Money Saving Tips: खेल-खेल में बचपन से ही डालें ये 5 आदतें, बच्चे बन जाएंगे फाइनेंशियली स्मार्ट

5 . खेल-खेल में समझाएं

बच्चों को पैसे की अहमियत समझाने के लिए खेलों का उपयोग करें. जैसे कि "प्ले मनी" का उपयोग करके खरीदारी का अभ्यास करना. बच्चों को वास्तविक जीवन के उदाहरण देकर समझाएं कि पैसे की वेल्यू कैसे महत्वपूर्ण है. जैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पैसे कितना जरूरी होता है.

(Disclaimer: यह आर्टिकल सामान्य जानकारियों और मान्यताओं पर आधारित है. डीएन.हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)