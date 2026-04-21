पैसा, परिवार, पढ़ाई! Google पर छाए Apple के नए CEO John Ternus, ट्रेंड कर रहे ये सवाल

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Kusum Lata | Apr 21, 2026, 11:58 AM IST
1.Trending Questions on John Ternus
गूगल पर जैसे ही आप John Ternus लिखकर स्पेस बटन दबाएंगे, उनसे जुड़े उन सवालों की लिस्ट खुल जाएगी, जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं. इनमें उनका नाम टॉप पर है, उसके बाद लोग उनकी नेटवर्थ, उनकी फैमिली, उनके धर्म, उनकी पढ़ाई-लिखाई, उनकी उम्र के बारे में जानना चाह रहे हैं. चलिए जानते हैं जॉन टर्नस से जुड़े हर ट्रेंडिंग सवाल का जवाब.
2.John Ternus: Profile
जॉन टर्नस ऐपल के नए CEO नियुक्त किए गये हैं. वह 1 सितंबर को टिम कुक की जगह यह पद संभालेंगे. जॉन टर्नस 25 साल से ऐपल में काम कर रहे हैं. प्रोडक्ट डिज़ाइन टीम में करियर की शुरुआत से लेकर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और अब CEO तक का सफर उन्होंने पूरा किया है. कंपनी के अंदर जॉन टर्नस मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाते हैं.
3.John Ternus Networth
सेलिब्रिटी नेटवर्थ वेबसाइट के मुताबिक, जॉन टर्नस की कुल नेटवर्थ 75 मिलियन डॉलर है. भारतीय रुपयों में यह 700 करोड़ रुपये हैं. जॉन ने यह नेटवर्थ बीते 25 साल में ऐपल से मिली सैलरी, स्टॉक ऑप्शन से हुई कमाई और बोनस की मदद से बिल्ड की है.
4.John Ternus Salary as Apple CEO
बतौर ऐपल CEO टिम कुक ने पिछले साल 74.6 मिलियन डॉलर की कमाई की थी. इसमें 3 मिलियन डॉलर की बेसिक सैलरी थी, बाकी कमाई उन्होंने स्टॉक और बोनस के जरिए की थी. संभावना जताई जा रही है कि बतौर CEO जॉन टर्नस को भी टिम कुक जितनी ही बेसिक सैलरी यानी 3 मिलियन डॉलर की सैलरी दी जाएगी. बतौर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हार्डवेयर जॉन टर्नस की सालाना बेसिक सैलरी 1 मिलियन डॉलर की थी. इसके साथ ही उन्हें बोनस और कंपनी के स्टॉक्स भी मिले थे.
5.John Ternus Education
जॉन टर्नस के लिंक्डइन पर दी गई जानकारी के मुताबिक, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेन्सिलवेनिया से 1997 में इंजीनियरिंग की डिग्री ली है. उनके पास मेकैनिकल इंजीनियरिंग की बैचलर्स डिग्री है. इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद जॉन टर्न ने 1997 से 2001 तक वर्चुअल रिसर्च inc में बतौर इंजीनियर काम किया. 2001 में उन्होंने ऐपल जॉइन किया और 2026 में उन्हें ऐपल का CEO बनाया गया है.
6.John Ternus Family and Age
टेक दिग्गज जॉन टर्नस ने अपनी पर्सनल लाइफ को बेहद प्राइवेट रखा है. इंटरनेट पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो शादीशुदा हैं या नहीं. न ही इस बारे में कोई जानकारी है कि उनके परिवार में कौन-कौन है. जॉन टर्नस की उम्र 50 साल है. गूगल पर लोग John Ternus Wife, John Ternus Husband भी सर्च कर रहे हैं, हालांकि इस संबंध में फिलहाल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है.
7.John Ternus Religion
जॉन टर्नस के रिलीजियस बिलीफ से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक नहीं है. वह उन चुनिंदा टेक लीडर्स में से एक हैं जिनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद नहीं है.