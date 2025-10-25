Mukesh Ambani की फेसबुक के साथ बड़ी डील, जानें Mark Zuckerberg के साथ क्या धमाल करने जा रही रिलायंस?

3 . 855 करोड़ रुपये का निवेश

रिलायंस और फेसबुक इस कंपनी में कुल 855 करोड़ रुपये का प्रारंभिक निवेश करेंगे. जिनमें अधिकांश हिस्सा रिलायंस वहन करेगी, जबकि शेष 30 प्रतिशत फेसबुक देगी. REIL ने कहा कि इस कंपनी के गठन के लिए किसी सरकारी या नियामक मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ी. जिससे प्रक्रिया तेजी से पूरी हो गई.