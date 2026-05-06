100 का शेयर हुआ 200 के पार! 5 महीने में ही निवेशकों की कर दी चांदी, क्या अभी और भागेगा या गिरेगा?

2 . IPO प्राइस से 100% की रिकवरी

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मंगलवार (5 मई 2026) के कारोबारी सत्र में मीशो के शेयरों में 2.58 फीसदी की तेजी देखी गई, जिसके बाद शेयर का भाव 222.80 रुपये के स्तर पर पहुंच गया. दिलचस्प बात यह है कि कंपनी का आईपीओ प्राइस 111 रुपये था. इस लिहाज से देखें तो शेयर अपनी लिस्टिंग प्राइस से 100.72 प्रतिशत ऊपर चढ़ चुका है, यानी महज 5 महीनों में निवेशकों का पैसा दोगुना हो गया है. बता दें कि कंपनी ने 10 दिसंबर को शेयर बाजार में अपनी पारी की शुरुआत की थी.