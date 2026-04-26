इस साल की सबसे बड़ी डील! 221 करोड़ में बिका समुद्र किनारे बना आलीशान बंगला, जानिए कौन है नया मालिक 

3 . क्या है इस बंगले की खासियत?

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यह दो मंजिला ( ग्राउंड + एक मंजिला) बंगला करीब 1,355 वर्गमीटर के प्लॉट पर बना हुआ है. इसमें लगभग 8,480.68 वर्गफुट का बिल्ट-अप एरिया है और करीब 2,500 वर्गफुट का टैरेस और करीब 5,000 वर्गफुट का गार्डन भी मौजूद है. इसके आधार पर अगर कीमत को बिल्ट-अप एरिया के हिसाब से देखें, तो यह डील करीब 2,60,592 रुपये प्रति वर्गफुट के रेट पर हुई है. इस डील को मुंबई रियल एस्टेट मार्केट की सबसे महंगी डील्स में से एक माना जा रहा है.