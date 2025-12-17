ये है दुनिया की सबसे महंगी घड़ी, चमक ऐसी कि अनंत अंबानी और मेसी की 10 करोड़ की घड़ी भी लगेगी फीकी!

5 . ये है दूसरी सबसे महंगी घड़ी

ग्रैफ डायमंड्स द फेसिनेशन (Graff Diamonds The Fascination) दुनिया की दूसरी सबसे महंगी वॉच है. इसकी कीमत 335 करोड़ रुपये बताई जाती है. इस घड़ी में 152.96 कैरेट के सफेद हीरे लगे हैं. वहीं, तीसरी सबसे महंगी घड़ी फिलिप ग्रैंडमास्टर चाइम (Patek Philippe Grandmaster Chime) है. जिसकी कीमत लगभग 258 करोड़ है.