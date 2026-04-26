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इस साल की सबसे बड़ी डील! 221 करोड़ में बिका समुद्र किनारे बना आलीशान बंगला, जानिए कौन है नया मालिक 

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इस साल की सबसे बड़ी डील! 221 करोड़ में बिका समुद्र किनारे बना आलीशान बंगला, जानिए कौन है नया मालिक 

मुंबई में जुहू तारा रोड पर स्थित सी-फेसिंग बंगला रियल एस्टेट बाजार में सुर्खियों में बना हुआ है. 70 साल पुराने इस आलीशान बंगले की कीमत 221 करोड़ रुपये तय की गई है. इस लग्जरी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए बड़े-बड़े बिल्डर्स ने रुचि दिखाई है. यह इस साल की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डील बताया जा रहा है.

Abhay Sharma | Apr 26, 2026, 04:02 PM IST

1.खास लोकेशन और हेरिटेज महत्व 

खास लोकेशन और हेरिटेज महत्व 
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बता दें कि इस आलीशान बंगले की खास लोकेशन और हेरिटेज महत्व के कारण इसकी कीमत 221 करोड़ रुपये तय की गई है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं ‘लीला बंगला’ की, जिसे आर्ट डेको स्टाइल में तैयार किया गया है. खास बात यह है कि इस 6BHK प्रॉपर्टी को IIB ग्रेड का हेरिटेज स्टेटस मिला हुआ है. इसे खरीदने वाला इसमें ज्यादा बदलाव नहीं कर पाएगा. (AI Image)

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2.गौतम नानावती परिवार का बंगला अब  महेश नोतनदास के नाम 

गौतम नानावती परिवार का बंगला अब  महेश नोतनदास के नाम 
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हिंदुस्‍तान टाइम्‍स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह बंगला गौतम नानावती परिवार का है, जो मुंबई के नानावती मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है. अब इस आलीशान बंगले को Notandas Realty ने खरीद लिया है, जो महेश नोतनदास ज्वेलर्स ग्रुप की कंपनी है. रियल एस्टेट रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के मुताबिक, इस डील की कीमत करीब ₹221 करोड़ बताई गई है.

3.क्या है इस बंगले की खासियत? 

क्या है इस बंगले की खासियत? 
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यह दो मंजिला ( ग्राउंड + एक मंजिला) बंगला करीब 1,355 वर्गमीटर के प्लॉट पर बना हुआ है. इसमें लगभग 8,480.68 वर्गफुट का बिल्ट-अप एरिया है और करीब 2,500 वर्गफुट का टैरेस और करीब 5,000 वर्गफुट का गार्डन भी मौजूद है. इसके आधार पर अगर कीमत को बिल्ट-अप एरिया के हिसाब से देखें, तो यह डील करीब 2,60,592 रुपये प्रति वर्गफुट के रेट पर हुई है. इस डील को मुंबई रियल एस्टेट मार्केट की सबसे महंगी डील्स में से एक माना जा रहा है. 

4.हेरिटेज बंगला क्या होता है?

हेरिटेज बंगला क्या होता है?
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बता दें कि मुंबई में हेरिटेज ग्रेड बंगला वह संपत्ति है, जिसे उसकी खास डिजाइन, इतिहास या सांस्कृतिक महत्व के कारण संरक्षित किया जाता है. इस तरह की प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का बदलाव, मरम्मत या पुनर्निर्माण नियमों के तहत ही किया जा सकता है, ताकि उसकी असली पहचान बनी रहे. ऐसे में आइए जानते हैं, इस बंगले पर क्या नियम लागू होते हैं?

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5.बंगले पर हेरिटेज टैग 

बंगले पर हेरिटेज टैग 
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इस बंगले पर हेरिटेज टैग है, इसलिए इसे तुरंत तोड़कर ऊंची बिल्डिंग (हाई-राइज) नहीं बनाई जा सकती है. इसके अलावा नया मालिक इसे फिलहाल निजी इस्तेमाल के लिए उपयोग कर सकता है. वहीं भविष्य में अगर इसका हेरिटेज स्टेटस बदला जाता है, तो यहां रिहायशी प्रोजेक्ट बनाने पर विचार किया जा सकता है.

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