस्ट और मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी के पास ऑडी A9 कैमेलियन है.

Advertisement

2.100 करोड़ रुपये है ऑडी A9 कैमेलियन की कीमत?

100 करोड़ रुपये है ऑडी A9 कैमेलियन की कीमत?
2

कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि ऑडी A9 कैमेलियन की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये है. कई मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में बताया जा रहा है कि नीता अंबानी के पास ऑडी A9 कैमेलियन है, लेकिन यह सच नहीं है. तस्वीरों में नीता अंबानी के साथ दिख रही कार एक कॉन्सेप्ट इमेज है जिसे ऑडी ने कई साल पहले दिखाया था.

3.नीता अंबानी की महंगी कार की कितनी है कीमत?

नीता अंबानी की महंगी कार की कितनी है कीमत?
3

ऑडी A9 कोई प्रोडक्शन कार नहीं है इसलिए इसे ब्रांड ने कभी बेचा नहीं. ऐसे में नीता अंबानी के पास भारत की सबसे महंगी कार नहीं है. नीता अंबानी के पास एक रोल्स-रॉयस फैंटम VIII लॉन्ग व्हीलबेस है, जिसकी कीमत 12 करोड़ से ज़्यादा बताई जाती है, लेकिन यह देश की सबसे महंगी कार नहीं है.

4.भारत में किसके पास है सबसे महंगी कार?

भारत में किसके पास है सबसे महंगी कार?
4

भारतीय उद्योगपति और अरबपति योहान पूनावाला भारत की सबसे महंगी कार के मालिक हैं. योहान ने 22 करोड़ रुपये की कीमत वाली आठवीं सीरीज़ की रोल्स-रॉयस फैंटम EWB खरीदी है. देश में रोल्स-रॉयस फैंटम आठवीं सीरीज़ EWB की कीमत 10.48 करोड़ रुपये से शुरू होती है. 

TRENDING NOW

5.योहान पूनावाला के नाम है भारत की सबसे महंगी गाड़ी

योहान पूनावाला के नाम है भारत की सबसे महंगी गाड़ी
5

यह ब्रांड अतिरिक्त लागत के साथ कस्टमर को कस्टमाइज़ेशन विकल्प भी प्रदान करता है और इस तरह से योहान पूनावाला बोहेमियन रेड रंग और सॉलिड गोल्ड स्पिरिट ऑफ एक्स्टसी वाली सबसे कस्टमाइज़्ड फैंटम आठवीं सीरीज़ EWB में से एक के मालिक हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
हर महीने 5500 रुपये की गारंटीड इनकम, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बन रही लोगों की पहली पसंद
हर महीने 5500 रुपये की गारंटीड इनकम, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बन रही लोगों की पहली पसंद
नीता अंबानी की Audi Chameleon 9 नहीं, ये है भारत की सबसे महंगी कार, जानें कौन है इसका मालिक
नीता अंबानी की Audi Chameleon 9 नहीं, ये है भारत की सबसे महंगी कार, जानें कौन है इसका मालिक
कमाई तो होती है, लेकिन बचत क्यों नहीं? समझें वजह और अपनाएं स्मार्ट सेविंग्स टिप्स
कमाई तो होती है, लेकिन बचत क्यों नहीं? समझें वजह और अपनाएं स्मार्ट सेविंग्स टिप्स
दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable
दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable
यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी
यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE