ITR Filing on Jio: मुकेश अंबानी का एक और तगड़ा मास्टरस्ट्रोक, Jio ऐप पर केवल 24 रुपये में फाइल कर सकते हैं ITR

Independence Day: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से किस PM ने दिया सबसे लंबा और छोटा भाषण? यहां देखें लिस्ट

ITR Filing on Jio: मुकेश अंबानी का एक और तगड़ा मास्टरस्ट्रोक, Jio ऐप पर केवल 24 रुपये में फाइल कर सकते हैं ITR

ITR Filing की लास्ट डेट को अब केवल एक महीना बाकी है. अगर आपने अभी तक ITR नहीं भरा है तो जल्दी से ये काम कर लें. जियो ऐप ने ITR Filing की सुविधा शुरू की है. इस ऐप की मदद से आप केवल 24 रुपये में ITR फाइल करवा सकते हैं. बता दें कि CA से ITR फाइल करवाने पर कम से कम 500 रुपये चुकाने पड़ते हैं.

Kusum Lata | Aug 14, 2025, 07:05 PM IST

1.File ITR in 24 Rupee

File ITR in 24 Rupee
1

Jio ने ITR फाइलिंग की सुविधा शुरू की है. ये सुविधा आपको माय जियो और जियो फाइनेंस ऐप पर मिल जाएगी. जियो ने टैक्स प्लानर और टैक्स फाITइलिंग सुविधा शुरू की है. टैक्स प्लानर की मदद से आप अपनी टैक्स की देनदारी का पता लगा सकते हैं. वहीं, टैक्स फाइलिंग की मदद से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इनकम टैक्स रिटर्न केवल 24 रुपये में फाइल किया जा सकता है.

2.How to file ITR using Jio App

How to file ITR using Jio App
2

जियो ऐप में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड और एक्सपर्ट असिस्टेंस मिलेगा. इसकी मदद से आपनी डिटेल्स भरकर और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आसानी से TRR File कर सकते हैं. .ये ऐप आपको अपना टैक्स रिजीम चुनने में भी मदद करेगा. पहली बार खुद से ITR भरने वालों के लिए ये ऐप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

3.Facilities in Jio ITR Filing

Facilities in Jio ITR Filing
3

ITR फाइल करने के बाद आप अपना रिटर्न स्टेस चेक कर सकते हैं. अपना रिफंड ट्रैक कर सकते हैं. इसके साथ ही ये ऐप आपको आपके टैक्स से जुड़े अलर्ट्स भी भेजेगा. इस ऐप का मकसद टैक्स फाइलिंग को आसान बनाना है.

4.ITR Filing Charges

ITR Filing Charges
4

आम तौर पर जब आप CA से अपना ITR फाइल करवाते हैं तो आपको कम से कम 500 से 1000 रुपये चुकाने होते हैं. ये सिम्पल ITR के लिए है. जैसे-जैसे आपका टैक्सेशन पेचीदा होने लगता है, वैसे-वैसे सीए की फीस भी बढ़ती जाती है.

5.What Experts Say

What Experts Say
5

एक्सपर्ट्स का मानना है कि महज़ 24 रुपये में ITR फाइलिंग की सुविधा देकर जियो एक और मार्केट में अपनी धाक जमाना चाह रहा है. आपको बता दें कि जियो ने सबसे पहले टेलिकॉम सेक्टर को प्रभावित किया था. जियो ने अपने शुरुआती सालों में फ्री टेलीकॉम सर्विसेस दीं, इसका नतीजा ये हुआ कि दूसरे टेलिकॉम ऑपरेटर्स के लिए मार्केट में बने रहना एक बड़ी चुनौती बन गई थी. सीए निशित अग्रवाल ने लिंक्डइन पर लिखा कि आपके एक ओके करते ही जियो को पता होगा कि आप कमाते कितना हैं, आप पर कितना लोन है, आपके इनवेस्टमेंट्स कहां-कहां हैं और आपको टैक्स डिडक्शन कहां-कहां मिलता है. शुरुआत में सस्ती ITR फाइलिंग की सुविधा देने के बाद जियो आपको टारगेटेड ऐड्स देकर आपको लोन, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स बेच सकता है.

6.What to keep in Mind While Filing ITR using Jio

What to keep in Mind While Filing ITR using Jio
6

निशित अग्रवाल ने लिखा कि ITR फाइल करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए. जैसे- आप अपना कौन सा डेटा दे रहे हैं? बदले में आपको क्या मिलेगा और आगे क्या होगा, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? उन्होंने लिखा कि जियो की ये सुविधा उन लोगों के लिए अच्छी है जिनकी कमाई का मुख्य जरिया सैलरी है और जिन्हें सिम्पल रिटर्न्स मिलते हैं. वहीं, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको क्वालिफाइड सीए की मदद से ही अपना आईटीआर भरवाना चाहिए.

