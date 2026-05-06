100 का शेयर हुआ 200 के पार! 5 महीने में ही निवेशकों की कर दी चांदी, क्या अभी और भागेगा या गिरेगा?

बिजनेस
Gaurav Barar | May 06, 2026, 10:19 AM IST
1.मीशो ने कर दी निवेशकों की चांदी
भारतीय शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से ई-कॉमर्स दिग्गज मीशो (Meesho) के शेयरों ने निवेशकों के बीच हलचल पैदा कर दी है. जिन निवेशकों ने इसके आईपीओ में भरोसा जताया था, आज उनकी चांदी हो गई है. महज एक महीने के अंतराल में इस स्टॉक ने 48 फीसदी का दमदार रिटर्न दिया है, और इसकी रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है.
2.IPO प्राइस से 100% की रिकवरी
मंगलवार (5 मई 2026) के कारोबारी सत्र में मीशो के शेयरों में 2.58 फीसदी की तेजी देखी गई, जिसके बाद शेयर का भाव 222.80 रुपये के स्तर पर पहुंच गया. दिलचस्प बात यह है कि कंपनी का आईपीओ प्राइस 111 रुपये था. इस लिहाज से देखें तो शेयर अपनी लिस्टिंग प्राइस से 100.72 प्रतिशत ऊपर चढ़ चुका है, यानी महज 5 महीनों में निवेशकों का पैसा दोगुना हो गया है. बता दें कि कंपनी ने 10 दिसंबर को शेयर बाजार में अपनी पारी की शुरुआत की थी.
3.तेजी के पीछे क्या है ब्रोकरेज की राय?
मीशो की इस उड़ान के पीछे इक्विरस सिक्योरिटीज की हालिया रिपोर्ट को एक मुख्य कारण माना जा रहा है. ब्रोकरेज फर्म ने इस शेयर पर लॉन्ग रेटिंग देते हुए 190 रुपये का टारगेट प्राइस दिया था, जिसे शेयर ने पार कर लिया है. रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में मीशो का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 4.9 प्रतिशत रहा है.
4.शुरुआती विज्ञापन राजस्व में हुई बढ़ोतरी
इसकी वजह लॉजिस्टिक्स मार्कअप और शुरुआती विज्ञापन राजस्व में हुई बढ़ोतरी है. कंपनी का बिजनेस मॉडल अब विज्ञापन, लॉजिस्टिक्स और फिनटेक के क्षेत्र में विस्तार कर रहा है, जो इसे केवल ट्रांजैक्शन साइज तक सीमित न रखकर यूजर एंगेजमेंट से जोड़ता है. कम फिक्स्ड कॉस्ट और बेहतर वर्किंग ऑड्स के चलते कंपनी का ईबिटडा और फ्री कैश फ्लो सकारात्मक प्रभाव दिखा रहा है.
5.Q4 के नतीजों पर टिकीं निगाहें
आज यानी बुधवार, 6 मई 2026 को मीशो अपने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही (Q4) के वित्तीय परिणाम घोषित करने वाली है. बाजार के जानकारों का मानना है कि इन नतीजों से शेयर की अगली दिशा तय होगी. मार्च के निचले स्तरों से यह शेयर 70 फीसदी से ज्यादा उछल चुका है, जो बाजार में इसकी मजबूत वॉल्यूम और खरीदारी को दर्शाता है.
6.एक्सपर्ट्स की चेतावनी
हालांकि, हर चमकती चीज सोना नहीं होती. विशेषज्ञों ने इस भारी तेजी के बाद सावधानी बरतने की सलाह दी है. मास्टरट्रस्ट के रिसर्च ऑफिसर रवि सिंह के अनुसार, तकनीकी संकेतकों पर नजर डालें तो शेयर ओवरहीटेड दिख रहा है. इसका आरएसआई ओवरबॉट जोन में है, जिसका मतलब है कि अब इसमें ऊपर जाने की गुंजाइश सीमित हो सकती है.
7.मुनाफावसूली की दी सलाह
शेयर 240 रुपये के कड़े प्रतिरोध के करीब है. नए निवेशकों को इस स्तर पर खरीदारी से बचना चाहिए और मौजूदा निवेशकों को 202 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पोजीशन सुरक्षित रखनी चाहिए. टिप्स2ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने भी मुनाफावसूली की सलाह दी है. उनका कहना है कि अगर शेयर 208 रुपये के सपोर्ट लेवल को तोड़ता है, तो यह गिरकर 163 रुपये तक भी आ सकता है. अगला बड़ा प्रतिरोध 237 रुपये पर है.
8.कंपनी का ग्रोथ मॉडल दिख रहा मजबूत
मार्च 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, प्रमोटरों के पास कंपनी की 16.57 प्रतिशत हिस्सेदारी है. कंपनी का ग्रोथ मॉडल तो मजबूत दिख रहा है, लेकिन हालिया रैली के बाद निवेशकों को आज आने वाले नतीजों और तकनीकी स्तरों को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेना चाहिए.
9.डिस्क्लेमर:
यह लेख केवल सामान्य जानकारी को प्रदान करता है. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है. शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा हो सकता है. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें.