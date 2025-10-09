कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर
IND-W vs SA-W Highlights: नहीं काम आई ऋचा घोष की ताबड़तोड़ पारी, साउथ अफ्रीका ने भारत की विजयरथ पर लगाई लगाम
बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी
IND vs WI Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंड समेत पूरी डिटेल्स
कानपुर के बाद अब अयोध्या में धमाका, मकान हुआ धराशायी, 5 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी
Varinder Ghuman dies: मशहूर बॉडी-बिल्डर घुमन की हार्ट अटैक से मौत, सलमान खान के साथ इस फिल्म में किया था काम
2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा
Viral Video: भोजपुरी गाने पर विदेशी महिला ने खेला Squid Game, इंटरनेट पर मचाया तहलका
विशाखापत्तनम में दिखा स्मृति मंधाना का जलवा, ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क को पीछे छोड़ बनाया ये रिकॉर्ड ...
कट्टर मुस्लिम देश की बदल दी रीत, कौन हैं दुबई की मरियम मोहम्मद, जिसकी ब्यूटी के दीवाने हो रहे लोग
डीएनए मनी
रईश खान | Oct 09, 2025, 11:42 PM IST
1.1980 में सीके राजकुमार ने की स्थापना
आरसीपीएल ने वेलवेट ब्रांड के मालिक सीके राजकुमार परिवार से साझेदारी की है. सीके राजकुमार ने वेलवेट ब्रांड की स्थापना 1980 में की थी. उस समय उन्होंने पीवीसी पिलो पाउच पैकेजिंग का अविष्कार कर FMCG उद्योग में क्रांति ला दी थी.
2.एक समय देश का था सबसे मशहूर शैंपू ब्रांड
वेलवेट ने शुरुआती दौर में वोल्टास के साथ मार्केटिंग डील की थी. बाद में पूरे भारत में विस्तार के लिए Godrej Group के साथ पार्टनरशिप की. एक समय था जब वेलवेट देश का सबसे मशहूर शैंपू ब्रांड था. अब मुकेश अंबानी इसका अधिग्रहण फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं.
3.इन प्रोडक्ट्स के साथ कर रहा वापसी
वेलवेट साबुन, शैंपू, कंडीशनर, शॉवर जेल, बॉडी लोशन और टैल्कम पाउडर समेत कई नए प्रोडक्ट्स से वापसी कर रहा है. जबकि इसका पारंपरिक फॉर्मूलेशन बरकरार रहेगा.
4.त्वचा पर बनाए रखते हैं नमी
इन उत्पादों की एक प्रमुख विशेषता Aqualoc Technology है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह लंबे समय तक नमी बनाए रखती है, जिससे त्वचा और बाल मुलायम और हाइड्रेटेड रहते हैं.
5.Krithi Shetty को बनाया ब्रांड एंबेसडर
आरसीपीएल ने उभरती हुई आइकन और फेमस एक्ट्रेस कृति शेट्टी (Krithi Shetty ) को वेलवेट ब्रांड एंबेसडर बनाया है. कृति शेट्टी इन दिनों फिल्म 'जिनी' के गाने 'अब्दी अब्दी' में अपने बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से फैंस दिलों पर छाई हुई हैं.
6.आरसीपीएल निदेशक ने क्या कहा
RCPL के निदेशक टी कृष्णकुमार ने कहा, "हमें बेहद खुशी और गर्व है कि हम तमिलनाडु के प्रसिद्ध पर्सनल केयर ब्रांड वेलवेट को फिर से पेश कर रहे हैं. यह कोई साधारण पर्सनल केयर ब्रांड नहीं है, बल्कि तमिलनाडु के मूल्यों का सच्चा प्रतिबिंब है. जिसको दशकों उपभोक्ताओं का प्यार मिला.