कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर

एक समय देश का था सबसे मशहूर शैंपू ब्रांड

वेलवेट ने शुरुआती दौर में वोल्टास के साथ मार्केटिंग डील की थी. बाद में पूरे भारत में विस्तार के लिए Godrej Group के साथ पार्टनरशिप की. एक समय था जब वेलवेट देश का सबसे मशहूर शैंपू ब्रांड था. अब मुकेश अंबानी इसका अधिग्रहण फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं.

