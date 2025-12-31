FacebookTwitterYoutubeInstagram
आज नये साल पर सिंह और वृश्चिक राशि वालों को होगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

PNG Price Cut: दिल्ली-NCR वालों के लिए न्यू ईयर गिफ्ट, पीएनजी के दाम घटे ,जानें अब किस कीमत में मिलेगी

गणतंत्र दिवस परेड में इस जानवर की एंट्री करेगी सबको हैरान, कर्तव्य पथ पर पहली बार दिखेगा ऐसा नजारा

PAN-Aadhaar से लेकर पीएम किसान योजना तक, 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे ये 7 बदलाव

2025 में इन भारतीयों की कमाई में जबरदस्त उछाल, टॉप-5 में मुकेश अंबानी के साथ कौन-कौन शामिल

BANK का फुल फॉर्म क्या होता है? आप जानकर हो जाएंगे हैरान

बिजनेस

PAN-Aadhaar से लेकर पीएम किसान योजना तक, 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे ये 7 बदलाव

1 January 2026 Rules Change: साल 2025 खत्म हो चुका है. गुरुवार से नए साल यानी 2026 का आगाज हो रहा है. मौजूदा साल कई बदलाव लेकर आया. जिसका असर 1 जनवरी से आपकी कामकाजी जिंदगी, लेनदेन और वित्तीय फैसलों पर दिखने वाले हैं. आइये जानते हैं 1 जनवरी 2026 से कौन-कौन से नियम बदल जाएंगे.

रईश खान | Dec 31, 2025, 09:40 PM IST

1.पैन-आधार लिंक

पैन-आधार लिंक
1

पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 थी. जिसने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उसको 1 जनवरी 2026 से कई सेवाएं मिलना बंद हो जाएंगी. उसको इनकम टैक्स भरने से लेकर बैंकों में बड़े लेनदेन करने तक कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. इतना ही नहीं पैन-आधार को लिंक करने का जुर्माना भी देना पड़ेगा.

Advertisement

2.क्रेडिट स्कोर में बदलाव

क्रेडिट स्कोर में बदलाव
2

नए साल पर क्रेडिट स्कोर में भी बदलाव हो जाएगा. फिलहाल क्रेडिट स्कोर महीने में एक बाद अपडेट होता है, लेकिन 1 जनवरी 2026 से यह हर हफ्ते यानी हर 7 दिनों में अपडेट होगा. इससे EMI समय से भरने का फायदा जल्द ही मिलेगा.

3.पीएम किसान योजना

पीएम किसान योजना
3

केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना का फायदा लेने वालों के लिए नया सिस्टम किसान ID पेश किया है. 1 जनवरी 2026 से यूपी, बिहार और मध्यप्रदेश में किसानों के लिए एक विशेष कार्ड बनाने की शुरुआत होगी. इस डिजिटल आईडी में किसानों की भूमि, फसल, आधार और बैंक आदि की जानकारी होगी. अगर यह ID नहीं है, तो पीएम किसान योजना के तहत आने वाली 6,000 रुपये की सालाना मदद रुक सकती है.

4.8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग

8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग
4

8वां वेतन आयोग एक जनवरी, 2026 से लागू हो सकता है. केंद्र सरकार इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है. लेकिन इसके लागू होने पर अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है. इससे प्रत्यक्ष तौर पर करीब 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा. नए वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 20 से 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है. हालांकि, सरकार कह चुकी है कि वेतन आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा. उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा.

TRENDING NOW

5.New Income Tax फॉर्म और नियम

New Income Tax फॉर्म और नियम
5

1 जनवरी 2026 से नया ITR फॉर्म लागू होने की उम्मीद है. इसमें बैंकिंग और कुछ अन्य डिटेल पहले से भरी होंगी. 8 दिसंबर को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि 'इनकम टैक्स एक्ट 2025' के ITR फॉर्म बजट 2026 को होने वाले बदलावों के हिसाब से तैयार किया जाएगा. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बने फॉर्म वित्त वर्ष 2027-28 से पहले सूचित कर दिए जाएंगे.

6.CNG-PNG के घट सकते हैं दाम

CNG-PNG के घट सकते हैं दाम
6

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG के दाम 70 पैसे प्रति यूनिट घटा दिए हैं. नए रेट 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे. उम्मीद की जा रही है कि अन्य तेल और गैस कंपनियां सीएनजी और पीएनजी के दाम 2-3 रुपये कम कर सकती हैं, क्योंकि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की ओर से घोषित टैरिफ एडजस्टमेंट एक जनवरी 2026 से लागू होने जा रहा है.

7.डिजिटल पेमेंट के नियमों में बदलाव?

डिजिटल पेमेंट के नियमों में बदलाव?
7

सरकार जनवरी से बैंक UPI और डिजिटल भुगतान के नियमों में बदलाव कर सकती है. डिजिटल फ्रॉड की वजह से सिम सत्यापन के नियम कड़े किए जा रहे हैं. व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप के जरिए फ्रॉड की बहुत सारी शिकायतें सामने आ रही हैं. सरकार के नए नियमों के मुताबिक, फोन नंबर कम से कम 90 दिन एक्टिव होना जरूरी होगा.

