क्या नए लेबर कोड से घट जाएगी इन-Hand सैलरी? सरकार ने सब साफ-साफ बता दिया

बिजनेस
रईश खान | Dec 12, 2025, 05:25 PM IST
1.कर्मचारियों में क्यों बढ़ा कंफ्यूजन?
केंद्र सरकार ने नए लेबर कोड में प्रावधान किया कि बेसिक सैलरी टोटल पैकेज की कम से कम 50% होना जरूरी है. कर्मचारियों को बेसिक, महंगाई भत्ता और अन्य अलाउंस को मिलाकर सैलरी मिलती है. कंपनियां मामूली बेसिक सैलरी (30 से 40%) देकर सारा पैसा अलाउंस में जोड़ देती है, इससे उनके PF की देनदारी कम हो जाती है.
2.मंत्रालय ने किया क्लियर
मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया, 'नए लेबर कोड टेक-होम सैलरी को कम नहीं करते हैं. अगर PF डिडक्शन स्टैच्युटरी वेज सीलिंग पर है. PF डिडक्शन ₹15,000 की वेज सीलिंग पर आधारित रहेगा और इस लिमिट से ज्यादा कंट्रीब्यूशन वॉलंटरी के तौर पर होगा, जरूरी नहीं.'
3.उतना ही कटता रहेगा PF
नए लेबर कोड के मुताबिक, जो जिन कर्मचारियों का हर महीने 18,00 रुपये प्रोविडेंट फंड यानी PF (15,000 का 12%) कटता है, आगे भी इतना ही कटता रहेगा. सरकार ने कहा कि नियम बदले हैं, PF कटौती की अनिवार्य सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
4.ऐसे समझें सैलरी स्ट्रक्चर
मान लीजिए किसी कर्मचारी की मंथली सैलरी 60,000 रुपये है. जिसमें से अभी कंपनी बेसिक + DA 20,000 रुपये दे रही थी. 40,000 रुपये अलाउंसेज रूम में मिल रहे थे. अब नए लेबर कोड के मुताबिक, उसकी बैसिक सैलरी 50% यानी 30,000 रुपये हो जाएगी.
5.50% से ज्यादा अलाउंस
मंत्रालय ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी के अलाउंस कुल वेतन के 50 फीसदी से अधिक है तो अतिरिक्त हिस्सा वेज में जोड़ा जाता है. यानी 20,000 रुपये वेज में 10,000 रुपये अतिरिक्त जोड़कर 30,000 रुपये किया गया है.
6.क्या कम हो जाएगी कर्मचारी की सैलरी?
मंत्रालय के मुताबिक, PF कटौती अभी भी 15,000 रुपये की वेज सीलिंग पर ही लागू होती है. यानी एंप्लॉयर और एम्पलाई दोनों की 12% की कटौती पुराने फॉर्मूले पर होगी. मतलब कर्मचारी की सैलरी तभी कम हो सकती है कर्मचारी और नियोक्ता ₹15,000 से ज्यादा सैलरी पर PF कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का फैसला करे.