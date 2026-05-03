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12 रु का शेयर बना 'कुबेर का खजाना'! 9 साल में 1 लाख के बना दिए 1.30 करोड़ रुपये

12 रु का शेयर बना 'कुबेर का खजाना'! 9 साल में 1 लाख के बना दिए 1.30 करोड़ रुपये

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12 रु का शेयर बना 'कुबेर का खजाना'! 9 साल में 1 लाख के बना दिए 1.30 करोड़ रुपये

शेयर बाजार में पैसा सिर्फ स्टॉक खरीदने से नहीं, बल्कि सही स्टॉक को चुनकर लंबे समय तक उसे थामे रखने से बनता है.

Gaurav Barar | May 03, 2026, 11:11 AM IST

1.मल्टीबैगर स्टॉक ने निवशकों को बनाया करोड़पति!

मल्टीबैगर स्टॉक ने निवशकों को बनाया करोड़पति!
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शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक चार्ली मंगर का मानना था कि वेल्थ क्रिएशन का असली आनंद केवल लंबे समय तक निवेश बनाए रखने में है, न कि बार-बार ट्रेड करने में. चार्ली मंगर की इस वेल्थ क्रिएशन थ्योरी को अगर समझना हो, तो सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों का सफरनामा इसका सबसे सटीक उदाहरण है. यह मल्टीबैगर स्टॉक पिछले कुछ वर्षों में अपने शेयरधारकों के लिए 'कामधेनु गाय' साबित हुआ है.

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2.₹12.50 से ₹1,630 तक का सफर

₹12.50 से ₹1,630 तक का सफर
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सफर की शुरुआत साल 2017 से होती है. 18 मई 2017 को BSE पर इस पेनी स्टॉक की कीमत महज ₹12.50 थी. लेकिन समय के साथ इसने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि 30 अप्रैल 2026 तक यह ₹1,630 के स्तर पर पहुंच गया. यानी पिछले लगभग 9 वर्षों में इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को 12,940% का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है.

3.शेयर प्राइस हिस्ट्री का विश्लेषण

शेयर प्राइस हिस्ट्री का विश्लेषण
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इस शेयर ने समय के अलग-अलग पड़ावों पर निवेशकों को मालामाल किया है. पिछले कुछ समय में ही यह शेयर ₹677.45 से बढ़कर ₹1,630 तक पहुंच गया, जिससे निवेशकों को लगभग 140% का मुनाफा हुआ. इस साल की शुरुआत से अब तक यह शेयर लगभग 20% का रिटर्न दे चुका है. एक साल पहले यह शेयर ₹400 के करीब था, जो आज ₹1,630 पर है.

4.₹1 लाख कैसे बने ₹1.30 करोड़?

₹1 लाख कैसे बने ₹1.30 करोड़?
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पांच साल पहले इस शेयर की कीमत महज ₹36.50 थी. वहां से ₹1,630 तक का सफर तय करते हुए इसने करीब 4,350% की बढ़त दर्ज की है. अगर हम इस कंपनी के इतिहास के आधार पर निवेश के मूल्य को समझें, तो आंकड़े हैरान करने वाले हैं. अगर किसी निवेशक ने 9 साल पहले इस स्टॉक में ₹1 लाख लगाए होते, तो आज उसकी वैल्यू ₹1.30 करोड़ होती.
 

TRENDING NOW

5.पांच साल का निवेश

पांच साल का निवेश
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अगर 5 साल पहले किसी ने ₹1 लाख का निवेश किया होता, तो वह आज बढ़कर ₹44.50 लाख हो गया होता. अगर किसी ने महज एक महीने पहले ₹1 लाख लगाए होते, तो आज उसके पास ₹2.40 लाख होते. 

6.स्टॉक की वर्तमान स्थिति

स्टॉक की वर्तमान स्थिति
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सियान एग्रो इंडस्ट्रीज के शेयर केवल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं. हालिया ट्रेडिंग सत्र में इसका वॉल्यूम लगभग 1.98 लाख रहा. तकनीकी रूप से देखें तो इस शेयर का 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर ₹3,633.15 रहा है, जबकि 52-सप्ताह का निचला स्तर ₹378.10 है. 

7.पेनी स्टॉक का सही चुनाव कर सकता है मालामाल!

पेनी स्टॉक का सही चुनाव कर सकता है मालामाल!
7

यह स्टॉक इस बात का जीता-जागता प्रमाण है कि पेनी स्टॉक भी सही चुनाव और धैर्य के साथ आपको करोड़पति बना सकते हैं. चार्ली मंगर की सलाह को इस शेयर ने सच कर दिखाया है कि बाजार में असली ताकत इंतजार में ही छिपी है.
 

8.डिस्क्लेमर: 

डिस्क्लेमर: 
8

यह लेख केवल सामान्य जानकारी को प्रदान करता है. निवेश से जुड़े विचार और सिफारिशें विशेषज्ञों की व्यक्तिगत राय हैं. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है. निवेश करने से पहले कृपया प्रमाणित विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें.

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