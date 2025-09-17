FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

बिहार के बाहुबलीः कहानी बृज बिहारी प्रसाद और छोटन शुक्ला की दुश्मनी की जिसमें गईं कई जानें

Aadhaar Card केवल आईडी नहीं बल्कि इससे होते हैं ये 5 फायदें, 90 % लोगों को नहीं है जानकारी

न डिग्री, न कॉलेज! बस इन ट्रेडिंग स्किल्स को बनाएं कमाई का जरिया, घर बैठे बनाएं लाखों रुपये

Viral Video: सांड को अगर गुस्सा आए तो क्या कर सकता है? इस वीडियो को देखकर लग जाएगा अंदाजा

दुनियाभर में फेमस है मथुरा की ये मिठाई, 200 साल स्वाद में नहीं दे पाया कोई मात!

Rashifal 18 September 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

33,00,00,000 रुपये में खरीद ली लड़की की आत्मा, अब खुद नहीं समझ पा रहा कि इसका क्या करे, जानिए पूरा मामला

स्मार्टफोन चलाते हैं तो हफ्ते में एक बार जरूर करें ये छोटा सा काम, बढ़ जाएगी फोन की लाइफ

क्यूट बच्चों को देखकर क्यों करने लगता है प्यार करने का मन, क्या होता है कडल इफेक्ट, आइए जानते हैं

Homemade Hair Dye: मंहगे हेयर कलर नहीं, इस सस्ते घरेलू तरीके से बालों को डाई करती हैं Bharti Singh, आप भी करें ट्राई

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बिहार के बाहुबलीः कहानी बृज बिहारी प्रसाद और छोटन शुक्ला की दुश्मनी की जिसमें गईं कई जानें

बिहार के बाहुबलीः कहानी बृज बिहारी प्रसाद और छोटन शुक्ला की दुश्मनी की जिसमें गईं कई जानें

Viral Video: सांड को अगर गुस्सा आए तो क्या कर सकता है? इस वीडियो को देखकर लग जाएगा अंदाजा

Viral Video: सांड को अगर गुस्सा आए तो क्या कर सकता है? इस वीडियो को देखकर लग जाएगा अंदाजा

Rashifal 18 September 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Rashifal 18 September 2025: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Aadhaar Card केवल आईडी नहीं बल्कि इससे होते हैं ये 5 फायदें, 90 % लोगों को नहीं है जानकारी

Aadhaar Card केवल आईडी नहीं बल्कि इससे होते हैं ये 5 फायदें, 90 % लोगों को नहीं है जानकारी

न डिग्री, न कॉलेज! बस इन ट्रेडिंग स्किल्स को बनाएं कमाई का जरिया, घर बैठे बनाएं लाखों रुपये

न डिग्री, न कॉलेज! बस इन ट्रेडिंग स्किल्स को बनाएं कमाई का जरिया, घर बैठे बनाएं लाखों रुपये

दुनियाभर में फेमस है मथुरा की ये मिठाई, 200 साल स्वाद में नहीं दे पाया कोई मात!

दुनियाभर में फेमस है मथुरा की ये मिठाई, 200 साल स्वाद में नहीं दे पाया कोई मात!

HomePhotos

डीएनए मनी

दुनियाभर में फेमस है मथुरा की ये मिठाई, 200 साल स्वाद में नहीं दे पाया कोई मात!

मथुरा के पेड़े का जिक्र 18वीं शताब्दी की एक पांडुलिपि अमलनामा चकत्ता में मिलता है. जिससे यह मालूम चलता है कि 18वीं सदी में भी मथुरा के पेड़ा काफी लोकप्रिय थे.

रईश खान | Sep 17, 2025, 10:45 PM IST

1.मथुरा की फेमस मिठाई

मथुरा की फेमस मिठाई
1

उत्तर प्रदेश के मुथरा की पहचान एक धार्मिक स्थल के रूप में होती है, जहां भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ. लेकिन इसके साथ एक मिठाई के लिए भी दुनियाभर में मशहूर है. दरअसल, हम बात करे रहे हैं मथुरा की पेड़े की, जो अपने स्वाद के लिए जाने जाते हैं.

