12 रु का शेयर बना 'कुबेर का खजाना'! 9 साल में 1 लाख के बना दिए 1.30 करोड़ रुपये

1 . मल्टीबैगर स्टॉक ने निवशकों को बनाया करोड़पति!

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शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक चार्ली मंगर का मानना था कि वेल्थ क्रिएशन का असली आनंद केवल लंबे समय तक निवेश बनाए रखने में है, न कि बार-बार ट्रेड करने में. चार्ली मंगर की इस वेल्थ क्रिएशन थ्योरी को अगर समझना हो, तो सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों का सफरनामा इसका सबसे सटीक उदाहरण है. यह मल्टीबैगर स्टॉक पिछले कुछ वर्षों में अपने शेयरधारकों के लिए 'कामधेनु गाय' साबित हुआ है.