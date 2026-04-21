पैसा, परिवार, पढ़ाई! Google पर छाए Apple के नए CEO John Ternus, ट्रेंड कर रहे ये सवाल

4 . John Ternus Salary as Apple CEO

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बतौर ऐपल CEO टिम कुक ने पिछले साल 74.6 मिलियन डॉलर की कमाई की थी. इसमें 3 मिलियन डॉलर की बेसिक सैलरी थी, बाकी कमाई उन्होंने स्टॉक और बोनस के जरिए की थी. संभावना जताई जा रही है कि बतौर CEO जॉन टर्नस को भी टिम कुक जितनी ही बेसिक सैलरी यानी 3 मिलियन डॉलर की सैलरी दी जाएगी. बतौर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हार्डवेयर जॉन टर्नस की सालाना बेसिक सैलरी 1 मिलियन डॉलर की थी. इसके साथ ही उन्हें बोनस और कंपनी के स्टॉक्स भी मिले थे.