Advertisement

2. दूध, चीनी और घी का होता इस्तेमाल

दूध, चीनी और घी का होता इस्तेमाल
2

मथुरा के पेड़े दूध, चीनी और घी से बनाए जाते हैं. इनका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है. मथुरा के पेड़ों की बनावट अद्वितीय होती है. इनमें उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता और सावधानी से बनाए जाने के कारण और मिठाइयों से अलग बनाती है.

3.18वीं शताब्दी में मथुरा के पेड़ों का जिक्र

18वीं शताब्दी में मथुरा के पेड़ों का जिक्र
3

बताया जाता है कि मथुरा के पेड़ों का जिक्र 18वीं शताब्दी की एक पांडुलिपि अमलनामा चकत्ता में मिलता है. जिससे यह मालूम चलता है कि 18वीं सदी में भी मथुरा के पेड़ा काफी लोकप्रिय थे.

4.मथुरा की इस दुकान के पेड़े फेमस

मथुरा की इस दुकान के पेड़े फेमस
4

मथुरा में 18वीं शताब्दी से ही पेड़े बनाए जा रहे थे. मथुरा-वृंदावन और गोवर्धन जाता है तो इन पेड़ों का स्वाद जरूर चकता है. मथुरा-गोवर्धन में ब्रजवासी और राम स्वीट्स की दुकान पर सालों से पेड़े बन रहे हैं. हालांकि, डीएनए हिंदी इसका दावा नहीं करता है.

TRENDING NOW

5.कैसे बनाए जाते हैं पेड़े?

कैसे बनाए जाते हैं पेड़े?
5

पेड़े बनाने के लिए गांवों से ताजा दूध मंगाया जाता है. इस दूध को उबालकर उसका मावा तैयार किया जाता है. इस मावे को लगभग आधे घंटे कढ़ाई में धीमी आंच पर भूना जाता है. फिर इसमें हल्की शक्कर डाली जाती है और जब तक वह सफेद से लाल न हो जाए भूनते रहना पड़ता है.

6.2 घंटे तक करना पड़ता है ठंडा

2 घंटे तक करना पड़ता है ठंडा
6

लाल होने के बाद करीब 2 घंटे के लिए इसी बड़ी पारात में ठंडा किया जाता है. ठंडा होने के बाद मावे में बुरा या शक्कर पाउडर मिलाया जाता है. स्वाद अनुसार इलायची पाउडर डाला जाता है. फिर हाथ से पेड़े को आकार देककर बनाया जाता है.

7.भगवान श्रीकृष्ण को लगता है भोग

भगवान श्रीकृष्ण को लगता है भोग
7

मथुरा के पेड़ों का भगवान श्रीकृष्ण को भोग भी लगाया जाता है. विशेष रूप से जन्माष्टमी के मौके पर. इन पेड़ों का महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से काफी अहम माना जाता है.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Aadhaar Card केवल आईडी नहीं बल्कि इससे होते हैं ये 5 फायदें, 90 % लोगों को नहीं है जानकारी
Aadhaar Card केवल आईडी नहीं बल्कि इससे होते हैं ये 5 फायदें, 90 % लोगों को नहीं है जानकारी
न डिग्री, न कॉलेज! बस इन ट्रेडिंग स्किल्स को बनाएं कमाई का जरिया, घर बैठे बनाएं लाखों रुपये
न डिग्री, न कॉलेज! बस इन ट्रेडिंग स्किल्स को बनाएं कमाई का जरिया, घर बैठे बनाएं लाखों रुपये
दुनियाभर में फेमस है मथुरा की ये मिठाई, 200 साल स्वाद में नहीं दे पाया कोई मात!
दुनियाभर में फेमस है मथुरा की ये मिठाई, 200 साल स्वाद में नहीं दे पाया कोई मात!
स्मार्टफोन चलाते हैं तो हफ्ते में एक बार जरूर करें ये छोटा सा काम, बढ़ जाएगी फोन की लाइफ
स्मार्टफोन चलाते हैं तो हफ्ते में एक बार जरूर करें ये छोटा सा काम, बढ़ जाएगी फोन की लाइफ
Homemade Hair Dye: मंहगे हेयर कलर नहीं, इस सस्ते घरेलू तरीके से बालों को डाई करती हैं Bharti Singh, आप भी करें ट्राई
Homemade Hair Dye: मंहगे हेयर कलर नहीं, इस सस्ते घरेलू तरीके से बालों को डाई करती हैं Bharti Singh, आप भी करें ट्राई
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE