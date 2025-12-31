PAN-Aadhaar से लेकर पीएम किसान योजना तक, 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे ये 7 बदलाव

4 . 8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग

4

8वां वेतन आयोग एक जनवरी, 2026 से लागू हो सकता है. केंद्र सरकार इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है. लेकिन इसके लागू होने पर अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है. इससे प्रत्यक्ष तौर पर करीब 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा. नए वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 20 से 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है. हालांकि, सरकार कह चुकी है कि वेतन आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा. उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा.