FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CBSE 10th Second Exam Date 2026: CBSE 10वीं फेज-2 एग्जाम का टाइम-टेबल जारी, जानें एक सब्जेक्ट की परीक्षा की फीस कितनी होगी?

CBSE 10th Second Exam Date 2026: CBSE 10वीं फेज-2 एग्जाम का टाइम-टेबल जारी, जानें एक सब्जेक्ट की परीक्षा की फीस कितनी होगी?

क्या रेबीज में इंसान कुत्ते जैसी हरकतें करने लगता है? भौंकना और पानी से डरना जानिए कितना है सच

क्या रेबीज में इंसान कुत्ते जैसी हरकतें करने लगता है? भौंकना और पानी से डरना जानिए कितना है सच

आप जानते हैं क्या होती है टूथब्रश की एक्‍सपायरी डेट? ज्यादा इस्तेमाल करने से ओरल हेल्थ पर पड़ सकता है बुरा असर

आप जानते हैं क्या होती है टूथब्रश की एक्‍सपायरी डेट? ज्यादा इस्तेमाल करने से ओरल हेल्थ पर पड़ सकता है बुरा असर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पैसा, परिवार, पढ़ाई! Google पर छाए Apple के नए CEO John Ternus, ट्रेंड कर रहे ये सवाल

पैसा, परिवार, पढ़ाई! Google पर छाए Apple के नए CEO John Ternus, ट्रेंड कर रहे ये सवाल

कहीं 9 to 5 जॉब तो नहीं छीन रही है आपके चेहरे के निखार? समर में ग्लोइंग स्किन के लिए अपनाएं ये 5 उपाय

कहीं 9 to 5 जॉब तो नहीं छीन रही है आपके चेहरे के निखार? समर में ग्लोइंग स्किन के लिए अपनाएं ये 5 उपाय

Astrology Zodiac Signs: इन राशियों के लोग बनते हैं लाइफटाइम फ्रेंड, मुश्किल समय में बनते हैं ढाल

इन राशियों के लोग बनते हैं लाइफटाइम फ्रेंड, मुश्किल समय में बनते हैं ढाल

HomePhotos

बिजनेस

पैसा, परिवार, पढ़ाई! Google पर छाए Apple के नए CEO John Ternus, ट्रेंड कर रहे ये सवाल

Apple ने John Ternus को अपना नया CEO नियुक्त किया है. John Ternus टिम कुक की जगह लेंगे. मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाने वाले जॉन 25 साल से ऐपल से जुड़े हैं. बतौर CEO उनके नाम के ऐलान के साथ ही John Ternus गूगल पर ट्रेंड करने लगे. चलिए जानते हैं उनसे जुड़े कौन-कौन से सवाल लोग पूछ रहे हैं.

Kusum Lata | Apr 21, 2026, 11:58 AM IST

1.Trending Questions on John Ternus

Trending Questions on John Ternus
1

गूगल पर जैसे ही आप John Ternus लिखकर स्पेस बटन दबाएंगे, उनसे जुड़े उन सवालों की लिस्ट खुल जाएगी, जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं. इनमें उनका नाम टॉप पर है, उसके बाद लोग उनकी नेटवर्थ, उनकी फैमिली, उनके धर्म, उनकी पढ़ाई-लिखाई, उनकी उम्र के बारे में जानना चाह रहे हैं. चलिए जानते हैं जॉन टर्नस से जुड़े हर ट्रेंडिंग सवाल का जवाब.

Advertisement

2.John Ternus: Profile

John Ternus: Profile
2

जॉन टर्नस ऐपल के नए CEO नियुक्त किए गये हैं. वह 1 सितंबर को टिम कुक की जगह यह पद संभालेंगे. जॉन टर्नस 25 साल से ऐपल में काम कर रहे हैं. प्रोडक्ट डिज़ाइन टीम में करियर की शुरुआत से लेकर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और अब CEO तक का सफर उन्होंने पूरा किया है. कंपनी के अंदर जॉन टर्नस मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाते हैं.

3.John Ternus Networth

John Ternus Networth
3

सेलिब्रिटी नेटवर्थ वेबसाइट के मुताबिक, जॉन टर्नस की कुल नेटवर्थ 75 मिलियन डॉलर है. भारतीय रुपयों में यह 700 करोड़ रुपये हैं. जॉन ने यह नेटवर्थ बीते 25 साल में ऐपल से मिली सैलरी, स्टॉक ऑप्शन से हुई कमाई और बोनस की मदद से बिल्ड की है.

