MP SET 2025 को MPPSC ने किया पोस्टफोन, जानें अब किस तारीख को होगी परीक्षा

Fact Check: क्या PM Modi ने ओमान में पहनी कान की बाली? यहां जानें वायरल दावे का सच

आईसीएआई ने जारी किया सीए इंटर-फाइनल जनवरी सेशन का एडमिट कार्ड, eservices.icai.org से ऐसे करें डाउनलोड

High IQ Person: हाई IQ वाले लोगों की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, सक्सेस पाना है तो आप भी अपनाएं

भारत से लूटे गए पैसों से बनी थी अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी, इस अंग्रेज ने दास प्रथा से भरी थी तिजोरी

अब NPS के 5 साल का लॉक इन हुआ खत्म, कभी भी निकाल सकते हैं निवेश की 80 प्रतिशत तक की रकम

बिजनेस

NPS New Rules: अब NPS के 5 साल का लॉक इन हुआ खत्म, कभी भी निकाल सकते हैं निवेश की 80 प्रतिशत तक की रकम

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े करोड़ों निवेशकों के लिए अच्छी खबर है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने साल 2025 में NPS के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. इन बदलावों का मकसद सिस्टम को ज्यादा लचीला बनाना और निवेशकों को अपने पैसे पर अधिक नियंत्रण देना है.

नितिन शर्मा | Dec 18, 2025, 12:24 PM IST

1.अब कभी भी निकाल सकेंगे रुपये

अब कभी भी निकाल सकेंगे रुपये
1

एनपीएस के नए नियम के अनुसार अब गैर सरकारी खाताधारकों के लिए 5 साल का अनिवार्य लॉक-इन पीरियड खत्म कर दिया गया है. इस नियम के बदलाव से पहले निवेशकों को तय समय तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब बदलाव के बाद जरूरत के अनुसार निकासी कर सकेंगे. इससे खुद का रोजगार करने वाले और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को फायदा होगा.

2.एक साथ निकाल सकेंगे पूरी रकम

एक साथ निकाल सकेंगे पूरी रकम
2

नए नियमों के अनुसार, अगर किसी निवेशक का कुल NPS फंड 8 लाख रुपये तक है, तो वह पूरी राशि एक साथ निकाल सकता है. ऐसे मामलों में एन्युटी यानी पेंशन योजना खरीदना जरूरी नहीं होगा. वहीं, जिन निवेशकों का कॉर्पस 8 लाख से ज्यादा और 12 लाख रुपये तक है, वे अब 6 लाख रुपये तक की रकम एकसाथ निकाल सकते हैं. वहीं बाकि राशि को एन्युटी या सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन के जरिए धीरे-धीरे लिया जा सकेगा.

3.निवेश का 80 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं एकमुश्त

निवेश का 80 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं एकमुश्त
3

इसके अलवा जिन निवेशकों के कुल फंड 12 लाख रुपये से अधिक है उन्हें भी नए नियम में अब बड़ी राहत दी गई है. अब ऐसे निवेशक 80 प्रतिशत तक राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं, जबकि केवल 20 प्रतिशत रकम से एन्युटी खरीदना अनिवार्य होगा. पहले यह नियम 60:40 का था जिसे अब बदलकर 80:20 कर दिया गया है. 

4.अब 85 साल तक के लोग कर सकते हैं निवेश

अब 85 साल तक के लोग कर सकते हैं निवेश
4

नियम में एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ है कि अब NPS में निवेश करने की अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाकर 85 वर्ष कर दी गई है. यानी जो लोग चाहें, वे 60 साल के बाद भी अपने खाते में निवेश जारी रख सकते हैं और लंबे समय तक फंड को बढ़ने दे सकते हैं.

5.सब्सक्राइबर की मृत्यु होने पर परिवार को मिलेगा पूरा पैसा

सब्सक्राइबर की मृत्यु होने पर परिवार को मिलेगा पूरा पैसा
5

PFRDA ने परिवार की सुरक्षा से लेकर क्लेम सेटलमेंट को लेकर भी स्पष्ट किया है कि अगर सब्सक्राइबर यानी एनपीएस कराने वाले की मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा जमा की कई पूरी रकम उसकी पॉलिसी में मौजूद नॉमिनी को दी जाएगी. इसमें एन्युटी खरीदने या पैसे काटने की कोई शर्त नहीं होगी. हालांकि सब्सक्राइबर के लापता होने और उसे कानून मृत पाये जाने पर इसमें मौजूद राशि का 20 प्रतिशत तुरंत दे दिया जाएगा. बाकी भुगतान साक्ष्य और रिपोर्ट देने के बाद होगा. 

6.क्या है एनपीएस 

क्या है एनपीएस 
6

एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम को 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था. हालांकि 2009 में इसे इसे आम लोगों के लिए भी जारी कर दिया गया है. इस योजना में कामकाजी लोग एक उम्र तक नियमित पैसा लगा सकते हैं. यह बड़ा फंड बनकर तैयार हो जाता है. इसके साथ ही इसमें पेंशन का जुगाड़ भी बन सकता है. रिटायरमेंट की तैयारी करने वालों के लिए यह न सिर्फ एक सुरक्षित निवेश बल्कि इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं. 

