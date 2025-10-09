FacebookTwitterYoutubeInstagram
डीएनए मनी

कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी अपने व्यापारिक साम्राज्य का विस्तार करने में जुटे हैं. इसी के तहत उनकी कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) ने एफसीजी ब्रांड वेलवेट का अधिग्रहण किया था. जिसको अब वे बढ़ाने में जुटे हैं.

रईश खान | Oct 09, 2025, 11:42 PM IST

1.1980 में सीके राजकुमार ने की स्थापना

1980 में सीके राजकुमार ने की स्थापना
1

आरसीपीएल ने वेलवेट ब्रांड के मालिक सीके राजकुमार परिवार से साझेदारी की है. सीके राजकुमार ने वेलवेट ब्रांड की स्थापना 1980 में की थी. उस समय उन्होंने पीवीसी पिलो पाउच पैकेजिंग का अविष्कार कर FMCG उद्योग में क्रांति ला दी थी.
 

2.एक समय देश का था सबसे मशहूर शैंपू ब्रांड

एक समय देश का था सबसे मशहूर शैंपू ब्रांड
2

वेलवेट ने शुरुआती दौर में वोल्टास के साथ मार्केटिंग डील की थी. बाद में पूरे भारत में विस्तार के लिए Godrej Group के साथ पार्टनरशिप की. एक समय था जब वेलवेट देश का सबसे मशहूर शैंपू ब्रांड था. अब मुकेश अंबानी इसका अधिग्रहण फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं.
 

3.इन प्रोडक्ट्स के साथ कर रहा वापसी

इन प्रोडक्ट्स के साथ कर रहा वापसी
3

वेलवेट  साबुन, शैंपू, कंडीशनर, शॉवर जेल, बॉडी लोशन और टैल्कम पाउडर समेत कई नए प्रोडक्ट्स से वापसी कर रहा है. जबकि इसका पारंपरिक फॉर्मूलेशन बरकरार रहेगा.
 

4.त्वचा पर बनाए रखते हैं नमी

त्वचा पर बनाए रखते हैं नमी
4

इन उत्पादों की एक प्रमुख विशेषता Aqualoc Technology है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह लंबे समय तक नमी बनाए रखती है, जिससे त्वचा और बाल मुलायम और हाइड्रेटेड रहते हैं.
 

5.Krithi Shetty को बनाया ब्रांड एंबेसडर

Krithi Shetty को बनाया ब्रांड एंबेसडर
5

आरसीपीएल ने उभरती हुई आइकन और फेमस एक्ट्रेस कृति शेट्टी (Krithi Shetty ) को वेलवेट ब्रांड एंबेसडर बनाया है. कृति शेट्टी इन दिनों फिल्म 'जिनी' के गाने 'अब्दी अब्दी' में अपने बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से फैंस दिलों पर छाई हुई हैं.
 

6.आरसीपीएल निदेशक ने क्या कहा

आरसीपीएल निदेशक ने क्या कहा
6

RCPL के निदेशक टी कृष्णकुमार ने कहा, "हमें बेहद खुशी और गर्व है कि हम तमिलनाडु के प्रसिद्ध पर्सनल केयर ब्रांड वेलवेट को फिर से पेश कर रहे हैं. यह कोई साधारण पर्सनल केयर ब्रांड नहीं है, बल्कि तमिलनाडु के मूल्यों का सच्चा प्रतिबिंब है. जिसको दशकों उपभोक्ताओं का प्यार मिला.

