LPG किलो में आती है, लेकिन PNG का यूनिट क्या है? खर्च का हिसाब समझ लो

4 . PNG Running Cost vs LPG Running Cost

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LPG के मुकाबले PNG में कितना खर्च आता है

गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL) की वेबसाइट में दी गई जानकारी के मुताबिक, PNG का कॉस्ट अलग-अलग इलाके में अलग-अलग होता है. ओडिशा में 45 रुपये प्रति SCM के करीब, झारखंड में करीब 47 रुपये, दिल्ली-NCR में 48 रुपये के करीब, मुंबई में करीब 50 रुपये. देश के ज्यादातर शहरों में PNG 45 से 50 रुपये प्रति SCM की दर पर बिकता है. यानी 15 SCM की खपत पर 675 से 750 रुपये का बिल आएगा. 11.4 किलो LPG की खपत के हिसाब से महीने के 730 रुपये LPG में खर्च होंगे. अभी कीमतों में दोनों का खर्च लगभग एक ही है. फोटो- canva

