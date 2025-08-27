ट्रंप के टैरिफ से मुकेश अंबानी को तगड़ा झटका, एक दिन में 179027773908 रुपये कम हो गई नेटवर्थ, टॉप 20 से बाहर हुए गौतम अडानी

Rahu Gochar Effects: राहु की चाल से बदल जाएंगे इन राशि वालों के दिन, गुरु के नक्षत्र से मिलेगा लाभ और सफलता
Kusum Lata | Aug 27, 2025, 02:24 PM IST
1.Donald Trump का टैरिफ हुआ लागू
डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने की सज़ा के तौर पर भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था. ये टैरिफ आज यानी 27 अगस्त से लागू हो गया है. अब भारत पर अमेरिका की तरफ से कुल 50 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया है. इस टैरिफ के लागू होने से पहले ही भारतीय अरबपतियों की नेटवर्थ में भारी गिरावट दर्ज की गई.
2.कई अरबपतियों की नेटवर्थ में गिरावट
ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स में भारतीय बिलियनेयर्स की संपत्ति में भारी गिरावट दर्ज की गई. शापूर मिस्त्री, सावित्री जिंदल, शिव नादर, सुनील मित्तल जैसे उद्योगपतियों की संपत्ति में कई सौ करोड़ की गिरावट दर्ज की गई. लेकिन सबसे बड़ी गिरावट मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की संपत्ति में दर्ज की गई. गौतम अडानी तो टॉप 20 अरबपतियों की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं.
3.कितनी गिरी Mukesh Ambani की संपत्ति
Bloomberg Billionnaire Index में मुकेश अंबानी 18वें नंबर पर हैं. उनकी नेटवर्थ 99 बिलियन डॉलर यानी 8.6 लाख करोड़ रुपये है. उनकी नेटवर्थ में 2.04 बिलियन डॉलर यानी करीब 1,79,02,77,73,908 (17 हजार 900 करोड़ रुपये) की गिरावट दर्ज की गई.
4.Gautam Adani टॉप 20 से बाहर हुए
भारत के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स में टॉप 20 से बाहर हो गए हैं. इस इंडेक्स में वह 21वें स्थान पर आ गए हैं. उनकी नेटवर्थ 77.6 बिलियन डॉलर यानी करीब 6.8 लाख करोड़ रुपये है. उनकी नेटवर्थ में 1.8 बिलियन डॉलर यानी करीब 15 हजार करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई.
5.क्यों आई अंबानी और अडानी की संपत्ति में इतनी गिरावट?
ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ से 26 अगस्त तक की राहत थी. 26 अगस्त तक भी जब टैरिफ पर फैसला ट्रंप ने वापस नहीं लिया तो भारतीय शेयर बाज़ार में मंगलवार को तगड़ी बिकवाली हुई. इस बिकवाली के चलते 26 अगस्त को शेयर मार्केट लाल निशान पर बंद हुआ. रिलायंस और अडानी ग्रुप के शेयर्स में भी भारी बिकवाली दर्ज की गई. इसी के चलते मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई.