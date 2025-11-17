FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

रोहिणी आचार्य को लेकर तेज प्रताप यादव का सोशल मीडिया पर पोस्ट- 'बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं, जयचंदों को इस दुर्व्यवहार की कीमत चुकानी पड़ेगी' | IND VS SA- शुभमन गिल अस्पताल से डिस्चार्ज हुए लेकिन दूसरा टेस्ट खेलने पर संशय, बीसीसीआई की टीम रख रही नजर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 18 November 2025: आज पैसों की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Rashifal 18 November 2025: आज पैसों की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Powerful Ayurvedic Herbs: वरदान से कम नहीं इन 3 जड़ी-बूटियों का मिश्रण, बुढ़ापे तक रखेगा 'रोगमुक्त'

Powerful Ayurvedic Herbs: वरदान से कम नहीं इन 3 जड़ी-बूटियों का मिश्रण, बुढ़ापे तक रखेगा 'रोगमुक्त'

कौन है रमीज, जिसकी करतूतों को आधार बनाकर रोहिणी ने उतार दी लालू परिवार की 'कमीज!' 

कौन है रमीज, जिसकी करतूतों को आधार बनाकर रोहिणी ने उतार दी लालू परिवार की 'कमीज!'

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Headphones Connect to Mobile Tips: एक फोन से 2 हेडफोन कर सकते हैं कनेक्ट, 90% लोगों को नहीं पता होगी ये ट्रिक

Headphones Connect to Mobile Tips: एक फोन से 2 हेडफोन कर सकते हैं कनेक्ट, 90% लोगों को नहीं पता होगी ये ट्रिक

क्या है चीन का 996 Rule जिसे नारायण मूर्ति बताते हैं बेस्ट, यूजर्स बोले- यूरोप का 10,5,5 भी देख लीजिए

क्या है चीन का 996 Rule जिसे नारायण मूर्ति बताते हैं बेस्ट, यूजर्स बोले- यूरोप का 10,5,5 भी देख लीजिए

Elon Musk Family Tree: कहां हैं, क्या करते हैं एलन मस्क के 14 बच्चे? 

Elon Musk Family Tree: कहां हैं, क्या करते हैं एलन मस्क के 14 बच्चे?

HomePhotos

डीएनए मनी

क्या है चीन का 996 Rule जिसे नारायण मूर्ति बताते हैं बेस्ट, लोग बोले- यूरोप का 10,5,5 भी देख लो

इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति ने एक बार फिर हफ्ते में 70 घंटे काम का वकालत की है. उन्होंने इस बार चीन के ‘9-9-6’ मॉडल का उदाहरण दिया है. जिसमें कर्मचारी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं.

रईश खान | Nov 17, 2025, 09:32 PM IST

1.चीन के किस मॉडल की वकालत कर रहे मूर्ति

चीन के किस मॉडल की वकालत कर रहे मूर्ति
1

चीन के इस मॉडल का दुनियाभर में काफी विरोध होता है. लोग इसे कर्मचारियों के साथ शोषण मानते हैं. लेकिन नारायण मूर्ति ने इसका समर्थन करके एक बार फिर देशव्यापी बहस छेड़ दी है.

Advertisement

2.मूर्ति ने कौन सी कहानी बताई?

मूर्ति ने कौन सी कहानी बताई?
2

मूर्ति ने बताया कि उनकी कंपनी Catamaran का कुछ स्टाफ पिछले साल चीन गया था. जहां वो चीन को समझने के लिए टियर 1, टियर 2 और टियर 3 शहरों में रुका. वहां कहावत है, 9, 9, 6. जिसका अर्थ है- सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक हफ्ते में 6 दिन काम करना.

3.'पीएम मोदी ने 100 घंटे करते हैं काम'

'पीएम मोदी ने 100 घंटे करते हैं काम'
3

मूर्ति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हफ्ते में 100 घंटे काम करते हैं. यह युवाओं के लिए मिसाल है. अगर भारत को भी चीन की तरह इकॉनमी को मजबूत करना है तो उसको वर्क कल्चर बदलना होगा.

4.नारायण मूर्ति ने इंटरनेट पर मचाई हलचल

नारायण मूर्ति ने इंटरनेट पर मचाई हलचल
4

मूर्ति के इस बयान ने एक बार फिर इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. यूजर्स उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- सर भारतीय पहले ही खराब बुनियादी ढांचे और जीवनयाप की ऊंची लागत से जूझ रहे हैं.

