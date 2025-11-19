Aadhaar Update: नाम, पता, न नंबर... आधार कार्ड में होने जा रहा ये बड़े बदलाव, दिसंबर से हो सकते हैं लागू

5 . UIDAI ने क्या बताई वजह?

भुवनेश कुमार ने कहा कि आधार कार्ड पर नाम, पता, एड्रेस छपे होने की वजह से इसका दुरुपयोग की संभावना ज्यादा बढ़ गई है. इन जानकारियों को छिपा दिया जाए और एक क्यूआर कोड में डाल दी जाए तो गोपनीयता ज्यादा होगी. फिर इसका दुरुपयोग भी नहीं हो सकेगा.