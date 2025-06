1 . Is it possible to make 1 crore from ₹3000 investment

1

बिल्कुल संभव है. Mutual Funds SIP की मदद से महीने के ₹3000 इनवेस्ट करके आप 1 करोड़ की वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको सब्र रखना होगा और अपने इनवेस्टमेंट को लेकर कंसिस्टेंट रहना होगा. (फोटो- कैन्वा)