Aadhaar Update: नाम, पता, न नंबर... आधार कार्ड में होने जा रहा ये बड़े बदलाव, दिसंबर से हो सकते हैं लागू

टेक-ऑटो
रईश खान | Nov 19, 2025, 09:18 PM IST
1.आधार कार्ड में नहीं दिखेगा नाम और पता
आधार कार्ड भारत में महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, जो व्यक्ति की पहचान और निवास का प्रमाण प्रदान करता है. इसमें व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, एड्रेस और पहचान संख्या दर्ज होती है.
2.फोटो और QR कोड आएगा नजर
लेकिन अब UIDAI आधार में कुछ बदलाव करने जा रही है. आधार कार्ड में अब नाम, पता और नंबर नहीं दिखा करेंगे. सिर्फ फोटो और सुरक्षित QR कोड ही नजर आएंगे. यह बदलाव दिसंबर 2025 से दिख सकते हैं.
3.क्यों किया जा रहा ये बदलाव?
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) का यह बदलाव करने का उद्देश्य डेटा गोपनीयता को बढ़ाना और फोटो आधारित दुरुपयोग को रोकना है. साथ ही व्यक्तियों की गोपनीयता बनाए रखते हुए आयु सत्यापन प्रक्रिया को बढ़ाया जा सके.
4.दिसंबर में नियम लाने पर विचार
UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने कहा कि प्राधिकरण दिसंबर 2025 में नया नियम लाने पर विचार कर रहा है. उन्होंने कहा कि आधार कार्ड पर पूरा विवरण देने की जरूरत क्या है. इसमें केवल तस्वीर और QR कोड ही काफी होना चाहिए.
5.UIDAI ने क्या बताई वजह?
भुवनेश कुमार ने कहा कि आधार कार्ड पर नाम, पता, एड्रेस छपे होने की वजह से इसका दुरुपयोग की संभावना ज्यादा बढ़ गई है. इन जानकारियों को छिपा दिया जाए और एक क्यूआर कोड में डाल दी जाए तो गोपनीयता ज्यादा होगी. फिर इसका दुरुपयोग भी नहीं हो सकेगा.