1 मई से आपकी जेब पर डबल अटैक! LPG से बैंकिंग सिस्टम तक होंगे ये 5 बड़े बदलाव, आपकी सेविंग्स पर पड़ेगा सीधा असर

6 . ATM से कैश निकालना हुआ महंगा

6

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा इंटरचेंज फीस में वृद्धि की मंजूरी के बाद, बैंकों ने इसका भार ग्राहकों पर डालना शुरू कर दिया है. फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा समाप्त होने के बाद, अब आपको हर बार कैश निकालने पर 23 रुपये देने होंगे, जो पहले 21 रुपये था. अपने बैंक के ATM पर 5 फ्री ट्रांजैक्शन और दूसरे बैंकों के ATM पर मेट्रो शहरों में 3 व अन्य शहरों में 5 फ्री ट्रांजैक्शन होंगे.