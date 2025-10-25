Mukesh Ambani की फेसबुक के साथ बड़ी डील, जानें Mark Zuckerberg के साथ क्या धमाल करने जा रही रिलायंस?

Mukesh Ambani की फेसबुक के साथ बड़ी डील, जानें Mark Zuckerberg संग क्या धमाल करने जा रही रिलायंस?
डीएनए मनी
रईश खान | Oct 25, 2025, 06:08 PM IST
1.AI सेक्टर में धमाल मचाने की तैयारी
इस कंपनी का नाम रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड (REIL) गया है. जिसमें आरआईएल और मेटा लगभग 855 करोड़ रुपये का शुरुआती निवेश करेंगी. इस कंपनी का मुख्य कार्य एंटरप्राइज AI सर्विसेज का विकास, मार्केटिंग और वितरण (Distribution) का रहेगा.
2.Reliance की 70% की हिस्सेदारी
REIL में रिलायंस की 70 प्रतिशत की हिस्सेदारी होगी. जबकि 30 प्रतिशत का फेसबुक का मालिकाना हक होगा. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने शनिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि हमने 24 अक्टूबर 2025 को फेसबुक के साथ REIL यानी 'रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड' कंपनी का गठन किया है.
3.855 करोड़ रुपये का निवेश
रिलायंस और फेसबुक इस कंपनी में कुल 855 करोड़ रुपये का प्रारंभिक निवेश करेंगे. जिनमें अधिकांश हिस्सा रिलायंस वहन करेगी, जबकि शेष 30 प्रतिशत फेसबुक देगी. REIL ने कहा कि इस कंपनी के गठन के लिए किसी सरकारी या नियामक मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ी. जिससे प्रक्रिया तेजी से पूरी हो गई.
4.REIL में किसी प्रमोटर का लेददन नहीं
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा कि आरईआईएल को बनाने में किसी भी तरह के रिलेटेड पार्टी का कोई लेनदेन नहीं हुआ है. यानी इस कंपनी में रिलायंस के प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप या ग्रुप कंपनियों का कोई सीधा हित नहीं होगा.
5.क्या है REIL का काम?
Reliance और Meta का जॉइंट वेंचर एआई इंडस्ट्री में गेमचेंजर साबित हो सकता है. इस कंपनी का काम डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग और स्मार्ट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम शामिल होंगे.