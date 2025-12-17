ये है दुनिया की सबसे महंगी घड़ी, चमक ऐसी कि अनंत अंबानी और मेसी की 10 करोड़ की घड़ी भी लगेगी फीकी!

बिजनेस
रईश खान | Dec 17, 2025, 08:58 PM IST
1.अनंत अंबानी ने लियोनेल मेसी को दो इतनी महंगी घड़ी
अनंत अंबानी ने लियोनेल मेसी को रिचर्ड मिल RM 003-V2 GMT टर्बिलन एशियन घड़ी गिफ्ट की. यह वॉच दुनिया की सबसे महंगी घड़ियों में शामिल है. इसकी कीमत में दो रॉल्स रॉयस कारें खरीद सकते हैं.
2.दुनिया की सबसे महंगी कौन सी घड़ी है?
लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी घड़ी कौन सी है? उसकी कीमत कितनी है? रिपोर्ट की मानें तो इस घड़ी में की कीतम में दुबई जैसे महंगे शहर में शानदार बंगला खरीदा जा सकता है.
3.ग्रैफ डायमंड्स हेलुसिनेशन (Graff Diamonds Hallucination)
ग्रैफ डायमंड्स हेलुसिनेशन (Graff Diamonds Hallucination Watch) दुनिया की सबसे महंगी घड़ी है. इसकी कीमत 55 मिलियन डॉलर यानी लगभग 478 करोड़ रुपये है. इस घड़ी में दुर्लभ और रंगीन हीरे (Diamonds) जड़े हुए हैं. इस घड़ी को 2025 में दुनिया की सबसे महंगी घड़ी का खिताब मिला था.
4.40 साल में बनकर हुई तैयार
ग्रैफ डायमंड्स हेलुसिनेशन घड़ी को 1109 कैरेट के डायमंड से बनाया गया था. इसे बनाने में 40 साल का समय लगा था. इसमें दुनिया का सबसे महंगा हीरा जड़ा गया है. इसे दुनिया के सबसे बड़े स्क्वायर ग्राफ़ डायमंड के रूप में जाना जाता है.
5.ये है दूसरी सबसे महंगी घड़ी
ग्रैफ डायमंड्स द फेसिनेशन (Graff Diamonds The Fascination) दुनिया की दूसरी सबसे महंगी वॉच है. इसकी कीमत 335 करोड़ रुपये बताई जाती है. इस घड़ी में 152.96 कैरेट के सफेद हीरे लगे हैं. वहीं, तीसरी सबसे महंगी घड़ी फिलिप ग्रैंडमास्टर चाइम (Patek Philippe Grandmaster Chime) है. जिसकी कीमत लगभग 258 करोड़ है.