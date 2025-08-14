ITR Filing on Jio: मुकेश अंबानी का एक और तगड़ा मास्टरस्ट्रोक, Jio ऐप पर केवल 24 रुपये में फाइल कर सकते हैं ITR
ड्राफ्ट लिस्ट में छूट गए 65 लाख लोगों के नाम कारण सहित अपनी वेबसाइट पर डाले, SC का चुनाव आयोग को आदेश
Independence Day: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से किस PM ने दिया सबसे लंबा और छोटा भाषण? यहां देखें लिस्ट
जीवनभर बढ़ता रहता है इंसानी शरीर का यह अंग, कभी 'रिटायर' नहीं होता यह हिस्सा!
लावारिस कुत्ते समस्या हैं तो समाधान क्या है, जानिए विदेशों में क्या हैं प्रावधान
UP विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना पड़ा भारी, सपा विधायक पूजा पाल को अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाला
जब गुरु बना गुनहगार, BHU के पूर्व HOD के खूनी खेल का पर्दाफाश, रची थी अपने ही साथी के कत्ल की साजिश
Blood Pressure Remedy: हर दिन 5 मिनट करें ये काम, ब्लड प्रेशर हो जाएगा कंट्रोल, शोध में खुलासा
नाक में बार-बार डालते हैं उंगली डालने की है आदत तो इस ब्रेन डिजीज का खतरा बढ़ जाएगा
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से 36 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
डीएनए मनी
Kusum Lata | Aug 14, 2025, 07:05 PM IST
1.File ITR in 24 Rupee
Jio ने ITR फाइलिंग की सुविधा शुरू की है. ये सुविधा आपको माय जियो और जियो फाइनेंस ऐप पर मिल जाएगी. जियो ने टैक्स प्लानर और टैक्स फाITइलिंग सुविधा शुरू की है. टैक्स प्लानर की मदद से आप अपनी टैक्स की देनदारी का पता लगा सकते हैं. वहीं, टैक्स फाइलिंग की मदद से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इनकम टैक्स रिटर्न केवल 24 रुपये में फाइल किया जा सकता है.
2.How to file ITR using Jio App
जियो ऐप में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड और एक्सपर्ट असिस्टेंस मिलेगा. इसकी मदद से आपनी डिटेल्स भरकर और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आसानी से TRR File कर सकते हैं. .ये ऐप आपको अपना टैक्स रिजीम चुनने में भी मदद करेगा. पहली बार खुद से ITR भरने वालों के लिए ये ऐप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.
3.Facilities in Jio ITR Filing
ITR फाइल करने के बाद आप अपना रिटर्न स्टेस चेक कर सकते हैं. अपना रिफंड ट्रैक कर सकते हैं. इसके साथ ही ये ऐप आपको आपके टैक्स से जुड़े अलर्ट्स भी भेजेगा. इस ऐप का मकसद टैक्स फाइलिंग को आसान बनाना है.
4.ITR Filing Charges
आम तौर पर जब आप CA से अपना ITR फाइल करवाते हैं तो आपको कम से कम 500 से 1000 रुपये चुकाने होते हैं. ये सिम्पल ITR के लिए है. जैसे-जैसे आपका टैक्सेशन पेचीदा होने लगता है, वैसे-वैसे सीए की फीस भी बढ़ती जाती है.
5.What Experts Say
एक्सपर्ट्स का मानना है कि महज़ 24 रुपये में ITR फाइलिंग की सुविधा देकर जियो एक और मार्केट में अपनी धाक जमाना चाह रहा है. आपको बता दें कि जियो ने सबसे पहले टेलिकॉम सेक्टर को प्रभावित किया था. जियो ने अपने शुरुआती सालों में फ्री टेलीकॉम सर्विसेस दीं, इसका नतीजा ये हुआ कि दूसरे टेलिकॉम ऑपरेटर्स के लिए मार्केट में बने रहना एक बड़ी चुनौती बन गई थी. सीए निशित अग्रवाल ने लिंक्डइन पर लिखा कि आपके एक ओके करते ही जियो को पता होगा कि आप कमाते कितना हैं, आप पर कितना लोन है, आपके इनवेस्टमेंट्स कहां-कहां हैं और आपको टैक्स डिडक्शन कहां-कहां मिलता है. शुरुआत में सस्ती ITR फाइलिंग की सुविधा देने के बाद जियो आपको टारगेटेड ऐड्स देकर आपको लोन, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स बेच सकता है.
6.What to keep in Mind While Filing ITR using Jio
निशित अग्रवाल ने लिखा कि ITR फाइल करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए. जैसे- आप अपना कौन सा डेटा दे रहे हैं? बदले में आपको क्या मिलेगा और आगे क्या होगा, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? उन्होंने लिखा कि जियो की ये सुविधा उन लोगों के लिए अच्छी है जिनकी कमाई का मुख्य जरिया सैलरी है और जिन्हें सिम्पल रिटर्न्स मिलते हैं. वहीं, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको क्वालिफाइड सीए की मदद से ही अपना आईटीआर भरवाना चाहिए.