Money Saving Tips: खेल-खेल में बचपन से ही डालें ये 5 आदतें, बच्चे बन जाएंगे फाइनेंशियली स्मार्ट
2 करोड़ की नौकरी पर मारी लात, फिर शुरू किया 1,000,00 लाख रुपये में बिजनेस; अब 264 करोड़ रुपये है टर्नओवर
How To Clean Tea Strainer: चाय की छन्नी साफ करने का ये है बेस्ट तरीका, नहीं पड़ेगा घिसना-रगड़ना
Vitamin E For Skin: स्किन पर विटामिन E लगाने का क्या है सही तरीका? जानें क्या हैं इसके फायदे
Rashifal 10 September 2025: कर्क और कन्या वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Vice President Of India: कौन हैं CP राधाकृष्णन? सांसद से उपराष्ट्रपति तक कैसा रहा राजनीतिक सफर
ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें किस स्थान पर हैं रोहित शर्मा
Vice President Salary: भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन की कितनी होगी सैलरी? गाड़ी-बंगला के अलावा क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं
Asia Cup 2025 की प्राइज मनी से 8 गुना ज्यादा महंगी है Hardik Pandya की घड़ी, ये दिग्गज भी इस वॉच का शौकीन
Pitru Paksha 2025: डिजिटल दौर में ऑनलाइन श्राद्ध-पिंडदान का बढ़ा चलन! इससे मिलेगी पितरों को शांति? जानें ज्योतिषियों की राय
डीएनए मनी
रईश खान | Sep 09, 2025, 10:32 PM IST
1.पैसे की वेल्यू समझाएं
बच्चे अक्सर खिलौने या किसी चीज लेने की जिद करते हैं. उस समय उनको समझाएं कि यह खरीदने पर पैसे का कितना नुकसान होगा. इस खिलौने की जगह अगर वो ऐसी चीज ले, जो उसके भविष्य आगे काम आएगी तो वह इस बात को जरूर समझेंगे.
2.बचत की आदत डालें
बच्चों को गुल्लक देना पैसे की बचत के लिए सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है. बच्चों को एक गुल्लक लाकर दें और उसको बताएं कि जब भी उसको पैसे मिलें तो थोड़े-थोड़े इसमें जमा करें. जब उसका बर्थडे आएगा तब तक पहुत पैसा जमा हो चुका होगा और उससे वो कुछ भी खरीद सकेगा.
3.पॉकेट मनी
बच्चों को नियमित रूप से पॉकेट मनी दें और इस पैसे को सही जगह उपयोग करनी की जिम्मेदारी दें. शाम को उस पैसे के बारे में पूछें कि उसने वो कहां खर्च किया.
4.खरीदारी में शामिल करें
बाजार से जब भी कुछ सामान खरीदने जाएं तो बच्चों को जरूर शामिल करें. उनको बताएं कि ये चीज कितने रूपये की आई है. उनको कीमतों की तुलना करना और बजट बनाने की प्रक्रिया सिखाएं.
5.खेल-खेल में समझाएं
बच्चों को पैसे की अहमियत समझाने के लिए खेलों का उपयोग करें. जैसे कि "प्ले मनी" का उपयोग करके खरीदारी का अभ्यास करना. बच्चों को वास्तविक जीवन के उदाहरण देकर समझाएं कि पैसे की वेल्यू कैसे महत्वपूर्ण है. जैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पैसे कितना जरूरी होता है.
(Disclaimer: यह आर्टिकल सामान्य जानकारियों और मान्यताओं पर आधारित है. डीएन.हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)