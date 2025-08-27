ट्रंप के टैरिफ से मुकेश अंबानी को तगड़ा झटका, एक दिन में 179027773908 रुपये कम हो गई नेटवर्थ, टॉप 20 से बाहर हुए गौतम अडानी

5 . क्यों आई अंबानी और अडानी की संपत्ति में इतनी गिरावट?

ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ से 26 अगस्त तक की राहत थी. 26 अगस्त तक भी जब टैरिफ पर फैसला ट्रंप ने वापस नहीं लिया तो भारतीय शेयर बाज़ार में मंगलवार को तगड़ी बिकवाली हुई. इस बिकवाली के चलते 26 अगस्त को शेयर मार्केट लाल निशान पर बंद हुआ. रिलायंस और अडानी ग्रुप के शेयर्स में भी भारी बिकवाली दर्ज की गई. इसी के चलते मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई.