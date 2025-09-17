दुनियाभर में फेमस है मथुरा की ये मिठाई, 200 साल स्वाद में नहीं दे पाया कोई मात!

बिहार के बाहुबलीः कहानी बृज बिहारी प्रसाद और छोटन शुक्ला की दुश्मनी की जिसमें गईं कई जानें
डीएनए मनी
रईश खान | Sep 17, 2025, 10:45 PM IST
1.मथुरा की फेमस मिठाई
उत्तर प्रदेश के मुथरा की पहचान एक धार्मिक स्थल के रूप में होती है, जहां भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ. लेकिन इसके साथ एक मिठाई के लिए भी दुनियाभर में मशहूर है. दरअसल, हम बात करे रहे हैं मथुरा की पेड़े की, जो अपने स्वाद के लिए जाने जाते हैं.
2. दूध, चीनी और घी का होता इस्तेमाल
मथुरा के पेड़े दूध, चीनी और घी से बनाए जाते हैं. इनका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है. मथुरा के पेड़ों की बनावट अद्वितीय होती है. इनमें उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता और सावधानी से बनाए जाने के कारण और मिठाइयों से अलग बनाती है.
3.18वीं शताब्दी में मथुरा के पेड़ों का जिक्र
बताया जाता है कि मथुरा के पेड़ों का जिक्र 18वीं शताब्दी की एक पांडुलिपि अमलनामा चकत्ता में मिलता है. जिससे यह मालूम चलता है कि 18वीं सदी में भी मथुरा के पेड़ा काफी लोकप्रिय थे.
4.मथुरा की इस दुकान के पेड़े फेमस
मथुरा में 18वीं शताब्दी से ही पेड़े बनाए जा रहे थे. मथुरा-वृंदावन और गोवर्धन जाता है तो इन पेड़ों का स्वाद जरूर चकता है. मथुरा-गोवर्धन में ब्रजवासी और राम स्वीट्स की दुकान पर सालों से पेड़े बन रहे हैं. हालांकि, डीएनए हिंदी इसका दावा नहीं करता है.
5.कैसे बनाए जाते हैं पेड़े?
पेड़े बनाने के लिए गांवों से ताजा दूध मंगाया जाता है. इस दूध को उबालकर उसका मावा तैयार किया जाता है. इस मावे को लगभग आधे घंटे कढ़ाई में धीमी आंच पर भूना जाता है. फिर इसमें हल्की शक्कर डाली जाती है और जब तक वह सफेद से लाल न हो जाए भूनते रहना पड़ता है.
6.2 घंटे तक करना पड़ता है ठंडा
लाल होने के बाद करीब 2 घंटे के लिए इसी बड़ी पारात में ठंडा किया जाता है. ठंडा होने के बाद मावे में बुरा या शक्कर पाउडर मिलाया जाता है. स्वाद अनुसार इलायची पाउडर डाला जाता है. फिर हाथ से पेड़े को आकार देककर बनाया जाता है.
7.भगवान श्रीकृष्ण को लगता है भोग
मथुरा के पेड़ों का भगवान श्रीकृष्ण को भोग भी लगाया जाता है. विशेष रूप से जन्माष्टमी के मौके पर. इन पेड़ों का महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से काफी अहम माना जाता है.