TRENDING NOW

5.क्या बोले यूजर्स?

क्या बोले यूजर्स?
5

एक यूजर ने कहा, 'विचार तो अच्छा है सर, लेकिन चीन के 996 मॉडल की सैलरी, बुनियादी ढांचा और जीवनयापन के बारे में भी बता देते. भारत को 72 घंटे काम नहीं, ऐसी सैलरी चाहिए जो किराया, फीस और ग्रोसरी, अस्पताल का बोझ उठा सके.’

6.'कृपया भारत को सही दिशा दिखाएं'

'कृपया भारत को सही दिशा दिखाएं'
6

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'आप यूरोप का 10,5,5 मॉडल जानते हैं क्या? जिसका मतलब सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हफ्ते में 5 दिन ही काम करते हैं. वे वॉक पर भी जाते हैं, ट्रैकिंग करने और दोस्तों से मिलने भी जाते हैं. मतलब जिंदगी का फुल आनंद लेते हैं. अंकल, कृपया भारत को सही दिशा दिखाएं. हम जीना चाहते हैं!'

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Rashifal 18 November 2025: आज पैसों की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Rashifal 18 November 2025: आज पैसों की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Powerful Ayurvedic Herbs: वरदान से कम नहीं इन 3 जड़ी-बूटियों का मिश्रण, बुढ़ापे तक रखेगा 'रोगमुक्त'
Powerful Ayurvedic Herbs: वरदान से कम नहीं इन 3 जड़ी-बूटियों का मिश्रण, बुढ़ापे तक रखेगा 'रोगमुक्त'
कौन है रमीज, जिसकी करतूतों को आधार बनाकर रोहिणी ने उतार दी लालू परिवार की 'कमीज!' 
कौन है रमीज, जिसकी करतूतों को आधार बनाकर रोहिणी ने उतार दी लालू परिवार की 'कमीज!'
IED, ड्रोन और रॉकेट... आतंकी उमर को टेक्निकल सपोर्ट देने वाला गिरफ्तार, दिल्ली ब्लास्ट की मिलकर रची थी साजिश
IED, ड्रोन और रॉकेट... आतंकी उमर को टेक्निकल सपोर्ट देने वाला गिरफ्तार, दिल्ली ब्लास्ट की मिलकर रची थी साजिश
‘मी नो पॉज़ मी प्ले’का ट्रेलर रिलीज, भावनाओं, संघर्ष और पुनर्जन्म की एक मार्मिक कहानी
‘मी नो पॉज़ मी प्ले’का ट्रेलर रिलीज, भावनाओं, संघर्ष और पुनर्जन्म की एक मार्मिक कहानी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Headphones Connect to Mobile Tips: एक फोन से 2 हेडफोन कर सकते हैं कनेक्ट, 90% लोगों को नहीं पता होगी ये ट्रिक
Headphones Connect to Mobile Tips: एक फोन से 2 हेडफोन कर सकते हैं कनेक्ट, 90% लोगों को नहीं पता होगी ये ट्रिक
क्या है चीन का 996 Rule जिसे नारायण मूर्ति बताते हैं बेस्ट, यूजर्स बोले- यूरोप का 10,5,5 भी देख लीजिए
क्या है चीन का 996 Rule जिसे नारायण मूर्ति बताते हैं बेस्ट, यूजर्स बोले- यूरोप का 10,5,5 भी देख लीजिए
Elon Musk Family Tree: कहां हैं, क्या करते हैं एलन मस्क के 14 बच्चे? 
Elon Musk Family Tree: कहां हैं, क्या करते हैं एलन मस्क के 14 बच्चे?
Duplicate Charger की वजह से फोन हो रहा ओवरहीट? इस सरकारी टूल से पता करें चार्जर असली है या नकली  
Duplicate Charger की वजह से फोन हो रहा ओवरहीट? इस सरकारी टूल से पता करें चार्जर असली है या नकली
Nazar Dosh Ke Upay: बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए करें ये 5 उपाय, कभी नहीं होगा नजर दोष
Nazar Dosh Ke Upay: बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए करें ये 5 उपाय, कभी नहीं होगा नजर दोष
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE