क्या नए लेबर कोड से घट जाएगी इन-Hand सैलरी? सरकार ने सब साफ-साफ बता दिया

1 . कर्मचारियों में क्यों बढ़ा कंफ्यूजन?

1

केंद्र सरकार ने नए लेबर कोड में प्रावधान किया कि बेसिक सैलरी टोटल पैकेज की कम से कम 50% होना जरूरी है. कर्मचारियों को बेसिक, महंगाई भत्ता और अन्य अलाउंस को मिलाकर सैलरी मिलती है. कंपनियां मामूली बेसिक सैलरी (30 से 40%) देकर सारा पैसा अलाउंस में जोड़ देती है, इससे उनके PF की देनदारी कम हो जाती है.