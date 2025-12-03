FacebookTwitterYoutubeInstagram
गोरखपुर में SIR को लेकर CM योगी की मेयर और विधायक के साथ बैठक | फ्लाइट्स की देरी पर इंडिगो का बयान- स्थिति सामान्य करने के लिए काम कर रहे, यात्री एयरपोर्ट जाने से पहले स्टेटस जान लें, उन्हें हुई परेशानी के लिए खेद | दिल्ली पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, कहा- यात्रा का सियासी मतलब नहीं, निजी काम से आया हूं

क्या ऑन-ड्यूटी ट्रेन मैनेजर Vlog बना सकते हैं? जानें Indian Railways ने क्या दिया जवाब

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा ऑपरेशन, एनकाउंटर में मारे गए 12 नक्सली, 3 जवान शहीद

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू का शेड्यूल जारी, यहां चेक करें डिटेल्स

दिल्ली का सबसे लक्ज़री कमरा, जहां ठहरेंगे व्लादिमीर पुतिन, एक रात का किराया जानकर दंग रह जाएंगे आप

IPS दूल्हा, IAS दुल्हन और 6 KM लंबा वेडिंग वेन्यू... चर्चा में इस अफसर जोड़े की शादी, Photos

भारत में Virat Kohli के हैं 146 करोड़ रुपये के आलीशान घर, किसी महल से कम नहीं है गुरुग्राम वाला बंगला

बिजनेस

दिल्ली का सबसे लक्ज़री कमरा, जहां ठहरेंगे व्लादिमीर पुतिन, एक रात का किराया जानकर दंग रह जाएंगे आप

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं. इस हाई-प्रोफाइल यात्रा पर दुनिया की निगाहें हैं. पुतिन की सुरक्षा टीम पहले ही दिल्ली पहुंच चुकी है और उनके ठहरने की जगह ITC मौर्या के उस शानदार सुइट को फाइनल माना जा रहा है, जिसे चाणक्‍य सुइट कहा जाता है. 

राजा राम | Dec 03, 2025, 06:53 PM IST

1.कई मुद्दों पर भारत और रूस के बीच चर्चा

कई मुद्दों पर भारत और रूस के बीच चर्चा
1

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यह भारत यात्रा कई राजनीतिक और रणनीतिक समझौतों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है. दो दिनों के इस दौरे में कई मुद्दों पर भारत और रूस के बीच चर्चा होने की उम्मीद है. 
 

2.विशेष सुरक्षा टीम दिल्ली में मौजूद

विशेष सुरक्षा टीम दिल्ली में मौजूद
2

पुतिन के आने से पहले उनकी विशेष सुरक्षा टीम दिल्ली में मौजूद है और उन सभी स्थानों का निरीक्षण कर रही है, जहां राष्ट्रपति कार्यक्रम के दौरान जाएंगे. इसी बीच उनके ठहरने को लेकर भी दिलचस्प जानकारी सामने आई है. 

3.ग्लोबल नेताओं की पहली पसंद

ग्लोबल नेताओं की पहली पसंद
3

खबर है कि पुतिन राजधानी के लक्जरी होटल ITC मौर्या में मौजूद प्रेसीडेंशियल सुइट,‘चाणक्य सुइट’ में रुकेंगे. यह वही सुइट है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और बराक ओबामा भी अपने भारत दौरे के दौरान ठहर चुके हैं. पिछले 40 सालों से यह होटल ग्लोबल नेताओं की पहली पसंद बना हुआ है. 
 

4.शाही डिजाइन और शानदार सुविधाओं के लिए मशहूर

शाही डिजाइन और शानदार सुविधाओं के लिए मशहूर
4

चाणक्य सुइट 2007 में तैयार किया गया था और इसका नाम महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य के सम्मान में रखा गया है. करीब 4,600 वर्ग फुट में फैला यह सुइट अपनी शाही डिजाइन, कलाकृतियों, विशाल कमरों और शानदार सुविधाओं के लिए मशहूर है. 
 

5.कई प्रीमियम सुविधाएं मौजूद

कई प्रीमियम सुविधाएं मौजूद
5

सुइट में मास्टर बेडरूम, प्राइवेट जिम, सौना, स्टीम रूम, 12-सीटर डाइनिंग एरिया, स्टडी रूम और अलग गेस्ट रूम जैसी कई प्रीमियम सुविधाएं मौजूद हैं. इसके गलियारों में अजीज और तैयब मेहता जैसे कलाकारों की कीमती कलाकृतियां भी लगाई गई हैं. 
 

6.एक रात की कीमत 8 से 10 लाख रुपये तक

एक रात की कीमत 8 से 10 लाख रुपये तक
6

चाणक्य सुइट की शान केवल इसके इंटीरियर तक सीमित नहीं है. यहां ठहरने वालों के लिए एक खास सुविधा यह भी है कि वे दुनिया के किसी भी व्यंजन की डिमांड कर सकते हैं, चाहे उसमें कितनी भी दुर्लभ सामग्री क्यों न लगे. इस शानदार सुइट का किराया भी उतना ही हैरतअंगेज़ है.एक रात की कीमत 8 से 10 लाख रुपये तक जाती है. पुतिन के यहां रुकने की संभावना ने एक बार फिर ITC मौर्या के इस सुइट को चर्चा में ला दिया है. 

Advertisement
