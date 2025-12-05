Mukesh Ambani की ये दो कंपनियां छापती हैं सबसे ज्यादा पैसा, जानिए नई रिपोर्ट में क्या पता चला

1 . S&P Global Ratings की रिपोर्ट में क्या है?

S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है. कंपनी की क्रेटिट रेटिंग अब BBB+ से बढ़कर A- कर दी गई है. S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रिलायंस के वो बिजनेस जो सीधे ग्राहकों से जुड़े हैं वो बाकी बिजनेसेस के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं और कंपनी की कमाई में बेहतर योगदान दे रहे हैं.