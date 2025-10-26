नीता अंबानी की Audi Chameleon 9 नहीं, ये है भारत की सबसे महंगी कार, जानें कौन है इसका मालिक

2 . 100 करोड़ रुपये है ऑडी A9 कैमेलियन की कीमत?

2

कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि ऑडी A9 कैमेलियन की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये है. कई मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में बताया जा रहा है कि नीता अंबानी के पास ऑडी A9 कैमेलियन है, लेकिन यह सच नहीं है. तस्वीरों में नीता अंबानी के साथ दिख रही कार एक कॉन्सेप्ट इमेज है जिसे ऑडी ने कई साल पहले दिखाया था.