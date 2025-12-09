FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

हार्दिक ने नाबाद 59 रन, तिलक वर्मा ने 26 रन बनाए | कटक T20 में भारत की शानदार जीत, इंडियन टीम ने SA को हराया

IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, इन दो अनकैप्ड प्लेयर्स को मिला मौका; देखें पूरा स्क्वाड

Rashifal 10 December 2025: मिथुन वालों को व्यापार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

IndiGo की उड़ानों में 10% की कटौती, यात्री घर से निकलने से पहले चेक कर लें स्टेटस

Nita Ambani के ज्वेलरी कलेक्शन में एक ऐसा डायमंड, जिसे पगड़ी में लगाता था ये मुगल बादशाह!

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के खून में होती है वफ़ादारी, परफेक्ट पार्टनर बन मजबूती से निभाते हैं रिश्ता

जनवरी 2026 में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा DA? जानें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर कितना पड़ेगा असर

Photos

बिजनेस

Nita Ambani के ज्वेलरी कलेक्शन में एक ऐसा डायमंड, जिसे पगड़ी में लगाता था ये मुगल बादशाह!

Nita Ambani Jewellery Collection:रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन और एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी के पास बडा ज्वेलरी कलेक्शन है. उनके कलेक्शन में एक 500 करोड़ रुपये का पन्ना हार है, जिसमें दो विशाल पन्ने और हीरे जड़े हैं.

रईश खान | Dec 09, 2025, 11:04 PM IST

1.200 साल पुराना एक पेंडेंट

200 साल पुराना एक पेंडेंट
1

इसके अलावा नीता अंबानी के पास 200 साल पुराना एक पेंडेंट है. इस पेंडेट में 100 कैरेट का पीला हीरा (Yellow Diamond) लगा है. उनकी ज्वेलरी में मुगल शासन का एक गहना भी है.

2.नीता अंबानी के पास इस मुगल बादशाह का डायमंड

नीता अंबानी के पास इस मुगल बादशाह का डायमंड
2

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह एंटीक ज्वेलरी मुगल बादशाह शाहजहां की है. जिसे शिरपेच कहा जाता था. शाहजहां इसे अपनी सिर के पगड़ी में लगाते थे. यह एक कीमती डायमंड से बनी है. जिसकी कीमत लगभग 200 करोड़ रुपये है.

3.क्या होती है Sarpech?

क्या होती है Sarpech?
3

शिरपेच (Sarpech) एक प्रकार का पगड़ी (Turban) पर बांधा जाने वाला शाही आभूषण होता था. जिसे मुगल काल में बादशाह अपनी शान और शौकत के तौर पर पहनते थे. इसमें कीमती मोती-जवाहरात जड़े होते थे. इसे पगड़ी के आगे किनारे पर लगाया जाता था.

4.येलो डायमंड का हार

येलो डायमंड का हार
4

नीता अंबानी ने इसका बाजूबंद बनवा रखा है. जिसे उन्होंने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी में पहना था. नीता ने बेटे की बारात में 100-कैरेट येलो डायमंड का हार भी पहना था. इस हार में डायमंड को 80 कैरेट के पन्ना-कट सॉलिटेयर ड्रॉप के साथ जोड़ा गया था.

5.हार के बनाने में लगे 1000 घंटे

हार के बनाने में लगे 1000 घंटे
5

कांतिलाल छोटेलाल के इस ज्वेलरी पीस को बनाने में लगभग 1,000 घंटे का समय लगा था. इस हार में मुगल डिजाइन से प्रेरित कस्टम पोर्ट्रेट-कट डायमंड भी लगाया गया, जिन्हें पांच झालरों में सजाया गया.

6.₹500 करोड़ का एमरल्ड-डायमंड नेकलेस

₹500 करोड़ का एमरल्ड-डायमंड नेकलेस
6

नीता अंबानी ने अनंत की शादी से पहले के सेलिब्रेशन में एक नेकलेस पहना था. जिसमें एमरल्ड और डायमंड लगे थे. नेकलेस में नीचे की तरफ 2 बड़े आइसक्रीम के साइज के चमकते हरे जेमस्टोन थे. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इसकी कीमत ₹500 करोड़ ज्यादा बताई गई.

