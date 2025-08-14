ITR Filing on Jio: मुकेश अंबानी का एक और तगड़ा मास्टरस्ट्रोक, Jio ऐप पर केवल 24 रुपये में फाइल कर सकते हैं ITR

5 . What Experts Say

5

एक्सपर्ट्स का मानना है कि महज़ 24 रुपये में ITR फाइलिंग की सुविधा देकर जियो एक और मार्केट में अपनी धाक जमाना चाह रहा है. आपको बता दें कि जियो ने सबसे पहले टेलिकॉम सेक्टर को प्रभावित किया था. जियो ने अपने शुरुआती सालों में फ्री टेलीकॉम सर्विसेस दीं, इसका नतीजा ये हुआ कि दूसरे टेलिकॉम ऑपरेटर्स के लिए मार्केट में बने रहना एक बड़ी चुनौती बन गई थी. सीए निशित अग्रवाल ने लिंक्डइन पर लिखा कि आपके एक ओके करते ही जियो को पता होगा कि आप कमाते कितना हैं, आप पर कितना लोन है, आपके इनवेस्टमेंट्स कहां-कहां हैं और आपको टैक्स डिडक्शन कहां-कहां मिलता है. शुरुआत में सस्ती ITR फाइलिंग की सुविधा देने के बाद जियो आपको टारगेटेड ऐड्स देकर आपको लोन, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स बेच सकता है.