1 . How much SIP is good for Over 1 crore Corpus

1

अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ की राशि जुटाना चाहते हैं आपको अभी से SIP शुरू करनी होगी. SIP यानी सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड निवेश का एक तरीका है. SIP में औसत 8 से 12 प्रतिशत तक का रिटर्न मिलता है. मान लीजिए कि आपको 10 प्रतिशत का रिटर्न मिलेगा. ऐसे में अगर आप महीने के 10 हजार रुपये SIP में लगाते हैं तो आप रिटायरमेंट तक 1 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड कर लेंगे. (फोटो- कैन्वा)