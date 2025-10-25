Mukesh Ambani की फेसबुक के साथ बड़ी डील, जानें Mark Zuckerberg के साथ क्या धमाल करने जा रही रिलायंस?

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Mukesh Ambani की फेसबुक के साथ बड़ी डील, जानें Mark Zuckerberg संग क्या धमाल करने जा रही रिलायंस?

Bihar: 'दहेज में वोट देकर बस एक बार महागठबंधन की सरकार बना दो', सपा सांसद ने मतदाओं से की अजीब अपील

Satish Shah Role: 'मैं हूं ना' के प्रोफेसर से लेकर इंद्रवदन साराभाई तक, ये हैं सतीश शाह के 7 सबसे बेहतरीन किरदार

डॉक्टर ने बताया, इन 5 बीमारियों में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए Chia Seeds, हो सकता है नुकसान

इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई वुमेंस क्रिकेट प्लेयर्स से छेड़छाड़, वर्ल्ड कप मैच से पहले सामने आई शर्मनाक हरकत

Munna Bhai 3 को लेकर अरशद वारसी ने 19 साल बाद दिया अपडेट, क्या सच में फिर दिखेगी मुन्ना-सर्किट की जोड़ी?

Satish Shah Death: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सतीश शाह का निधन, 74 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Chhath Puja Photos: छठ पूजा पर नहीं जा पाए गांव? इन तस्वीरों से महसूस करें महापर्व का असली माहौल

IND vs AUS: रोहित शर्मा ने ठोका शतकों का अर्धशतक, सिडनी में कंगारू को 38 की उम्र में दिखाया जलवा

'मुस्लिम बंधुआ वोट बैंक…', महागठबंधन के CM और डिप्टी सीएम फेस को लेकर चिराग पासवान ने उठाए सवाल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar: 'दहेज में वोट देकर बस एक बार महागठबंधन की सरकार बना दो', सपा सांसद ने मतदाओं से की अजीब अपील

Bihar: 'दहेज में वोट देकर बस एक बार महागठबंधन की सरकार बना दो', सपा सांसद ने मतदाओं से की अजीब अपील

इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई वुमेंस क्रिकेट प्लेयर्स से छेड़छाड़, वर्ल्ड कप मैच से पहले सामने आई शर्मनाक हरकत

इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई वुमेंस क्रिकेट प्लेयर्स से छेड़छाड़, वर्ल्ड कप मैच से पहले सामने आई शर्मनाक हरकत

Munna Bhai 3 को लेकर अरशद वारसी ने 19 साल बाद दिया अपडेट, क्या सच में फिर दिखेगी मुन्ना-सर्किट की जोड़ी?

Munna Bhai 3 को लेकर अरशद वारसी ने 19 साल बाद दिया अपडेट, क्या सच में फिर दिखेगी मुन्ना-सर्किट की जोड़ी?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Mukesh Ambani की फेसबुक के साथ बड़ी डील, जानें Mark Zuckerberg संग क्या धमाल करने जा रही रिलायंस?

Mukesh Ambani की फेसबुक के साथ बड़ी डील, जानें Mark Zuckerberg संग क्या धमाल करने जा रही रिलायंस?

Satish Shah Role: 'मैं हूं ना' के प्रोफेसर से लेकर इंद्रवदन साराभाई तक, ये हैं सतीश शाह के 7 सबसे बेहतरीन किरदार

Satish Shah Role: 'मैं हूं ना' के प्रोफेसर से लेकर इंद्रवदन साराभाई तक, ये हैं सतीश शाह के 7 सबसे बेहतरीन किरदार

डॉक्टर ने बताया, इन 5 बीमारियों में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए Chia Seeds, हो सकता है नुकसान

डॉक्टर ने बताया, इन 5 बीमारियों में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए Chia Seeds, हो सकता है नुकसान

HomePhotos

डीएनए मनी

Mukesh Ambani की फेसबुक के साथ बड़ी डील, जानें Mark Zuckerberg के साथ क्या धमाल करने जा रही रिलायंस?

