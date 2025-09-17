दुनियाभर में फेमस है मथुरा की ये मिठाई, 200 साल स्वाद में नहीं दे पाया कोई मात!

5 . कैसे बनाए जाते हैं पेड़े?

पेड़े बनाने के लिए गांवों से ताजा दूध मंगाया जाता है. इस दूध को उबालकर उसका मावा तैयार किया जाता है. इस मावे को लगभग आधे घंटे कढ़ाई में धीमी आंच पर भूना जाता है. फिर इसमें हल्की शक्कर डाली जाती है और जब तक वह सफेद से लाल न हो जाए भूनते रहना पड़ता है.