4.John Ternus Salary as Apple CEO

John Ternus Salary as Apple CEO
4

बतौर ऐपल CEO टिम कुक ने पिछले साल 74.6 मिलियन डॉलर की कमाई की थी. इसमें 3 मिलियन डॉलर की बेसिक सैलरी थी, बाकी कमाई उन्होंने स्टॉक और बोनस के जरिए की थी. संभावना जताई जा रही है कि बतौर CEO जॉन टर्नस को भी टिम कुक जितनी ही बेसिक सैलरी यानी 3 मिलियन डॉलर की सैलरी दी जाएगी. बतौर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हार्डवेयर जॉन टर्नस की सालाना बेसिक सैलरी 1 मिलियन डॉलर की थी. इसके साथ ही उन्हें बोनस और कंपनी के स्टॉक्स भी मिले थे.
 

TRENDING NOW

5.John Ternus Education

John Ternus Education
5

जॉन टर्नस के लिंक्डइन पर दी गई जानकारी के मुताबिक, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेन्सिलवेनिया से 1997 में इंजीनियरिंग की डिग्री ली है. उनके पास मेकैनिकल इंजीनियरिंग की बैचलर्स डिग्री है. इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद जॉन टर्न ने 1997 से 2001 तक वर्चुअल रिसर्च inc में बतौर इंजीनियर काम किया. 2001 में उन्होंने ऐपल जॉइन किया और 2026 में उन्हें ऐपल का CEO बनाया गया है.

6.John Ternus Family and Age

John Ternus Family and Age
6

टेक दिग्गज जॉन टर्नस ने अपनी पर्सनल लाइफ को बेहद प्राइवेट रखा है. इंटरनेट पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो शादीशुदा हैं या नहीं. न ही इस बारे में कोई जानकारी है कि उनके परिवार में कौन-कौन है. जॉन टर्नस की उम्र 50 साल है. गूगल पर लोग John Ternus Wife, John Ternus Husband भी सर्च कर रहे हैं, हालांकि इस संबंध में फिलहाल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है.

7.John Ternus Religion

John Ternus Religion
7

जॉन टर्नस के रिलीजियस बिलीफ से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक नहीं है. वह उन चुनिंदा टेक लीडर्स में से एक हैं जिनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई भी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद नहीं है. 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पैसा, परिवार, पढ़ाई! Google पर छाए Apple के नए CEO John Ternus, ट्रेंड कर रहे ये सवाल
पैसा, परिवार, पढ़ाई! Google पर छाए Apple के नए CEO John Ternus, ट्रेंड कर रहे ये सवाल
कहीं 9 to 5 जॉब तो नहीं छीन रही है आपके चेहरे के निखार? समर में ग्लोइंग स्किन के लिए अपनाएं ये 5 उपाय
कहीं 9 to 5 जॉब तो नहीं छीन रही है आपके चेहरे के निखार? समर में ग्लोइंग स्किन के लिए अपनाएं ये 5 उपाय
Astrology Zodiac Signs: इन राशियों के लोग बनते हैं लाइफटाइम फ्रेंड, मुश्किल समय में बनते हैं ढाल
इन राशियों के लोग बनते हैं लाइफटाइम फ्रेंड, मुश्किल समय में बनते हैं ढाल
कितनी कमाई के बाद Income Tax देते हैं किसान? जवाब सुनकर चक्कर आ जाएंगे
कितनी कमाई के बाद Income Tax देते हैं किसान? जवाब सुनकर चक्कर आ जाएंगे
हेलीकॉप्टर से बाबा केदारनाथ के दरबार तक पहुंचने का कितना होगा किराया? जानिए बुकिंग की पूरी प्रक्रिया
हेलीकॉप्टर से बाबा केदारनाथ के दरबार तक पहुंचने का कितना होगा किराया? जानिए बुकिंग की पूरी प्रक्रिया
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं होती है इंडिपेंडेंट और फ्रीडम लवर, इन्हें कंट्रोल करना नहीं होता आसान
इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं होती है इंडिपेंडेंट और फ्रीडम लवर, इन्हें कंट्रोल करना नहीं होता आसान
Mohini Ekadashi 2026: कब है मोहिनी एकादशी, जानिए इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और इसका महत्व
कब है मोहिनी एकादशी, जानिए इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और इसका महत्व
सड़क पर गिरे पैसे उठाना सही या गलत? जानिए आपके पैसे और किस्मत पर इसका क्या असर होता है 
सड़क पर गिरे पैसे उठाना सही या गलत? जानिए आपके पैसे और किस्मत पर इसका क्या असर होता है
Numerology: कौन सा बिजनेस आपको करेगा सूट? आपकी बर्थडेट बता देगी किस काम से मिलेगा पैसा और सक्सेस
कौन सा बिजनेस आपको करेगा सूट? आपकी बर्थडेट बता देगी किस काम से मिलेगा पैसा और सक्सेस
Horoscope 20 April 2026: कैसा रहेगा आपका आज का दिन, यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
कैसा रहेगा आपका आज का दिन, यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement