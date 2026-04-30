1 मई से आपकी जेब पर डबल अटैक! LPG से बैंकिंग सिस्टम तक होंगे ये 5 बड़े बदलाव, आपकी सेविंग्स पर पड़ेगा सीधा असर

बिजनेस
Gaurav Barar | Apr 30, 2026, 10:32 AM IST
1.एक मई से होंगे ये बड़े बदलाव
भारत में नए महीने की शुरुआत के साथ ही आम आदमी के जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में फेरबदल होने जा रहा है. 1 मई 2026 से बैंकिंग, वित्तीय क्षेत्र और ऑनलाइन मनोरंजन की दुनिया में बड़े बदलाव लागू होंगे, जिनका सीधा असर आपकी जेब और दैनिक दिनचर्या पर पड़ेगा.
2.ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में नया सवेरा
इस महीने का सबसे बड़ा बदलाव डिजिटल गेमिंग सेक्टर में है. प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, 2025 के तहत अब ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया (OGAI) पूरी तरह सक्रिय हो जाएगी. गेम्स को अब तीन श्रेणियों- मनी गेम्स, सोशल गेम्स और ई-स्पोर्ट्स में विभाजित किया गया है.
3.विदेशी कंपनियों पर नकेल
हाई-रिस्क प्लेटफॉर्म्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. अब कंपनियों को उम्र का सत्यापन, पैरेंटल कंट्रोल और खेलने की समय सीमा तय करनी होगी. विदेशी गेमिंग कंपनियों को भारत में सेवा देने के लिए भारतीय कानूनों और नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा.
4.बचत खाते और FD पर नया गणित
अब बैंक अपने ग्राहकों को हर तिमाही के बजाय हर महीने ब्याज का भुगतान करेगा. यह ब्याज दैनिक क्लोजिंग बैलेंस के आधार पर होगा, जिससे ग्राहकों के हाथ में नकदी का प्रवाह बना रहेगा. वहीं, श्रीराम फाइनेंस के FD निवेशकों के लिए अच्छी खबर है. कंपनी ने वरिष्ठ नागरिकों को 0.50% और महिला निवेशकों को 0.10% अतिरिक्त ब्याज का ऐलान किया है.
5.वन स्टेट-वन RRB योजना
वित्त मंत्रालय ग्रामीण बैंकिंग को मजबूत करने के लिए 11 राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण का चौथा चरण शुरू कर रहा है. 15 अलग-अलग RRBs को मिलाकर बड़े बैंक बनाए जाएंगे. इसके बाद देश में RRBs की कुल संख्या 43 से घटकर 28 रह जाएगी. इससे बैंकों की परिचालन लागत कम होगी और ग्रामीण ग्राहकों को बेहतर डिजिटल सुविधाएं मिल सकेंगी.
6.ATM से कैश निकालना हुआ महंगा
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा इंटरचेंज फीस में वृद्धि की मंजूरी के बाद, बैंकों ने इसका भार ग्राहकों पर डालना शुरू कर दिया है. फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा समाप्त होने के बाद, अब आपको हर बार कैश निकालने पर 23 रुपये देने होंगे, जो पहले 21 रुपये था. अपने बैंक के ATM पर 5 फ्री ट्रांजैक्शन और दूसरे बैंकों के ATM पर मेट्रो शहरों में 3 व अन्य शहरों में 5 फ्री ट्रांजैक्शन होंगे.
7.रसोई गैस के नियमों में सख्ती
तेल विपणन कंपनियां 1 मई से गैस सिलेंडर की नई कीमतें तय करेंगी. कीमतों में बदलाव के साथ-साथ बुकिंग के नियमों को भी कड़ा किया गया है. अब शहरों में दो सिलेंडर की बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन का अंतर होना अनिवार्य है और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन.
8.ओटीपी बताने पर ही मिलेगा सिलेंडर
डिलीवरी के समय धोखाधड़ी रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) अनिवार्य होगा. ग्राहक को सिलेंडर लेते समय मोबाइल पर आया OTP डिलीवरी मैन को बताना होगा.