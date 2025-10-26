नीता अंबानी की Audi Chameleon 9 नहीं, ये है भारत की सबसे महंगी कार, जानें कौन है इसका मालिक

धरती का अंत कब होगा? कोई बाबा नहीं, NASA ने खुद बताई सच्चाई, रिसर्च सुनकर आप भी चौंक जाएंगे
डीएनए मनी
जया पाण्डेय | Oct 26, 2025, 01:08 PM IST
1.क्या नीता अंबानी के पास है भारत की सबसे महंगी कार?
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाज़ार है, लेकिन जब बात लग्ज़री कार सेगमेंट की आती है तो इसकी पहुंच बहुत सीमित है. कई सोशल मीडिया पोस्ट और मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी के पास ऑडी A9 कैमेलियन है.
2.100 करोड़ रुपये है ऑडी A9 कैमेलियन की कीमत?
कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि ऑडी A9 कैमेलियन की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये है. कई मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में बताया जा रहा है कि नीता अंबानी के पास ऑडी A9 कैमेलियन है, लेकिन यह सच नहीं है. तस्वीरों में नीता अंबानी के साथ दिख रही कार एक कॉन्सेप्ट इमेज है जिसे ऑडी ने कई साल पहले दिखाया था.
3.नीता अंबानी की महंगी कार की कितनी है कीमत?
ऑडी A9 कोई प्रोडक्शन कार नहीं है इसलिए इसे ब्रांड ने कभी बेचा नहीं. ऐसे में नीता अंबानी के पास भारत की सबसे महंगी कार नहीं है. नीता अंबानी के पास एक रोल्स-रॉयस फैंटम VIII लॉन्ग व्हीलबेस है, जिसकी कीमत 12 करोड़ से ज़्यादा बताई जाती है, लेकिन यह देश की सबसे महंगी कार नहीं है.
4.भारत में किसके पास है सबसे महंगी कार?
भारतीय उद्योगपति और अरबपति योहान पूनावाला भारत की सबसे महंगी कार के मालिक हैं. योहान ने 22 करोड़ रुपये की कीमत वाली आठवीं सीरीज़ की रोल्स-रॉयस फैंटम EWB खरीदी है. देश में रोल्स-रॉयस फैंटम आठवीं सीरीज़ EWB की कीमत 10.48 करोड़ रुपये से शुरू होती है.
5.योहान पूनावाला के नाम है भारत की सबसे महंगी गाड़ी
यह ब्रांड अतिरिक्त लागत के साथ कस्टमर को कस्टमाइज़ेशन विकल्प भी प्रदान करता है और इस तरह से योहान पूनावाला बोहेमियन रेड रंग और सॉलिड गोल्ड स्पिरिट ऑफ एक्स्टसी वाली सबसे कस्टमाइज़्ड फैंटम आठवीं सीरीज़ EWB में से एक के मालिक हैं.