Mukesh Ambani: देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाने जा रही है. रिलायंस ने मार्क ज़ुकेरबर्ग की मेटा की स्वामित्व वाली सहायक यूनिट फेसबुक (Facebook) के साथ नई कंपनी बनाई है.

रईश खान | Oct 25, 2025, 06:08 PM IST

1.AI सेक्टर में धमाल मचाने की तैयारी

AI सेक्टर में धमाल मचाने की तैयारी
1

इस कंपनी का नाम रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड (REIL) गया है. जिसमें आरआईएल और मेटा लगभग 855 करोड़ रुपये का शुरुआती निवेश करेंगी. इस कंपनी का मुख्य कार्य एंटरप्राइज AI सर्विसेज का विकास, मार्केटिंग और वितरण (Distribution) का रहेगा.

Advertisement

2.Reliance की 70% की हिस्सेदारी

Reliance की 70% की हिस्सेदारी
2

REIL में रिलायंस की 70 प्रतिशत की हिस्सेदारी होगी. जबकि 30 प्रतिशत का फेसबुक का मालिकाना हक होगा. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने शनिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि हमने 24 अक्टूबर 2025 को फेसबुक के साथ REIL यानी 'रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड' कंपनी का गठन किया है.

3.855 करोड़ रुपये का निवेश

855 करोड़ रुपये का निवेश
3

रिलायंस और फेसबुक इस कंपनी में कुल 855 करोड़ रुपये का प्रारंभिक निवेश करेंगे. जिनमें अधिकांश हिस्सा रिलायंस वहन करेगी, जबकि शेष 30 प्रतिशत फेसबुक देगी. REIL ने कहा कि इस कंपनी के गठन के लिए किसी सरकारी या नियामक मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ी. जिससे प्रक्रिया तेजी से पूरी हो गई.

4.REIL में किसी प्रमोटर का लेददन नहीं

REIL में किसी प्रमोटर का लेददन नहीं
4

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा कि आरईआईएल को बनाने में किसी भी तरह के रिलेटेड पार्टी का कोई लेनदेन नहीं हुआ है. यानी इस कंपनी में रिलायंस के प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप या ग्रुप कंपनियों का कोई सीधा हित नहीं होगा.

TRENDING NOW

5.क्या है REIL का काम?

क्या है REIL का काम?
5

Reliance और Meta का जॉइंट वेंचर एआई इंडस्ट्री में गेमचेंजर साबित हो सकता है. इस कंपनी का काम डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग और स्मार्ट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम शामिल होंगे.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Mukesh Ambani की फेसबुक के साथ बड़ी डील, जानें Mark Zuckerberg संग क्या धमाल करने जा रही रिलायंस?
Mukesh Ambani की फेसबुक के साथ बड़ी डील, जानें Mark Zuckerberg संग क्या धमाल करने जा रही रिलायंस?
Satish Shah Role: 'मैं हूं ना' के प्रोफेसर से लेकर इंद्रवदन साराभाई तक, ये हैं सतीश शाह के 7 सबसे बेहतरीन किरदार
Satish Shah Role: 'मैं हूं ना' के प्रोफेसर से लेकर इंद्रवदन साराभाई तक, ये हैं सतीश शाह के 7 सबसे बेहतरीन किरदार
डॉक्टर ने बताया, इन 5 बीमारियों में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए Chia Seeds, हो सकता है नुकसान
डॉक्टर ने बताया, इन 5 बीमारियों में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए Chia Seeds, हो सकता है नुकसान
Chhath Puja Photos: छठ पूजा पर नहीं जा पाए गांव? इन तस्वीरों से महसूस करें महापर्व का असली माहौल
Chhath Puja Photos: छठ पूजा पर नहीं जा पाए गांव? इन तस्वीरों से महसूस करें महापर्व का असली माहौल
Chhath Puja 2025 Film: भोजपुरी की वो 5 फिल्में, जिसमें दिखी छठी मैया की महिमा.. भावुक कर देगा इनका क्लाइमैक्स
Chhath Puja 2025 Film: भोजपुरी की वो 5 फिल्में, जिसमें दिखी छठी मैया की महिमा.. भावुक कर देगा इनका क्लाइमैक्स
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE