Nita Ambani के ज्वेलरी कलेक्शन में एक ऐसा डायमंड, जिसे पगड़ी में लगाता था ये मुगल बादशाह!

6 . ₹500 करोड़ का एमरल्ड-डायमंड नेकलेस

6

नीता अंबानी ने अनंत की शादी से पहले के सेलिब्रेशन में एक नेकलेस पहना था. जिसमें एमरल्ड और डायमंड लगे थे. नेकलेस में नीचे की तरफ 2 बड़े आइसक्रीम के साइज के चमकते हरे जेमस्टोन थे. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इसकी कीमत ₹500 करोड़ ज्यादा बताई गई.